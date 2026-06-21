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주간 전패 위기... 키움, '천적' 비슬리 꺾고 연패 탈출할까

주간 전패 위기... 키움, '천적' 비슬리 꺾고 연패 탈출할까

두 시리즈 연속 스윕패 위기... 키움, 분위기 전환할 수 있을까

박재형(kbo1982_ing)
26.06.21 10:28최종업데이트26.06.21 10:28
5연패에 빠진 키움 히어로즈
5연패에 빠진 키움 히어로즈키움히어로즈

이번 주 키움의 행보가 너무 힘겹다. 주중 시리즈에서 삼성에게 스윕패를 당하더니, 주말 시리즈에서도 롯데 상대로 스윕패 위기에 처했다. 5연패의 늪에 빠진 키움이다.

타선의 부침이 너무나도 크다. 5연패 기간 동안 팀 타율 0.227(9위), OPS 0.641(8위)로 하위권에 위치해 있다. 특히 득점권에서의 성적이 너무나도 좋지 않다. 득점권에서 46타석의 기회가 있었다. 하지만 40타수 3안타 2타점 타율 0.075 OPS 0.296로 처참했다.

당장 롯데와의 주말 시리즈에서만 봐도 마찬가지다. 2경기에서 득점권 찬스가 16번이나 있었다. 하지만 16타수 1안타 타율 0.063 OPS 0.126에 그쳤다. 롯데와의 2경기에서 2점에 그친 이유도 득점권에서의 활약이 저조해서 그렇다.

그나마 마운드 상황은 낫다. 5경기에서 평균자책점 3.80(5위)으로 준수했다. 선발 평균자책점은 3.25(3위)로 괜찮았으나 구원 평균자책점은 4.80(7위)으로 아쉬움을 보였다.

키움 타선이 상대해야 할 롯데 선발 비슬리
키움 타선이 상대해야 할 롯데 선발 비슬리롯데자이언츠

한시라도 빨리 연패 사슬에서 벗어나야 한다. 하지만 상대할 선발이 만만치는 않다. 21일 롯데는 키움전 선발로 제레미 비슬리를 예고했다.

비슬리는 이번 시즌 13경기 4승 4패 평균자책점 4.63을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 14일 LG전에서 7이닝 2실점(2자책)을 기록했다. 비록 타선의 지원을 받지 못해 패전의 쓴맛을 봤지만, QS+ 투구를 선보였다.

KBO리그 무대 첫 시즌인데, 벌써부터 비슬리는 키움 킬러로 명성이 자자하다. 올 시즌 키움 상대로 2경기 1승 무패 평균자책점 1.50으로 극강이다. 2경기에서의 성적도 모두 6이닝 1실점(1자책)을 기록하며 QS 투구를 선보였다.

다만, 비슬리의 이번 시즌 키움전 피안타율이 0.267로 낮은 편이 아니다. 침체된 타선이 비슬리를 얼마만큼 공략하느냐가 관건이다. 참고로 최주환(6타수 4안타 1타점 1득점)과 안치홍(6타수 2안타 1타점 1득점), 임병욱(2타수 1안타 1볼넷)은 올해 비슬리 상대로 강한 모습을 보였다.

21일 롯데전 선발로 나서는 키움 배동현
21일 롯데전 선발로 나서는 키움 배동현키움히어로즈

연패 사슬을 끊어내야 하는 상황에서 선발로 나서는 배동현의 어깨가 무거울 수밖에 없다. 배동현은 이번 시즌 13경기(8선발) 4승 4패 평균자책점 4.75를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 16일 삼성전에서 구원으로 나와 3이닝 무실점으로 호투했다. 6월 4일 SSG전 이후 17일 만에 선발 등판을 가진다.

키움 설종진 감독이 배동현을 선발로 기용한 이유에는 데이터가 있었다. 바로 배동현의 롯데전 성적이다. 올 시즌 롯데 상대로 2경기(1선발) 1승 무패 평균자책점 0이다. 2경기에서의 성적도 6이닝 무실점, 5이닝 무실점이었다. 그야말로 롯데 킬러였다.

출루 허용률(0.64)부터 피안타율(0.175), 피OPS(0.425) 등 세부 지표가 상당히 좋다. 물론 세부 지표에서 벗어나는 타자도 존재했다. 대표적으로 장두성이다. 장두성은 이번 시즌 배동현에게 3타수 2안타로 강한 모습을 보였다.

이번 시즌 롯데 상대로 2승 6패의 절대적인 열세를 보이는 키움. 이번 경기에서는 롯데 포비아에서 벗어날 수 있을까.

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키움히어로즈 5연패

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

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