21세기 메탈 최고의 스타를 부산에서 만난다니

▲2026 부산국제록페스티벌의 1차 라인업 부산시

올해에도 부산은 록의 성지로 기억될 수 있을까. 오는 10월 2일부터 4일, 부산 사상구 삼락생태공원에서 열리는 '2026 부산국제록페스티벌'의 1차 라인업이 공개되었다.



가장 눈에 띄는 이름은 헤드라이너(간판 공연자)를 맡은 미국 밴드 어벤지드 세븐폴드(Avenged Sevenfold)다. 1999년 결성된 어벤지드 세븐폴드는 21세기 가장 성공한 헤비 메탈 중 하나로 손꼽힌다. 메탈의 파괴력은 물론 대중적인 선율을 모두 겸비한 어벤지드 세븐폴드다. 어벤지드 세븐폴드는 2015년 1월 첫 내한 이후 무려 11년만에 다시 한국을 찾는다.



데뷔 초 거친 메탈코어 음악을 들려주었던 어벤지드 세븐폴드는 2000년대 중반을 기점으로 보다 대중적인 80년대 풍의 정통 헤비메탈과 하드 록을 선보이며 사랑받았다. 2010년대에는 프로그레시브 메탈의 요소를 받아들이며 한 단계 더 진화했다. 지금까지 두 장의 앨범을 빌보드 200 차트 1위에 올려놓았고, 그래미 어워드 후보에도 올랐다.



어벤지드 세븐폴드는 지난 십수년간 '헬페스트', '다운로드' 등 세계적인 페스티벌에서도 헤드라이너를 맡으며 전설의 밴드들과 어깨를 나란히 했다. 대표곡 '헤일 투 더 킹(Hail To The King)'은 스포티파이에서 8억 회 이상 재생되었다. 한때 메탈 팬들의 성지처럼 여겨졌던 부산락페에 한동안 메탈의 색채가 부족하다 아쉬워했던 이들에게, 어벤지드 세븐폴드는 모든 아쉬움을 풀게 해줄 수 있는 이름이다.



또한 1979년 결성된 그룹사운드의 전설 송골매 역시 이름을 올렸다. 송골매는 지금까지 '어쩌다 마주친 그대', '세상만사'. '세상 모르고 살았노라' 등 수많은 명곡을 배출한 전설이다. 송골매가 2022년 재결성 이후 록 페스티벌 무대에 오르는 것은 이번이 처음이다.



중량감 있는 일본 뮤지션 역시 볼거리다. 2010년대 소울과 펑크, 재즈, 록 등을 섞으며 도시적인 감성으로 사랑받았던 밴드 서치모스(Suchmos)가 지난해 단독 내한 이후 다시 한국 팬들을 만난다. 또한 일본 슈게이즈를 대표하는 밴드이자 애니메이션 <주술회전>의 엔딩곡 '모어 댄 워즈(more than words)'로 사랑받은 밴드 '히츠지분가쿠(양문학)', 록밴드 크리프하이프 등이 이름을 올렸다.



이외에도 지난해 부산락페 무대에서 기대 이상의 반응을 이끌어냈던 씨엔블루, 호주의 촉망받는 인디 밴드 스페이시 제인, 부산 밴드인 밴드기린, 페퍼톤스, 해서웨이, 기타를 연주하는 힙합 뮤지션 한요한, 케이팝 그룹 인피니트의 보컬 김성규 등 총 23팀의 다양한 아티스트들이 1차 라인업에 이름을 올렸다.



한편 본 행사에 앞서 열리는 사전 행사 '로드 투 부락'은 지난 5월 부산과 대만 타이중, 이달 서울에서 열렸다. 앞으로 광주와 제주, 울산을 거쳐 일본 후쿠오카 등 아시아와 국내 여러 도시에서 열리면서 교류의 장이 될 예정이다. 한편 라인업 공개와 더불어 18일 14시에 판매된 얼리버드 티켓도 판매 직후 빠르게 매진되었다.



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