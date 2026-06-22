교실에 등장한 '해결사', 열광하는 이유는...

"인간 대 인간으로 일어난 일이면 엄연한 범죄인 이 행위가 왜 교사와 학부모 사이에서는 허용되는 겁니까?"
|[이 장면 이후 우리 사회는] 영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
넷플릭스 드라마 <참교육>의 법정 장면이다. 드라마 속 검사의 질문이지만, 사실은 시청자 모두에게 던져진 질문에 가깝다. 우리는 답을 모르는 것이 아니다. 오히려 너무 잘 알고 있다. 허용되는 것이 아니라 방치되는 것이다. 누군가는 막아야 하지만 아무도 막지 않는다.
<참교육>은 교권 침해와 학교폭력, 악성 민원 학부모를 응징하는 이야기다. 공개 직후 뜨거운 반응을 불러일으킨 이유도 여기에 있다. 학교폭력, 교권 침해, 무책임한 학부모 등 한국 사회가 오랫동안 쌓아온 교육 현장의 갈등을 정면으로 건드렸다. 특히 많은 시청자들은 답답한 현실을 단숨에 뒤집어버리는 교권보호국의 활약에 통쾌함을 느꼈다.
흥미로운 점은 교사뿐 아니라 학교와 직접 관련이 없는 사람들까지 이 이야기에 몰입했다는 사실이다. 그만큼 이 작품이 건드린 문제는 교육 현장에만 머물지 않는다. <참교육>은 한국 사회 전반에 퍼져 있는 하나의 감정을 건드린다. "왜 아무도 해결하지 않는가." 법과 제도가 존재하는 사회에서 사람들이 해결사를 상상하는 건 어쩌면 이 때문일지도 모른다.
"세상 모든 부모가 다 그래"