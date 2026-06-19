50년 넘게 이어져 온 외계인 사랑, 스필버그의 마지막 퍼즐

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스틸컷디스클로저 데이
마가렛의 이야기는 <미지와의 조우>, <E.T.> 에서 출발한다. 마가렛의 각성은 감성적으로 발전했을 때의 인류가 도달할 수 있는 지향점이다. <미지와의 조우>에서 외계인과 접촉한 이후 공통의 이미지(데블스 타워)를 떠올리고, 그 장소에 도달하기 위해 분투하던 사람들. <E.T.>에서 E.T.와 교류가 늘어나고 끝내는 감각까지 공유하던 엘리엇을 뛰어넘은 수준이다. 공감이란 능력이 신(혹은 외계인)과 같은 초월자들이 갖고 있는 특별한 신력이 아니라 인간에게 내재한 힘이라는 걸 강조하듯 마가렛이 스스로 종교, 즉 신이 되기를 거부하고 인간으로 남았다는 사실이다.
노아(콜린 퍼스) 역시 디바이스를 통해 타인을 조종할 수 있지만 외부의 힘을 통한 시도는 본인의 생명에 치명적인 타격을 가할 수 있을 뿐 아니라 영속적이지 않다는 대비가 드러난다. 마침내 외계인과 조우하고 전언을 들은 마가렛이 인류에게 전하는 첫 메시지인 "Listen"의 발화와 함께 영화가 끝이 난다.
이는 이제 내 말이 시작되니 집중하라는 강조 혹은 떡밥을 위한 무책임한 열린 결말이라 해석하기보다 3차 대전으로 공멸의 기로에 선 인류에게 전하는, 나머지는 부연 설명일 뿐인 궁극적이고 무결점의 메시지다.