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구속 집착 버린 조상우... 'ERA 1.52' 믿을맨 변신 비결은?

구속 집착 버린 조상우... 'ERA 1.52' 믿을맨 변신 비결은?

[KBO리그] 26시즌 4승 10홀드 평균자책점 1.52 기록 중인 KIA 조상우... FA 성공작이라는 평가

케이비리포트(kbreportcom)
26.06.18 17:33최종업데이트26.06.18 17:33
KIA 필승조로 활약 중인 조상우
KIA 필승조로 활약 중인 조상우KIA타이거즈

KIA 타이거즈 불펜 필승조의 일원인 조상우의 2026시즌이 지난해와 전혀 다른 흐름으로 전개되고 있다. 시즌 개막 전만 해도 2년 15억 원에 잔류한 조상우의 FA 계약을 두고 기대보다는 우려가 더 컸지만 현재까지 조상우가 남긴 기록을 들여다 보면 KIA의 투자는 대성공이라 평가해도 무방하다.

올시즌 현재 (6월 17일 기준)까지 조상우는 총 33경기에 등판해 4승 1패 10홀드, 평균자책점 1.52를 기록 중이다. 29.2이닝을 소화하며 18탈삼진을 기록했고 WHIP(이닝당 출루 허용) 1.21 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.6을 기록하며 KIA 필승조의 한 축을 확실히 지키고 있다.

단순히 성적표만 좋아진 것이 아니라 조상우의 투구 내용이나 스타일이 달라졌다는 점이 특기할 대목이다. 첫 FA를 앞두고 KIA로 트레이드된 조상우는 패스트볼 구속에 대한 집착을 보이다 밸런스와 제구가 흔들렸고 이적 당시 기대만큼 압도하는 투구를 보여주지 못했다. (2025시즌 6승 6패 28홀드 평균자책점 3.90)

KIA 조상우의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 조상우의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

하지만 올시즌은 마운드에서 접근법이 달라졌다. 패스트볼 구속에 연연하지 않고 제구와 커맨드에 집중했고, 슬라이더와 포크볼 활용도를 높이며 타자를 상대하는 방식이 한층 영민해졌다. 실제로 최근에는 위기 상황에서 제구 기복으로 무너지는 장면이 줄었고, 중요한 순간에 범타를 유도하며 무실점 행진을 펼치고 있다.

올시즌 반등의 이유로는 기술적인 수정도 뺼 수 없다. 릴리스 포인트를 교정하면서 공 끝의 움직임이 되살아났고, 슬라이더의 완성도 역시 높아졌다. 여기에 마운드 위에서 혼자 싸우고 있다는 고립감을 스스로 떨쳐버린 점도 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

지난해 불펜에서 불안한 모습을 보였던 조상우(출처: KBO야매카툰 중 조상우 컷)
지난해 불펜에서 불안한 모습을 보였던 조상우(출처: KBO야매카툰 중 조상우 컷)케이비리포트/최감자/민상현

FA를 앞둔 지난 시즌에는 전성기 시절 구속을 회복해 타자를 압도하는 투구를 해야 한다는 부담이 앞섰다면, 올해는 필승조 전체 안에서 자신의 역할을 명확히 인식하며 보다 차분하게 경기를 운영하고 있다. 조상우의 이런 변화는 경우에 따라 마무리 역할까지 소화하고 멀티 이닝을 책임지는 안정감으로 이어지고 있다.

KIA 불펜 운영에 있어서도 조상우의 가치는 더 크다. 새 마무리 성영탁과 셋업맨 정해영이 연투나 휴식으로 빠질 때도 조상우가 경기 후반부를 책임질 수 있다는 점은 벤치에 여유를 준다. 조상우는 최근 10경기에서 평균자책점도 0.93( 9.2이닝 1자책)으로 리그에서 손꼽히는 안정감을 보이고 있다.

FA 성공작이라는 평가를 받고 있는 조상우
FA 성공작이라는 평가를 받고 있는 조상우KIA 타이거즈

향후 전망도 밝다. 올시즌 조상우는 전성기인 5~6년 전부터 150km/h 이상의 패스트볼로 타자를 찍어 누르는 유형은 아니지만 경험과 제구, 구종 배합을 통해 쉽게 점수를 주지 않는 투수로 변신하는데 성공했다. 2년 총액 15억 원 계약이 대성공이라는 평가가 나오는 이유도 여기에 있다.

타선과 선발진에 변수가 많은 KIA가 앞으로도 5할대 승률을 유지하고 상위권 경쟁을 이어가려면 결국 불펜의 안정이 필수적이다. 지난해 불안했던 모습을 지우고 KIA 불펜의 믿을맨으로 거듭난 조상우가 6월 이후 6경기 연속 무실점 투구를 언제까지 이어갈 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 타이거즈는 다시 강해질 수 있을까? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 조상우 정해영

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