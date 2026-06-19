출소한 동생이 찾아온 날, 균열이 시작됐다

▲영화 <훈련사>의 한 장면. 마노엔터테인먼트

사람은 사람을 훈련할 수 있는가



의미심장한 제목 '훈련사'를 들여다보자. 표면적으로는 하영이 훈련사로서 개를 훈련하고 통제하는 일을 의미한다. 천만 반려인 시대지만 여전히 많은 보호자들이 자신의 반려견을 온전히 통제하지 못한다. 그렇기에 하영 같은 훈련사가 필요하고, 이들은 높은 인기를 얻으며 때로는 전문가 이상의 권위를 부여 받는다.



하지만 조금 더 깊이 들여다보면, 하영은 개뿐만 아니라 주변 사람들까지 통제하고 훈련하려 한다.캠프 소장과 수의사, 그리고 남편 윤호까지 모두 그녀의 시선과 영향력에서 자유롭지 못하다. 그러나 소라가 등장하면서 균열이 생기기 시작한다. 모든 것을 계획하고 통제하려는 하영과 달리, 소라는 예측할 수 없을 만큼 자유분방한 인물이기 때문이다.



영화의 핵심은 바로 그 미묘한 균열 속에 숨어 있는 관계의 역설이다. 모든 것이 하영의 통제 아래 질서정연하게 구획되어 있는 듯 보였지만, 한 겹 벗겨내고 나니 실상은 그렇지 않았다. 사람이 동물을 통제할 수는 있어도 사람을 완벽하게 통제할 수는 없는 법이다. 결국 사람 사이의 관계는 누군가의 의지로 길들여지는 것이 아니라, 서로의 선택과 감정 속에서 끊임없이 다시 정의된다.



서은선 감독의 차기작에서도 이 칼날 같은 서늘함을 다시 만나고 싶다. 쉽게 풀어낼 수 없고, 함부로 단정할 수도 없는 인간관계의 미묘함을 더 깊이 탐구해 주길 바란다. 몇몇 인물 사이의 관계를 넘어, 사회 전체를 움직이는 관계의 구조까지 확장된 이야기를 기대해 본다.





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