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출소한 동생이 찾아온 날, 균열이 시작됐다

출소한 동생이 찾아온 날, 균열이 시작됐다

[영화 리뷰] <훈련사>

김형욱(singenv)
26.06.19 15:26최종업데이트26.06.19 15:26
쏘아보듯 잔잔한 눈빛으로 개를 훈련하는 이하영. 그녀는 방송에도 출연할 정도로 유명한 훈련사다. '구름 캠프'를 운영하며 별 탈 없이 지내고 있는데, 소설가 남편 윤호는 아이를 낳자고 재촉한다. 그러던 어느 날, 동생 소라가 불쑥 찾아와 일자리를 달라고 한다. 그녀는 살인죄로 교도소에 수감되었다가 출소하자마자 언니를 찾아온 것이었다.

하영은 남편과 캠프 소장에게 상의도 하지 않은 채 소라를 집에 들이고 캠프에 취직시킨다. 아무리 그녀가 집안의 가장이자 캠프의 소유주라고 해도 지나치게 독단적인 처사다. 소라는 자신을 성폭행하려던 남자를 죽였지만, 그 정도가 과했다는 이유로 수감되었다고 한다. 윤호는 그녀의 사연에 호기심을 느낀다. 그즈음 하영은 소라의 방에 몰래카메라를 설치하고 그녀를 지켜보기 시작한다.

캠프에는 또 다른 사건이 벌어진다. 뉴스에서 떠돌아다니지만 주인이 있는 것으로 보이는 맹견이 산책 중이던 견주를 공격하고, 그의 반려견을 물어 죽였다고 보도한다. 하영은 그 개가 자신이 직접 훈련했던 '두부'라는 사실을 알고 누구보다 먼저 포획에 나선다.

하영과 소라, 그리고 그들과 얽힌 사람들의 관계는 어디로 향하게 될까.

영화 <훈련사>의 한 장면.
영화 <훈련사>의 한 장면.마노엔터테인먼트

애매모호한 관계가 만들어 내는 서늘한 긴장감

유구한 역사를 자랑하는 한국영화아카데미는 지난 10여 년간 한국 독립영화계를 든든하게 지탱해 왔다. 신예 감독을 꾸준히 배출하고 제작에도 참여하며 안정적인 창작 환경을 조성하고자 노력해 왔다. 최근 몇 년간은 여성 감독들이 두각을 드러내며 작품성과 흥행성을 모두 인정받고 있다. 영화 <훈련사> 역시 그 흐름을 잇는 작품이다.

KAFA 출신의 서은선 감독은 이 작품으로 장편 데뷔를 알렸고, 해외 유수 영화제에 초청되어 호평을 받았다. 다만 흥행 성적은 다소 아쉬웠다. 콘셉트와 분위기, 연기와 연출 모두 평균 이상이었지만, 대중에게 강렬하게 각인될 만한 결정적인 한 방이 부족했던 탓일지도 모른다. 어쩌면 그것은 영화가 의도적으로 추구한 '애매모호함' 때문이었을 것이다.

그런데 바로 그 애매모호함이야말로 영화를 움직이는 원동력이다. 하영과 소라의 관계, 두 사람이 각자 혹은 함께 만들어 가는 타인과의 관계, 하영과 소라 그리고 떠돌이 개 두부와의 관계까지 어느 하나 명확하게 규정되지 않는다. 덕분에 작품은 심리 스릴러로서 특유의 불안하고 불쾌한 분위기를 단단하게 구축한다.

영화 <훈련사>의 한 장면.
영화 <훈련사>의 한 장면.마노엔터테인먼트

사람은 사람을 훈련할 수 있는가

의미심장한 제목 '훈련사'를 들여다보자. 표면적으로는 하영이 훈련사로서 개를 훈련하고 통제하는 일을 의미한다. 천만 반려인 시대지만 여전히 많은 보호자들이 자신의 반려견을 온전히 통제하지 못한다. 그렇기에 하영 같은 훈련사가 필요하고, 이들은 높은 인기를 얻으며 때로는 전문가 이상의 권위를 부여 받는다.

하지만 조금 더 깊이 들여다보면, 하영은 개뿐만 아니라 주변 사람들까지 통제하고 훈련하려 한다.캠프 소장과 수의사, 그리고 남편 윤호까지 모두 그녀의 시선과 영향력에서 자유롭지 못하다. 그러나 소라가 등장하면서 균열이 생기기 시작한다. 모든 것을 계획하고 통제하려는 하영과 달리, 소라는 예측할 수 없을 만큼 자유분방한 인물이기 때문이다.

영화의 핵심은 바로 그 미묘한 균열 속에 숨어 있는 관계의 역설이다. 모든 것이 하영의 통제 아래 질서정연하게 구획되어 있는 듯 보였지만, 한 겹 벗겨내고 나니 실상은 그렇지 않았다. 사람이 동물을 통제할 수는 있어도 사람을 완벽하게 통제할 수는 없는 법이다. 결국 사람 사이의 관계는 누군가의 의지로 길들여지는 것이 아니라, 서로의 선택과 감정 속에서 끊임없이 다시 정의된다.

서은선 감독의 차기작에서도 이 칼날 같은 서늘함을 다시 만나고 싶다. 쉽게 풀어낼 수 없고, 함부로 단정할 수도 없는 인간관계의 미묘함을 더 깊이 탐구해 주길 바란다. 몇몇 인물 사이의 관계를 넘어, 사회 전체를 움직이는 관계의 구조까지 확장된 이야기를 기대해 본다.

덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
훈련사 통제 관계 균열 애매모호함

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