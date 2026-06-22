교실에 등장한 '해결사', 열광하는 이유는...

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﻿"몰라. 그딴 년 어떻게 되든 난 내 애가 중요해. 세상 모든 부모가 다 그래."

공식예고편드라마 속 대표적인 빌런 이지영(박지연)의 대사다. 교사를 아동학대로 고소하며 내뱉는 말이다.시청자는 분노한다. 그런데 동시에 불편해진다. 저런 사람을 너무 많이 봐서다. 혹은 자신 역시 비슷한 선택을 할 수 있다는 사실을 알고 있어서다.오늘날 한국 사회는 극단적인 경쟁 구조 위에 놓여 있다. 입시, 취업, 부동산, 생존까지 모든 영역이 경쟁이 되면서 공동체보다 개인의 이익이 우선 되는 문화가 깊게 자리 잡았다. 학교만의 이야기가 아니다. 아파트 층간 소음 분쟁, 노키즈존 논란, 갑질 민원, 지역 갈등까지 수많은 사회적 충돌의 밑바닥에는 비슷한 질문이 있다. "내 가족과 내 권리를 지키는 것이 왜 문제인가?"문제는 모두가 그렇게 행동하기 시작할 때다. 공동체를 지탱하는 최소한의 신뢰는 빠르게 무너진다. <참교육> 속 학부모는 특별한 악인이 아니다. 어쩌면 우리 시대가 만들어낸 가장 현실적인 인물에 가깝다. 그리고 교권 붕괴는 그 신뢰의 균열이 가장 선명하게 드러난 현장 중 하나다.서이초 교사 사망 사건 이후 수많은 교사들이 거리로 나왔다. 그들이 요구한 것은 특별한 특권이 아니었다. 하지만 정작 책임져야 할 사람들은 책임을 미뤘다. 신고해도 변화가 없고, 책임져야 할 사람은 책임지지 않으면, 피해자가 더 큰 고통을 겪는 경우가 반복된다. 문제는 사회가 만들지만 해결은 개인이 감당해야 하는 구조다.사람들이 분노하는 이유는 단순히 악인이 존재해서가 아니다. 악인을 제어해야 할 시스템이 제대로 작동하지 않는다고 느껴서다. 분노보다 먼저 찾아오는 감정은 무력감이다. 법은 작동하고 있지만 정의는 실현되지 않는 듯한 경험. 무력감이 반복되면 사람들은 절차를 신뢰하지 않게 된다. 그리고 절차에 대한 신뢰가 무너질수록 문제를 단번에 해결해 줄 강한 해결사를 원하게 된다.<참교육>이 자극하는 감정 역시 여기서 출발한다. 시청자들은 문제 학생이 응분의 대가를 치르거나 무책임한 어른들이 제압당하는 장면에서 단순한 복수심 이상의 감정을 느낀다. 그것은 현실에서 해결되지 못한 억울함에 대한 보상 심리이자, 제대로 작동하지 않는 절차에 대한 누적된 불신이다.결국 사람들이 원하는 것은 폭력이 아니다. 오히려 폭력적 방식마저 정당화하고 싶어질 만큼 어디에도 기댈 곳이 없었던 경험에 가깝다. <참교육>의 인기는 교육 문제가 아니라 사회적 신뢰의 균열을 드러내는 징후인지도 모른다.