예고된 참사, JTBC 채무불이행 사태의 전말

▲'JTBC 채무불이행 사태' 언론사 보도 내용 SBS

중앙그룹 주요 계열사들이 잇따라 기업회생절차를 신청하면서 관계사들의 각종 사업에도 불똥이 튀고 있다. JTBC 서울마라톤 운영사인 러너블은 홈페이지 공지를 통해 "현재 진행 중인 모든 대회와 비즈니스는 아무런 문제 없이 정상 운영되고 있다"며 진화에 나섰다. 이 밖에 중앙그룹 산하의 여러 엔터테인먼트 독립 법인은 구조적으로 분리된 상태지만, 모기업의 투자 심리가 얼어붙은 만큼 직간접적인 타격은 불가피할 전망이다.

​

이번 JTBC 사태로 인해 방송 업계는 당장 드라마 및 예능 시장의 위축을 우려하고 있다. 뉴스를 비롯한 방송 송출이 전면 중단될 가능성은 낮지만, 각종 프로그램의 제작 규모 축소는 불가피할 것으로 예상된다. 이미 제작이 완료된 일부 작품을 제외하면, 대규모 자금 투입이 필요한 신작 제작에는 제동이 걸릴 전망이다.



일련의 과정에서 중소 외주 제작사의 연쇄 도산 및 자금난 가중 같은 파장도 염려된다. 과거 2000년대 경인방송(iTV) 사태로 인해 수많은 관련 업체가 대금을 받지 못해 어려움을 겪은 선례에 비춰볼 때, 이번 JTBC 사태 또한 비슷한 상황이 재현되는 게 아니냐는 우려를 낳고 있다.

​

일단 JTBC를 보유한 중앙그룹은 강력한 구조 조정, 자산 매각, 신규 투자 유치 등의 방법으로 재무 구조 개선을 모색 중이다. 다만 최근 얼어붙은 TV 매체 환경을 고려하면, 빠른 시일 내에 경영 정상화가 이뤄질 수 있을지는 여전히 불투명하다.

​

시장 변화를 제대로 파악하지 못한 채 이뤄진 무리한 경영은 결국 종편 성공 신화의 주인공인 JTBC를 순식간에 바닥으로 추락시켰다. 이번 채무불이행 사태는 2026년 한국 미디어 산업이 더 이상 과거의 수익 모델만으로는 생존할 수 없다는 사실을 보여준 상징적 사건으로 기록될 가능성이 높아 보인다.

추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기