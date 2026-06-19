멕시코전 앞두고 전국이 들썩... 2002년 품격 있는 응원 재현될까

2026 월드컵 예선 체코전의 짜릿한 승리는 마법 같았다. 홍명보호를 향해 쏟아지던 매서운 국민적 불신은 광장에 울려 퍼진 응원 소리와 함께 단숨에 뜨거운 기대감으로 바뀌었다. 전술 부재와 감독 선임 과정의 불공정성을 지적하며 싸늘하게 식어있던 여론은 어느새 홍명보 감독을 향해 '명장'이라는 찬사를 보내며 열광적인 지지로 뒤바뀐 모양새다.감독의 연봉이 과하게 책정되었다며 날을 세우던 일부 여론조차, 이제는 언론의 "제값 하는 감독"이라는 보도에 고개를 끄덕인다. 반전된 분위기 속에서 이제 시선은 멕시코와의 월드컵 예선 2차전으로 향하고 있다. 한반도는 벌써부터 전국이 지진이라도 난 듯 뜨거운 응원 열기로 들썩이는 중이다.이른 아침부터 회사에 연차나 월차를 내고 붉은색 옷을 맞춰 입은 채 광화문 광장에 속속 모여드는 수많은 인파. 이들은 우리 축구의 가장 강력한 '12번째 선수'이자, 한국 사회 특유의 역동성을 증명하는 거대한 에너지다.이 뜨거운 물결은 결코 서울 도심에만 국한되지 않는다. 대형 전광판이 설치된 전국의 광장부터 학교, 동네 공원, 그리고 각 가정의 거실까지 응원의 함성이 이어지며 한반도 전체가 이미 하나의 거대한 축제의 장으로 변모했다. 팍팍한 일상 속에서 모처럼 터져 나온 이 짜릿한 연대감은 그 자체로 소중하다.그러나 물이 너무 강하게 끓어오르면 넘치기 마련이다.승리에 대한 과도한 집착과 군중심리가 결합할 때, 그 뜨거운 열정이 자칫 혼란이나 물리적 충돌이라는 위험한 부메랑으로 돌아올 수 있음을 경계해야 한다.물론 정부 관할 아래 안전사고에 대비한 철저한 매뉴얼과 대책이 준비되어 있을 것이다. 하지만 시스템만으로는 모든 것을 막을 수 없다. 우리는 이미 수많은 역사적 경험을 통해 '광장의 힘'이 가진 두 얼굴을 뼈저리게 목격해 왔다. 분출되는 에너지가 올바른 방향을 잃고 폭주할 때 그것은 혼란이 되지만, 성숙한 이성과 결합할 때 비로소 세계를 놀라게 하는 평화적인 축제가 되었다.2002년 한일 월드컵 당시 우리의 거리 응원이 전 세계 언론의 찬사를 받았던 진짜 이유를 떠올려보자. 그것은 단지 우리가 승리하고 4강까지 입성했기 때문만은 아니었다. 수백만 명이 운집한 자리에서도 질서와 배려를 잃지 않았고, 자신이 머문 자리를 깨끗하게 치우고 일어섰던 위대한 '시민의 품격'이 있었기에 가능한 일이었다.이번 멕시코전은 전술적으로 홍명보호의 진짜 실력을 가늠하는 시험대이기도 하지만, 동시에 2026년을 살아가는 우리 응원 문화의 성숙함을 증명하는 시험대이기도 하다.경기 결과가 승리이든 패배이든, 광장의 열기는 '연대와 축제의 에너지'로 수렴되어야 마땅하다. 승리의 기쁨은 품격 있게 즐기고, 만에 하나 패하더라도 선수들과 서로를 격려하며 안전하게 일상으로 돌아가는 모습. 그것이야말로 우리가 기대하는 진정한 스포츠 정신이다.오늘 울려 퍼질 멕시코전의 뜨거운 함성이 대한민국 시민의식을 다시 한번 전 세계에 증명하는, 안전하고 평화로운 대동(大同)의 축제가 되기를 간절히 바란다.