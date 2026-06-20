화려한 삼바리듬... 브라질, 아이티에 대량 득점 승리

AFP=연합뉴스

[전반전]

[후반전]

2026 FIFA 북중미 월드컵 C조 2차전

(필라델피아 스타디움, 미국 필라델피아 - 2026년 6월 20일)

브라질 3 - 쿠냐 23' 쿠냐(도움:비니시우스) 36' 비니시우스(도움:파케타) 48+'

아이티 0

19일(현지시간) 필라델피아 필라델피아 스타디움에서 열린 브라질과 아이티의 2026 월드컵 C조 축구 경기 중, 브라질의 미드필더 8번 브루노 기마랑이스(왼쪽)가 공을 차고 있다.'영원한 우승후보' 브라질이 화려한 삼바 리듬을 뽐내며 이번 월드컵에서 첫 승을 신고했다.브라질은 20일 오전 10시(아래 한국시간) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 C조 조별리그 2차전에서 아이티에 3-0으로 승리했다.이로써 브라질은 1승 1무(승점 4, 골득실 +3)을 기록하며, 모로코(승점 4, 골득실 +1)를 따돌리고 C조 1위로 올라섰다. 2연패를 기록한 아이티는 조별리그 탈락이 유력해졌다.브라질은 4-3-3 포메이션을 가동했다. 알리송 베케르가 골문을 지키고, 수비는 다닐루-마르키뉴스-가브리엘 마갈량이스-더글라스 산투스로 구성됐다. 미드필드는 브루누 기마랑이스-카제미루-루카스 파케타, 공격은 하피냐-마테우스 쿠냐-비니시우스가 포진했다.아이티는 5-4-1로 나섰다. 골키퍼 장갑은 조니 플라시드가 끼고, 수비는 카를렌스 아르퀴스-장 케인 뒤버는-리카르도 아데-하네스 델크루아-마르탕 엑스페리앙스가 포진했다. 미드필드는 조수에 카시미르-댄리 장자크-장 리크네르 벨르가르드-루벤 프로비당스, 원톱은 프란츠디 피에로가 나섰다.시작부터 브라질이 공 소유권을 유지하며 주도하는 형국이었다. 로우 블록을 형성한 아이티의 뒷 공간을 노리는 전략으로 나섰다. 두 차례 하피냐가 침투하며 기회를 잡았지만 오프사이드가 선언돼 아쉬움을 남겼다.브라질이 위력을 떨친 것은 전방에서의 압박 이후 빠른 공격 전환이었다. 전반 23분 상대 진영에서 공을 탈취하며, 역습 전개를 통해 비니시우스가 박스 안으로 진입했다. 비니시우스의 슈팅이 골키퍼에 막히고 흘러나오자 델크루아가 걷어낸 공이 쿠냐의 발을 맞고 골문으로 들어갔다.전반 28분 파케타가 수비 뒷공간으로 롱패스를 보내며, 하피냐의 마무리 슈팅까지 이어졌지만 정확하게 맞지 않았다. 아이티는 미드필드를 넘어가지 못하며 브라질의 압박을 뚫어내는데 어려움을 겪었다.하이드레이션 브레이크 이후 아이티가 라인을 올리고 나오는 틈을 타 브라질이 카운터 어택으로 추가골을 터뜨렸다. 전반 36분 하프 라인에서 파케타가 공을 빼앗으며, 공격의 시발점이 됐다. 비니시우스가 밀어주고, 쿠냐가 수비 뒷공간 침투에 이은 강력한 왼발슛으로 골망을 갈랐다.전반 40분 하피냐가 부상으로 빠지는 악재를 맞았다. 이에 하양이 하피냐의 자리를 채웠다. 브라질은 전반 추가시간 48분에도 아이티 하이 블록 수비의 배후 공간을 공략하며 세 번째 득점을 만들었다. 파케타가 빈 공간으로 찔러준 로빙 패스를 비니시우스가 골키퍼와의 일대일 상황에서 슈팅으로 마무리지었다.아이티는 후반 시작과 동시에 아르퀴스, 피에로 대신 도니미크 시몽, 윌송 이지도르를 교체 투입했다. 후반 17분 카시미르 대신 루이시우스 디드선이 들어갔다. 아이티는 곧바로 이어진 코너킥에서 기회를 잡았다. 니어 포스트를 파고든 아데의 헤더가 알리송 골키퍼 선방에 막혔다.브라질은 전반에 비해 안정적으로 경기를 운영하는데 초점을 맞췄다. 후반 19분 쿠냐, 파케타 대신 엔드릭, 가브리엘 마르티넬리를 넣으며 4-4-2로 바꿨다. 마르티넬리, 하양이 좌우 윙어로 포진하고, 전방은 비니시우스-엔드릭 조합으로 재편했다.브라질은 후반 22분 화려한 테크닉을 선보이며 네 번째 득점에 근접하는듯 보였다. 기마랑이스의 전진 패스를 비니시우스가 감각적인 힐 패스로 수비수를 떨어뜨렸다. 이후 마르티넬리의 오른발 슈팅이 골대 상단을 팅겨나왔다. 그러나 비니시우스의 오프사이드가 지적됐다.아이티는 후반 26분 프로비당스 대신 래니 조제프를 넣으며 공격 자원을 교체했다. 브라질의 후반 전 첫 슈팅이 30분에 나왔다. 엔드릭-하양-산투스로 이어지는 빠른 전환에 이은 역습으로 기회를 창출했지만 산투스의 마지막 슈팅이 골문 위로 떠올랐다.브라질은 후반 36분 비니시우스, 기마랑이스 대신 다닐루 산투스, 에데르송 시우바를 투입하며 교체 카드를 모두 소진했다. 중원을 두텁게 하는 4-3-3 포메이션으로 다시 전환하며 다닐루 산투스-카제미루-에데르송으로 미드필드진을 구성하고, 마르티넬리를 왼쪽 윙 포워드에 포진시켰다. 아이티는 에이스 밸르가르드를 불러들이는 선택을 감행했다. 그 자리를 데릭 에티엔이 대신했다.브라질은 후반 중반을 넘어서며 더욱 소극적인 자세를 취했다. 역습에 의존하는 전형으로 시간을 보낸 끝에 결국 3-0의 점수로 경기를 마감했다.브라질은 2002 한일 월드컵 이후 24년 만에 통산 여섯번째 우승에 도전하고 있다. 자국 감독으로 잇따라 실패를 맛본 브라질은 지난해 여름 이탈리아 출신의 세계적인 명장 카를로 안첼로티 감독을 선임하며 재도약에 나섰다.하지만 이번 월드컵 첫 경기에서 다소 실망스러운 결과를 맞았다. 지난 대회 4강 돌풍을 선보인 모로코를 맞아 1-1 무승부에 그쳤다. 특히 전반 30분까지 상대의 전방 압박에 크게 고전하며 주도권을 내주는 등 최악의 경기력을 선보였으나 이후 전술 수정을 통해 경기 흐름을 5대5 싸움으로 가져갔고, 결국 무승부로 마감했다.C조에서 반드시 1위로 통과해야만 향후 토너먼트에서 유리한 대진을 받을 수 있는 터라 브라질로선 남은 2경기에서 최대한 다득점 승리를 거두는 것이 중요했다.이날 쿠냐, 비니시우스, 파케타가 화려하고 창의적인 공격으로 삼바 리듬을 더했다. 아이티의 수비 뒷공간을 집중적으로 공략하며 전반부터 대량 득점에 성공했다. 무엇보다 전반전 동안 한 차례의 슈팅조차 허용하지 않을 만큼 수비에서의 안정감과 중원 장악력이 빛났다. 이뿐만 아니라 안첼로티 감독이 강조하는 빠른 카운터 어택과 공격 전환이 돋보였던 경기다.하지만 브라질의 후반전 경기 운영은 아쉬움으로 남았다. 3골차의 리드 이후 후반 들어 공격 강도를 높이지 않았다는데 있다. 후반전 슈팅수는 2개에 불과했다. 골득실에서 모로코에 2골이 앞선 브라질은 오는 25일 열리는 스코틀랜드와의 조별리그 3차전에서 다득점 승리가 절실해졌다.