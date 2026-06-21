주간 전패 위기... 키움, '천적' 비슬리 꺾고 연패 탈출할까

키움히어로즈

21일 롯데전 선발로 나서는 키움 배동현연패 사슬을 끊어내야 하는 상황에서 선발로 나서는 배동현의 어깨가 무거울 수밖에 없다. 배동현은 이번 시즌 13경기(8선발) 4승 4패 평균자책점 4.75를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 16일 삼성전에서 구원으로 나와 3이닝 무실점으로 호투했다. 6월 4일 SSG전 이후 17일 만에 선발 등판을 가진다.키움 설종진 감독이 배동현을 선발로 기용한 이유에는 데이터가 있었다. 바로 배동현의 롯데전 성적이다. 올 시즌 롯데 상대로 2경기(1선발) 1승 무패 평균자책점 0이다. 2경기에서의 성적도 6이닝 무실점, 5이닝 무실점이었다. 그야말로 롯데 킬러였다.출루 허용률(0.64)부터 피안타율(0.175), 피OPS(0.425) 등 세부 지표가 상당히 좋다. 물론 세부 지표에서 벗어나는 타자도 존재했다. 대표적으로 장두성이다. 장두성은 이번 시즌 배동현에게 3타수 2안타로 강한 모습을 보였다.이번 시즌 롯데 상대로 2승 6패의 절대적인 열세를 보이는 키움. 이번 경기에서는 롯데 포비아에서 벗어날 수 있을까.