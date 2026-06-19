남아공전에 달린 '경우의 수'는? 자칫하면 탈락, 32강 올라도 가시밭길

연합뉴스

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 멕시코의 0대1 승리로 끝났다. 경기 종료 휘슬이 울리자 한국 선수들이 아쉬워하고 있다.대한민국 축구 국가대표팀이 멕시코에 패하며 조별리그 조기 통과와 조 1위 달성에 실패했다. 한국은 이제 최종전을 앞두고 또다시 경우의 수를 따져야 하는 상황에 놓였다.한국 대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 멕시코와의 경기에서 0-1로 석패했다.이날 패배로 한국은 A조에서 1승 1패를 기록, 승점 3점으로 조 2위를 유지했다. 승리팀 멕시코는 남은 3차전 결과에 상관없이 A조 1위와 32강 진출을 확정했다.이번 북중미 월드컵은 조별리그에서 두 팀이 동률이 될 경우 골 득실이 아니라 승자승을 우선으로 적용한다. 2차전에서 한국은 멕시코와의 맞대결을 패하면서, 남은 경기에서 승점이 동률이 되더라도 멕시코에 승자승에서 밀린다. 체코와 남아공은 2차전에서 1-1 무승부를 기록하며 1무 1패(승점 1점)에 그치고 있다. 이제 한국은 남은 경기에서 조 2위를 노리는 것이 최선의 시나리오가 됐다.한국 대표팀은 오는 25일 오전 남아프리카공화국을 상대로 조별 예선 마지막 3차전 경기를 치른다. 멕시코전에서 패배했음에도 한국의 32강 토너먼트 진출 가능성은 여전히 높게 전망된다. 객관적 전력에서 한국은 FIFA 랭킹 25위, 남아공은 61위에 그치고 있다.남아공은 역대 월드컵 본선에 통산 4회 출전했고, 조별리그를 통과한 경험이 한 번도 없다. 자국에서 열린 2010년 대회 이후 16년 만에 본선에 오르면서 현재 월드컵 경험을 갖춘 선수들이 전무하다. 대부분이 자국 리그에서 활약 중이며 유럽파는 5명이지만 그나마도 2부 리그나 중소 리그 출신들이고 세계적인 스타플레이어가 없다.한국은 남아공전에서 우세한 경기가 예상되며, 최소한 비겨서 승점 1점만 더 확보해도 자력으로 조 2위와 32강 진출을 확정하게 된다. 같은 날 열릴 체코와 멕시코의 경기에서 체코가 승리해 승점 4점으로 한국과 동률을 이룬다 해도, 승자승 원칙에 따라 체코를 이긴 한국이 조 2위를 지키게 되기 때문이다.유일하게 한국이 32강에서 탈락할 수 있는 경우의 수는, 한국이 남아공에 패배하는 동시에 체코가 멕시코에 승리하는 경우다. 이렇게 되면 한국은 A조 최하위까지 추락해 대회에서 탈락한다. 남아공의 전력이 떨어진다지만, 한국은 월드컵에서 아프리카 팀을 만나 상대 전적으로 1승 1무 2패에 고전한 바 있기에 결코 방심할 수 없다.설사 남아공에게 패배해도, 체코가 멕시코에 비기거나 패하면 한국은 A조 3위가 돼 다른 조의 상황을 지켜보며 32강에 오를 수 있는 기회는 남아 있다. 와일드카드 경쟁을 감안하면 남아공에게 지더라도 실점은 최소화해야 하는 이유다.이번 2026 북중미 월드컵 조별 예선은 각 조 1, 2위 총 24개 팀이 32강 토너먼트에 직행한다. 각 조 3위 12개 팀 중 승점, 골 득실, 다득점 등을 비교해 상위 8개 팀이 32강 나머지 티켓을 획득한다.만일 한국이 A조 1위를 차지하고 32강에 진출했다면 다음 달인 7월 1일 오전 10시 멕시코시티에서 C조·E조·F조·H조·I조의 3위 팀 중 하나와 격돌했을 것이다. 우승 후보급 강팀을 피해 비교적 수월한 상대를 만날 가능성이 높았고, 조별리그 종료 후 휴식일도 더 길다. 하지만 멕시코가 1위를 확정하면서 모든 이점을 가져갔다.이제 한국이 현실적으로 가장 유력한 조 2위를 수성한다면 32강 상대는 B조 2위 팀이 된다. 29일 오전 4시에 경기가 열리며 장소는 미국 로스앤젤레스(LA)다. 1위로 통과했을 때보다 경기 날짜가 이틀 앞당겨지는 구조라 휴식과 컨디션 관리에서 차이가 생긴다.B조에는 현재 캐나다, 스위스, 보스니아 헤르체고비나, 카타르가 속해 있다. 나란히 1승 1무를 거두며 골 득실에도 큰 여유를 확보한 캐나다와 스위스가 이미 32강 진출을 조기에 확정한 상태라 대진의 윤곽은 거의 정해졌다. 25일 열리는 두 팀 간 최종전 맞대결에서 조 1, 2위가 결정된다. 캐나다가 무승부 이상을 거둬도 스위스가 조 2위, 스위스가 이기면 캐나다가 조 2위가 돼 32강에서 한국과 만날 가능성이 유력하다.스위스의 FIFA 랭킹은 19위이며 한국과의 상대 전적은 1승 1패다. 한국과는 2006년 독일 월드컵 조별리그 최종전에서 만나 2-0으로 승리하며 한국을 조별리그에서 탈락시킨 바 있다. 가장 최근 맞대결인 2013년 국내에서 열린 친선경기에서는 한국이 2-1로 승리했다.캐나다는 FIFA 랭킹 32위로 한국과의 상대 전적은 2승 1무 2패로 역시 호각세다. 2024년 홍명보 감독과 함께 한국 국가대표팀 감독 후보로도 거론됐던 제시 마치 감독이 지휘봉을 잡고 있다. 한국 입장에서는 결코 쉬운 상대들이 아니지만, 유럽과 남미의 다른 우승 후보들과 비교하면 두 팀 모두 충분히 해 볼 만하다는 평가다.마지막으로 한국이 조 3위를 기록한다면 와일드카드로 32강에 진출한다 해도 G조 1위 또는 E조 1위와 32강에서 맞붙게 돼 험난한 가시밭길이 예상된다. G조 1위와 격돌한다면 다음 달 2일 오전 5시 미국 시애틀에서 경기를 치른다. E조 1위와 만나게 되면 오는 30일 오전 5시 30분 미국 보스턴에서 경기가 열린다.G조에는 벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드가 있다. 현재 4팀이 1차전에서 나란히 승점 1점으로 아직 우열을 가리지 못했다. 하지만 현실적으로 FIFA 랭킹 10위의 강호 벨기에가 조 1위가 될 가능성이 여전히 높다. 한국은 벨기에와의 역대 전적에서 1무 3패로 단 한 번도 이기지 못했다.E조에는 독일, 코트디부아르, 에콰도르, 퀴라소가 있다. 1차전에서 퀴라소를 7-1로 대파하며 기세를 높인 '전차군단' 독일(FIFA 랭킹 9위)의 조 1위 가능성이 유력하다. 한국은 의외로 독일과 역대 전적에서 2승 2패로 호각세를 보이고 있으며, 가장 최근 맞대결이었던 2018년 러시아 월드컵에서는 독일을 조별리그에서 탈락시키는 '카잔의 기적'을 연출한 바 있다. 하지만 그만큼 한국을 월드컵에서 다시 만나게 된다면 더욱 복수심에 불타오를 가능성이 높다.또 다른 1위 후보인 아프리카의 강호 코트디부아르(FIFA 랭킹 30위)는 한국과 역대 전적 1승 1패로 호각세지만, 지난 3월 A매치 평가전에서 홍명보호를 4-0으로 완파한 바 있어 역시 부담스러운 상대로 꼽힌다.홍명보호는 이번 대회에서 16강 진출을 목표로 하고 있다. 멕시코전 패배는 이미 지난 일이다. 남아공전에서 승리를 거머쥐고 자력으로 조 2위를 확보한다면 더 높은 곳으로 올라갈 수 있는 기회는 아직 열려 있다.