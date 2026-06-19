"올 때까지 기다린다" 새로운 '관객 운동' 시작한 독립영화 3편

▲19일 오전 충무로 인근 식당에서 열린 '슬로우시네마 운동' 간담회 한국영화제작가협회 제공 참석자들은 시민사회와 앞서 영화를 접한 관객들을 향해 "독립영화는 우리 사회가 미처 말하지 못했던 질문들을 끌어내고, 관객과 함께 사유하고자 하는 소중한 매체"라며 "빠르게 소비되는 콘텐츠가 아닌, 오래도록 가슴에 남는 영화들의 곁을 지켜달라"고 호소했다. 또한 "당신을 만날 때까지, 당신이 볼 때까지 기다리겠다"고 장기 흥행의 결의를 다졌다.



'슬로우시네마 운동'은 일본에서 성공한 사례가 있다. 일본은 이미 2014년 출범한 'JSN(Japan Slow cinema Network)을 통해 상영 운동이 하나의 거대한 지역 문화로 뿌리내렸다. 2011년 동일본 대지진의 비극 속에서도 영화 <에클레어 과자 방랑기>는 관객들이 자발적으로 꾸린 '상영 실행 위원회'를 통해 전국 827곳에서 45만 명과 만나는 기적을 썼다. 현재 10개의 가입 회사가 연대하는 JSN은 <광야에 희망의 불빛을 밝히다>(2022년)로 110만 명, <내가 살아가는 두가지 세계>(2024년)로 80만 명의 관객을 동원하며 상업영화 못지않은 깊고 넓은 파도를 만들어내고 있다.



국내에서는 2001년 '와라나고 운동'이 대표적이다. 비슷한 시기 개봉했던 <와이키키 브라더스>, <라이방>, <나비>, <고양이를 부탁해>가 극장에서 일찍 종영되자 관객들이 상영을 요구하면서 한국영화 르네상스 시대를 상징하는 관객운동이 됐다.



이번 슬로우시네마 운동 역시 같은 의미를 갖고 있다. 창작자들이 손을 맞잡았지만 관객의 움직임이 중요하기 때문이다. <바람이 전하는 말> 대관상영을 주관하고 있는 강욱천 민족예술인총연합 사무국장은 "관객주권운동"이라며 '슬로우시네마 운동'의 의미를 강조했다.



이은 대표는 "극장은 상영할만한 영화가 없다고 하는데, 독립영화들은 상영해 줄 극장이 없는 모순된 현실이다"라며 "12월까지 극장 상영을 이어간다"는 계획을 밝혔다.

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