본문듣기 스포츠 [사진] "대한민국!" 광화문 광장에 울려퍼진 함성 멕시코전 응원 위해 모인 시민들, 뜨거운 함성으로 대한민국 응원 박세영(taylor0103) 26.06.19 13:49최종업데이트26.06.19 13:52 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2irge 복사 확대 축소 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다. 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민이 "강인 야 ~ 호!"라고 적힌 손팻말을 들고 응원하고 있다.박세영 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲2026년 6월 19일 한국시간 오전 10시, 멕시코 과달라하라 에스타디오 과달라하라 경기장에서 열린 2026 FIFA 월드컵 멕시코전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 ☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 2026월드컵 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박세영 (taylor0103) 내방 구독하기 트위터 사진과 글이 가진 힘을 믿습니다. 이 기자의 최신기사 "작가노조는 이미 검증된 권리에 대한 행사" >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 [사진] "대한민국!" 광화문 광장에 울려퍼진 함성 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP