2억으로 만들어 40배 수익 신화 쓴 일본 영화

▲<사무라이 타임슬리퍼> 스틸 (주)트리플픽쳐스

시대극이라면 대개 수많은 엑스트라와 많은 예산과 자원이 들어가는 세트, 시대 배경 고증의 적실성 등을 우선 떠올리게 마련이다. 일단 비용 생각하면 머리가 아득해진다. 대개 블록버스터, 혹은 상업적 성과를 우선 염두에 둔 장르영화 전유물로 여길 법하다. 독립영화에선 감히 도전하기 쉽지 않은 영역이다. 하지만 이 영화는 그런 통념을 사뿐하게 무너뜨리는 저력을 선보인다. 도전 자체가 쉽지 않은데 거창한 대규모 전쟁 장면은 없어도 그림이 그럴싸하다.



한국에선 '독립영화'라 대개 부르지만, 바로 옆 나라들끼리도 명칭은 제각각이다. 중국은 반체제 성격을 감안해 '지하영화', 일본은 제작과정의 독립성을 중시해 '자주영화'라 부른다. <사무라이 타임 슬리퍼>는 일본 자주영화의 모범적인 예시로 들기에 손색이 없는 작업이다. 어떤 이유에서일까? 일단 영화를 제작한 야스다 준이치 감독은 자신을 대표로 하는 제작사를 통해 영화를 만들었다. 대기업 메이저 제작사를 끼지 않고 독자적인 자율성을 확보한 작품인 것.



감독은 투잡으로 쌀농사를 지어 마련한 종잣돈을 기반으로 영화를 제작했다고 한다. 만석군 아닌 다음에야 농사로 얼마나 돈을 벌까? 우리 독립영화 제작비도 천정부지 오른 마당에 본작의 경비는 고작 2600만엔, 한화로 2억 원대 초반에 불과하다. 학생영화도 아닌데 일단 제작비 항목부터 경악할 만하다. 경비를 아끼기 위해 감독은 직접 각본과 촬영, 편집까지 도맡아 그야말로 몸으로 때운다.



2시간 넘는 시대극 제작과정에 스태프가 10명 넘지 않았다. 모두가 복수의 역할을 소화했기에 가능한 경우다. 개봉 역시 자주적인 방식으로 오직 입소문에 의지했다. 그런 열악한 조건 탓에 첫 주 상영관은 고작 1개, 단관에 불과했다. 그러던 게 차츰 인기몰이하며 140관으로, 막바지에는 380관으로 근 400배 증가한 셈이다. 오로지 '영화의 힘'으로 불가능할 것 같던 유리천장을 뚫고 솟구친 것. 꿈은 이루어졌다.



주인공의 태도를 통해 영화를 향한 초심을 되새기다



영화는 최종 10억 엔을 넘기는 반짝 대박의 주인공이 된다. 제작비와 대조하면 거의 40배 가까운지라 웬만한 블록버스터 못지않다. 자주 제작 및 배급이니 제작사 수익은 몇 곱절 더 될 테다. 하지만 그저 상업적 성공만 예찬할 필요는 없다. 본 작품은 쟁쟁한 경쟁자들을 뚫고 일본아카데미상 시상식에서 돌풍을 일으키고 해외 영화제들에서도 화제가 되는 등 상업과 비평 모두를 만족하는 결실을 얻는다. 진심을 건 도전이 관객에게 전달된 보기드문 성과다.



영화시장 물정 훤한 중견 감독은 왜 이런 위험천만한 도전을 벌였을까? 자신이 세상에 하고픈 이야기를 간절히 전하고 싶었던 때문이다. 요렇게 하면 요즘 관객이 솔깃하겠지? 유행이 뭐더라 슬쩍 올라타자 같은 세속적 계산 대신에 작가가 자신의 모든 걸 걸고 사람들과 나누고픈 주제를 공들여 만들고 관객은 그 진심에 응답했다. 코미디 시대극의 외피 안에 감춰진 <사무라이 타임 슬리퍼>의 정수가 여기에 있다. 작중 인물에 공명해 나를 돌아보게 해주는 영화다.



주인공은 격동의 시대, 자신의 선택과는 무관하게 몰락하는 세력에 속했다. 하지만 돌아가는 사정 속속들이 꿰며 보신할 방도만 찾던 고위 무사와 달리 자신이 옳다고 믿던 대의에 투철한 삶을 살고 있었다. 비록 그 노력이 보상받진 못했지만. 그러다 또다시 아무 선택권 없이 동떨어진 시대로 타임슬립되고 만다. 운명의 짓궂은 장난이라기엔 도가 지나치다. 하지만 그의 삶의 태도는 변하지 않는다. 옳은 일을 하고 진심으로 타인을 대한다. 투박하지만 진심이다.



21세기 일본에서 그는 자신의 시대를 재연한 시대극 조연배우가 된다. 역시 찬밥 신세다. 혼신의 연기로 제대로 잘 죽는 게 역할의 전부다. 원래 시대에도 주인공의 역할은 그게 전부였다. 하지만 그 초라한 직분에 충실했고 시대가 변해도 자세는 변하지 않았다. 화려한 조명과 찬사에 휩싸인 주역이 아니라 그와 동료들, 카메라 뒤편의 숱한 스태프가 하나로 뜻을 모아 공동의 과제를 구현해 나간다. 그게 세상의 진정한 이치라는 점을 소리없이 웅변하려 한다.



갑자기 주인공의 현실을 뒤흔드는 존재가 등장한다. 역사에선 승자와 패자로 나뉘는 고약한 운명. 하지만 승리자가 편집한 역사책이 아니라 기록되지 않은 평범한 이들의 고뇌와 수고는 별반 다르지 않은 법. 대결을 끝내기 위해 필요한 건 무엇인가 치열한 고민이 계속된다. 주인공은 시대를 초월해 평범한 인간이 어떻게 존엄을 지키며 소박한 삶의 보람을 찾을지 도전한다. 그의 분투에 관객의 공감이 어우러질 때, 화면 안과 밖은 영화라는 마법으로 하나가 된다.



<작품정보>



사무라이 타임슬리퍼

侍タイムスリッパー

A Samurai in Time

2024 일본 코미디, 시대극, 판타지

2026.06.24. 개봉 131분 12세 관람가

감독/각본/촬영/편집 야스다 준이치

출연 야마구치 마키야, 후케 노리마사, 사쿠라 유노

수입 ㈜영화사조아

공동수입/배급 ㈜트리플픽쳐스



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