예고된 참사, JTBC 채무불이행 사태의 전말

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'JTBC 채무불이행 사태' 언론사 보도 내용SBS
JTBC는 2011년 함께 출범한 TV조선, 채널A, MBN 등 다른 종합편성채널과 달리 드라마와 예능 제작에 적극적으로 뛰어들었다. 막대한 제작비와 인력을 투입한 끝에 <스카이캐슬>, <이태원 클라쓰>, <재벌집 막내아들> 같은 화제작과 <냉장고를 부탁해>, <싱어게인>, <아는 형님> 등 다양한 인기 예능을 탄생시켰다.
그 결과 JTBC는 기존 지상파 3사와 tvN을 앞세운 CJ 계열 방송사를 위협할 정도의 경쟁력을 확보했다. 문제는 흥행이 이어질수록 재무 상황은 오히려 악화됐다는 점이다. 지난해 금융감독원에 제출한 사업보고서에 따르면 JTBC의 결손금(사업체의 지출이 매출을 초과해 발생한 순손실)은 약 7000억 원인데 반해 자본금 총계는 고작 190억 원 수준에 불과했다.
2019년부터 2025년까지 최근 7년간 누적 영업손실은 약 2061억 원에 달했다. 이처럼 대규모 적자가 지속됐음에도 JTBC는 올해 2월 930억 원 규모의 회사채를 발행했고, 지난해에도 회사채와 기업어음(CP) 등을 통해 약 2590억 원 규모의 자금을 조달한 것으로 알려졌다. 쉽게 말하자면 빚이 눈덩이처럼 불어나고 있음에도 대책 없이 남의 돈을 빌려 사업을 벌여온 셈이다.
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