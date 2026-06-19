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통산 190승 달성에도 미안함만 표출한 대투수 양현종

통산 190승 달성에도 미안함만 표출한 대투수 양현종

18일 LG전 5이닝 2실점 투구, KBO리그 역대 2번째 통산 190승 달성

박재형(kbo1982_ing)
26.06.19 09:04최종업데이트26.06.19 09:04
18일 LG전 5이닝 2실점을 기록한 KIA 선발 양현종
18일 LG전 5이닝 2실점을 기록한 KIA 선발 양현종KIA타이거즈

KIA '대투수' 양현종이 KBO리그 역대 2번째 통산 190승이라는 쾌거를 거뒀다. 그의 활약에 힘을 입어 KIA는 LG를 4 대 2로 꺾고 승리를 거뒀다.

양현종은 18일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG와의 경기에서 선발로 등판해 5이닝 3피안타 6사사구 1탈삼진 2실점(1자책점)을 기록하며 팀의 4 대 2 승리에 힘을 보탰다.

사실 시작은 좋지 않았다. 1회부터 양현종은 무사 만루의 위기를 자초했다. 문보경을 3루수 파울플라이로 잡았지만, 오지환 타석 때 무리하게 3루 견제를 하다가 공을 뒤로 빠드리면서 선취점을 허용하고 말았다. 스코어는 0 대 1. 다행히 오지환(삼진)과 송찬의(뜬공)를 잡아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

2회를 삼자범퇴로 막은 양현종은 3회에 홍창기와 박해민에게 연속 볼넷을 허용하며 무사 1, 2루 위기를 자초했다. 다행히 오스틴을 병살타로 처리하더니, 문보경을 땅볼로 처리하면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.

4회에는 1사 이후 송찬의와 박동원에게 연속 볼넷을 허용하며 1, 2루 위기를 자초했다. 설상가상 구본혁에게 1타점 적시타를 허용하며 스코어는 0 대 2가 되고 말았다. 다행히 신민재와 홍창기를 모두 땅볼로 처리하면서 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

5회에는 1사 이후 오스틴에게 내야 안타를 허용했다. 하지만 문보경을 뜬공, 오지환을 땅볼로 처리하면서 실점 없이 이닝을 마쳤다.

선발 양현종이 5회까지 끝내고 마운드를 내려오자 KIA 타선이 힘을 내기 시작했다. LG 선발 톨허스트를 상대로 5회에 3점을 뽑아내며 3vs2 역전을 만들었다.

6회부터 올라온 5명의 구원 투수들도 4이닝을 무실점으로 틀어막으면서 양현종과 팀의 승리를 지켜냈다.

개인 통산 190승임에도 양현종은 미안함 마음만 표출했다
개인 통산 190승임에도 양현종은 미안함 마음만 표출했다KIA타이거즈

경기 종료 후 양현종은 방송 인터뷰를 통해 "호투하고 인터뷰를 해야 하는데, 이번에는 그러지 못한 투구를 한 것 같아서 팀에 미안하다"라며 소감을 밝혔다. 실제로 이날 양현종은 사사구를 6개나 헌납했는데, 이번 시즌 개인 한 경기 최다 사사구이기도 했다. 제구 불안을 많이 보인 경기이기도 했다.

이어서 "항상 후배들에게 하는 말이 '마운드에서 공을 만들어서 던지지 마라'였다. 그런데 오늘 내가 그런 행위를 하고 있었다. 그러다 보니, 위력적인 공도 나오지 않았다. 전체적으로 나에게 운이 좀 따른 경기"라며 반성하는 모습을 보였다.

190승 달성에 대해선 "그 승수는 생각하지 않고 있었다. 팀 승리만 생각하고 있었다. 문제는 내가 등판하는 경기에서 거의 팀이 패하니까 거기서 미안한 마음이 너무 들었다"라고 말했다.

실제로 양현종의 이 발언은 빈말이 아니었다. 마지막 승리투수가 5월 13일 두산전이었는데, 이후 4경기에서 팀은 1승 3패를 기록했다. 설상가상 등판한 4경기에서 QS를 기록한 경기는 없었다.

이어서 "다른 선발 투수들은 항상 6~7이닝을 던지는데, 나만 5이닝 던지고 내려간다. 그러다 보니, 중간 투수들이 많이 고생한다. 이 자리를 통해 미안하고 고맙다고 전하고 싶다"라고 말했다.

마지막으로 KIA 팬들에게 "이제 원정 9연전 일정인데, 잘 준비해서 팬들에게 좋은 결과로 보답하겠다"라고 말했다.

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KIA타이거즈 선발투수 대투수 양현종 190승

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

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