50년 넘게 이어져 온 외계인 사랑, 스필버그의 마지막 퍼즐

▲스틸컷 디스클로저 데이

스필버그의 한결 같은 약속



각각 지성과 감성을 각성한 다니엘과 마가렛은 서로의 서사를 갖고 있지만 시작은 동일하다. 문밖에서 비추던 강렬한 빛에 이끌렸던 어린 시절이 있다는 기억. 인간을 인간다운 고뇌로 채우는 이성적인 딜레마도, 천부인권처럼 주어지는 힘인 공감 능력에 대한 자각도 모두 빛에서 시작됐다. 다니엘의 탈출을 돕던 휴고(콜맨 도밍고)는 마가렛이 어린 시절 살던 집을 똑같이 재현한다. 세트장처럼 꾸며진 집에서는 밝고 따뜻한 빛이 가득하다. 어린 소년·소녀를 매혹하던 빛은 무엇일까.



어린 시절에 집 밖에서 비추던 빛에 마음을 빼앗겼던 두 사람은 집을 떠나 막연한 감각에만 의지해서 처음 가보는 여행길에 오른다. 정신을 조종당하는 동료에게 흉기로 위협당하고 질주하는 기차에 충돌할 위기에서 가까스로 탈출하며, 은신처를 급습하는 방해자들을 겨우 따돌린다. 언제 끝날지 모를 모험 끝에 두 사람은 빛으로 가득한 집으로 돌아와 마침내 외계인과 최초로 조우했던 꿈 같은 순간을 기억해 낸다. <디스클로저 데이>는 결국 빛을 찾는 여행이다.



"내가 만든 영화의 대부분은 여행에 관련돼요. 목적지는 항상 1막에서 알 수 있죠. 많은 영화들이 질문을 던지고 그에 대해 답함으로써 관객이 기대하는 불가피한 결론으로 인도하며 (내가 바라는 바이지만) 관객들은 실망하지 않아요. 내 영화 각각은 도착 지대를 약속한다고 생각해요. 나는 단지 어떤 드라마에 관심을 갖죠." (『스필버그의 말』, 스티븐 스필버그 지음, 마음산책)



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