2억으로 만들어 40배 수익 신화 쓴 일본 영화

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
에도 시대 말, 하급 사무라이인 주인공은 목숨을 건 결투를 벌이던 중 하늘에서 떨어진 벼락을 맞고 기절한다. 한참 후 눈을 떠보니 싸우던 상대도, 동료도 보이지 않는다. 마을에 들어서자 익숙한 분위기에 마음이 놓이지만, 주변을 지나는 사람들은 묘하게 그를 피하고 미심쩍은 상황이 이어진다. 알고 보니 이곳은 영화란 걸 촬영하는 세트장이란다. 혼란한 가운데 말도 없이 굴러다니는 쇠로 된 마차와 사람들이 사용하는 낯선 물건들은 도무지 알 도리가 없다.
혼란한 가운데 딱히 갈 데도 없어 방황하던 중 그는 세상이 한참 까마득하게 변한 걸 깨닫는다. 대체 앞으로 어찌해야 할지 막막하기만 하다. 그러던 중 눈앞에 사무라이가 등장해 무뢰배와 결투를 벌인다. 반색하던 남자는 그들이 가짜 사무라이라는 것, 결투 또한 연기란 걸 알게 된다. 처음엔 질색했지만, 검을 휘두르는 것 외에 할 줄 아는 게 없던 사무라이는 자신의 유일한 재주를 살릴 수 있는 시대극 엑스트라 배우로 미래에서의 삶을 출발한다.
전직 사무라이, 시대극 전문 엑스트라로 변신