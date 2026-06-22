사랑이 운명을 이겼다…'멋진 신세계' 해피엔딩이 남긴 여운

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SBS 금토드라마 '멋진 신세계'SBS
20일 방송된 최종회에서는 차세계를 살리기 위해 조선으로 돌아간 신서리의 마지막 선택이 그려졌다. 운명의 고리를 끊기 위해서는 대군 이현을 살려야 했고, 그 과정에서 신서리는 자신의 모든 것을 포기할 각오를 해야 했다. 결국 이현을 대신해 화살을 맞으면서도 과거의 운명을 바꾸는 데 성공했고, 현실에서는 생사의 기로에 놓였던 차세계가 의식을 되찾았다.
차세계는 자신을 살리기 위해 모든 것을 희생한 신서리를 애타게 기다렸고, 전생의 기억까지 떠올리며 그녀를 향한 절절한 마음을 드러냈다. 끝내 현재로 돌아온 신서리는 "사랑해, 차세계. 우리 백년해로하자"라고 고백했고, 차세계 역시 "백 년은 무슨, 천년만년 함께하자"며 화답했다.
같은 시각, 다른 시공간인 조선에서도 가혹한 운명에서 벗어난 강단심과 이현 대군이 행복한 삶을 살아가는 모습이 교차 편집되며 깊은 여운을 남겼다. 반면 두 사람을 위협하던 '최악의 빌런' 최문도는 각종 범죄 행각이 드러난 끝에 교도소에 수감되는 비참한 몰락을 맞았다.
신선한 설정이 만든 흥행 돌풍