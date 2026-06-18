구속 집착 버린 조상우... 'ERA 1.52' 믿을맨 변신 비결은?

KIA타이거즈

KIA 필승조로 활약 중인 조상우KIA 타이거즈 불펜 필승조의 일원인 조상우의 2026시즌이 지난해와 전혀 다른 흐름으로 전개되고 있다. 시즌 개막 전만 해도 2년 15억 원에 잔류한 조상우의 FA 계약을 두고 기대보다는 우려가 더 컸지만 현재까지 조상우가 남긴 기록을 들여다 보면 KIA의 투자는 대성공이라 평가해도 무방하다.올시즌 현재 (6월 17일 기준)까지 조상우는 총 33경기에 등판해 4승 1패 10홀드, 평균자책점 1.52를 기록 중이다. 29.2이닝을 소화하며 18탈삼진을 기록했고 WHIP(이닝당 출루 허용) 1.21 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.6을 기록하며 KIA 필승조의 한 축을 확실히 지키고 있다.단순히 성적표만 좋아진 것이 아니라 조상우의 투구 내용이나 스타일이 달라졌다는 점이 특기할 대목이다. 첫 FA를 앞두고 KIA로 트레이드된 조상우는 패스트볼 구속에 대한 집착을 보이다 밸런스와 제구가 흔들렸고 이적 당시 기대만큼 압도하는 투구를 보여주지 못했다. (2025시즌 6승 6패 28홀드 평균자책점 3.90)