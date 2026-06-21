주간 전패 위기... 키움, '천적' 비슬리 꺾고 연패 탈출할까

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키움 타선이 상대해야 할 롯데 선발 비슬리롯데자이언츠
한시라도 빨리 연패 사슬에서 벗어나야 한다. 하지만 상대할 선발이 만만치는 않다. 21일 롯데는 키움전 선발로 제레미 비슬리를 예고했다.
비슬리는 이번 시즌 13경기 4승 4패 평균자책점 4.63을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 14일 LG전에서 7이닝 2실점(2자책)을 기록했다. 비록 타선의 지원을 받지 못해 패전의 쓴맛을 봤지만, QS+ 투구를 선보였다.
KBO리그 무대 첫 시즌인데, 벌써부터 비슬리는 키움 킬러로 명성이 자자하다. 올 시즌 키움 상대로 2경기 1승 무패 평균자책점 1.50으로 극강이다. 2경기에서의 성적도 모두 6이닝 1실점(1자책)을 기록하며 QS 투구를 선보였다.
다만, 비슬리의 이번 시즌 키움전 피안타율이 0.267로 낮은 편이 아니다. 침체된 타선이 비슬리를 얼마만큼 공략하느냐가 관건이다. 참고로 최주환(6타수 4안타 1타점 1득점)과 안치홍(6타수 2안타 1타점 1득점), 임병욱(2타수 1안타 1볼넷)은 올해 비슬리 상대로 강한 모습을 보였다.