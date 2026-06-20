잊는 것이 살아남는 일이라면, 기억은 누구의 몫인가

아르코 제공

"나는 꽃이 아니라 사람이라고요."

"나는 좀 그냥 잊고 살아도 되는 거잖아. 그게 내 다음이어도 되는 거잖아."

공연 장면특히 후반부 아이들이 재선의 존재를 기억해내는 과정은 추리극의 해답을 제시하는 장면이 아니다. 비 오던 날의 통화, 미술실 열쇠, 캠코더와 길고양이의 이름처럼 흩어져 있던 감각이 이어지며 잊힌 한 사람의 형체가 돌아오는 순간이다.다만 중반부에는 참사와 추모제, 학교의 대응, 친구들 사이의 갈등, 재선의 실종에 관한 정보가 짧은 시간에 밀려든다. 대사로 전달되는 설명이 많아지면서 인물의 감정이 잠시 서사에 눌리기도 한다. 그럼에도 후반부 '나무를 뽑는' 행동으로 이야기가 수렴하면서 작품은 다시 강한 무대적 힘을 얻는다. 설명되던 기억이 배우들의 몸으로 옮겨가는 순간이다.연서는 이 작품의 질문을 가장 선명하게 몸으로 드러내는 인물이다. 그는 상담을 받고 약을 먹지만, 아버지는 약을 버리고 긍정적인 생각과 생활 습관을 강조하는 영상을 보낸다. "떨쳐내고 미래로 전진하라"는 말 앞에서 연서는 외친다.이 대사는 작품 전체를 관통한다. 사람의 회복은 물과 햇빛을 주면 다시 피어나는 식물의 성장처럼 단순하지 않다. 무엇보다 회복의 속도와 방식은 당사자가 선택해야 한다. 작품은 연서를 '극복해야 할 상처'를 지닌 인물로 소비하지 않는다. 연서는 때로 기억을 피하고, 친구에게 상처를 주며, 추모 활동에서 도망친다. 하지만 바로 그 불완전함 때문에 인물은 살아난다.연서 역의 김해미는 인물의 흔들림을 감정의 크기로 밀어붙이기보다 말의 속도와 시선의 회피, 갑작스러운 침묵으로 보여준다. "난 지금도 살고 있어"라고 말하는 장면에서 중요한 것은 울음보다 답답함이다. 자신을 계속 '생존자'라는 이름으로만 바라보는 주변에 대한 피로가 대사 밖으로 번진다.호정 역시 단순한 '정의로운 친구'로 그려지지 않는다. 그는 연서를 위해 싸운다고 믿지만, 정작 연서가 무엇을 원하는지는 제대로 듣지 못한다.연서의 이 말은 호정의 선의를 정면으로 흔든다. 이 충돌은 작품의 가장 성숙한 지점이다. 기억하는 사람이 옳고 잊는 사람이 틀렸다는 도식에서 벗어나, 선의조차 상대를 압박할 수 있음을 보여주기 때문이다.기억하는 것은 필요하다. 그러나 기억하라는 요구가 생존자에게 또 하나의 의무가 된다면 그것은 연대일까. 고통으로부터 잠시 멀어지고 싶은 사람을 다시 사건 앞으로 끌어내는 일이 정말 도움일까. 작품은 어느 한쪽의 손을 들어주지 않는다. 호정은 사건을 기억했지만 연서의 현재를 놓쳤고, 연서는 살아남기 위해 사건에서 멀어지려다 함께 싸웠던 친구의 존재마저 잊어간다. 두 사람의 갈등은 옳고 그름의 싸움이 아니라, 서로를 위한다고 믿는 마음이 어떻게 상대를 보지 못하게 하는지를 보여준다.