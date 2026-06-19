[사진] "대한민국!" 광화문 광장에 울려퍼진 함성

박세영

2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.