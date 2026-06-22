사랑이 운명을 이겼다…'멋진 신세계' 해피엔딩이 남긴 여운

▲SBS 금토드라마 '멋진 신세계' SBS

다만 화려한 성과와 별개로 중·후반부 전개를 둘러싼 아쉬움도 적지 않았다. 시간이 흐를수록 끊임없이 이어진 사건들은 서사를 위한 자연스러운 배치 대신 갈등을 만들기 위한 작위적인 장치처럼 비쳤다. 긴장감을 높이려는 시도가 오히려 시청자들에게 피로감으로 이어졌다는 지적이 적지 않았다.

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특히 신서리가 위기에 처하고 차세계가 구해주는 내용이 매회 반복되면서 억지스러운 전개라는 비판도 제기됐다. 일부 시청자들 사이에서는 "이야기가 갑자기 건너 뛴 것 같다"는 반응까지 나올 정도로 주요 인물들의 급격한 감정선 변화가 충분한 설득력을 얻지 못했다.

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기업의 이익을 최우선으로 여기던 차세계는 순식간에 신서리 중심으로 움직이는 인물로 변모했다. 늘 강인했던 신서리 역시 후반부에 들어 다소 수동적인 모습으로 그려졌다. 또한 차세계와 첨예하게 대립하던 모태희(채서안 분)가 협력 관계로 전환되는 과정 역시 설명이 부족했다는 지적을 받았다.

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그럼에도 <멋진 신세계>는 마지막회를 통해 그간의 아쉬움을 상당 부분 만회하며 유종의 미를 거뒀다. 극 중 조금씩 깔아뒀던 복선을 모두 회수하며 갈증을 해소했다. 시공간을 넘나들며 서로의 목숨을 구하기 위해 자신의 모든 것을 던진 신서리와 차세계의 애절한 이야기는 판타지 로맨스가 줄 수 있는 최고의 감동을 시청자들에게 안겨줬다.

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