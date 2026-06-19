나화진에게 '참교육' 당한 빌런들의 반전 과거

넷플릭스 화면 캡처

[조규철]

큰사진보기 ▲이봉준이 연기한 조규철은 엄청난 피지컬의 원작과 달리 악랄하고 지능적인 악역으로 그려졌다. 넷플릭스 화면 캡처

원작에서 다혈질이지만 냉철하고 상황 판단이 빠른 '인간병기'였던 임한림은 진기주를 만나 명랑하고 코믹하면서도 사랑엔 서툰 새로운 임한림으로 거듭났다. 이처럼 원작을 바탕으로 만든 영화나 드라마에서는 각색 과정에서 캐릭터의 성격이나 색깔이 바뀌기도 하는데 나화진의 약혼녀 최가윤을 죽인 '메인 빌런' 조규철 역시 무지막지한 피지컬의 소유자에서 왜소한 체형을 가진 인물로 각색됐다.



다만 원작의 조규철이 힘과 무력에만 의존하는 단순한 캐릭터였던 것과 달리 드라마 속 조규철은 지능적이고 교활한 캐릭터로 그려졌다. 교권국에 적개심을 가진 학생의 자살 시도로 교권국의 직무정지를 이끈 조규철은 서울 전역의 학교에 마약을 퍼트리지만 이는 나화진과 교권국의 작전이었다. 결국 조규철은 나화진에게 '마지막 참교육'을 받은 후 퇴학을 당하고 경찰에 잡혀가면서 악행이 마무리된다.



조규철을 연기한 이봉준은 대학에서 뮤지컬을 전공하고 2020년부터 뮤지컬과 연극, 드라마 무대를 넘나들며 활동했다. 2022년 <환혼>에서 정진각에서 수행하는 명문가 자제 구효를 연기한 이봉준은 <이상한 변호사 우영우>에서 사고로 목숨을 잃는 김정훈(문상훈 분)의 형 김상훈 역을 맡았다. 2024년엔 <수사반장1958>에서 겉과 속이 다른 국가재건최고회의 기조실장의 아들 정희성을 연기했다.



이봉준은 작년 tvN 드라마 <언젠가는 슬기로울 전공의생활>에서 인턴 남동은을 연기했고 같은 해 11월 공개된 넷플릭스 드라마 <당신이 죽였다>에서도 조은수(전소니 분)가 일하는 라비에 백화점의 VIP 전담팀 사원 이동규 역을 맡았다. 참교육 빌런 조인범 이지영 조규철 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

박지연이 연기한 우진 엄마는 <참교육> 전체 에피소드에서 시청자들의 가장 많은 분노를 불러온 캐릭터였다.<참교육>을 재미 있게 본 시청자들에게 '이지영'이라는 캐릭터를 물어본다면 절반 이상은 고개를 갸웃 거릴 것이다. 하지만 남편이 아주 화가 많이 나 있는 우진이의 '자존감 지킴이'라고 설명하면 모두가 고개를 끄덕일 것이다. 그만큼 배우 박지연이 연기한 이지영은 캐릭터 이름보다 최지선 선생님(송시안 분)을 심하게 괴롭힌 '빌런' 우진 엄마로 더욱 악명이 높다.실제로 <참교육>에서 우진 엄마는 최지선 선생님의 일거수일투족을 통제하려 한다. 공감능력이 떨어져 자신의 마음에 들지 않는 일이 있으면 화부터 내고 모든 책임을 학교와 선생님에게 돌린다. 그리고 자신의 이기적인 행동들을 '내 아이를 위해'라는 말로 포장한다. 결국 우진이의 새로운 담임이 된 나화진으로부터 거울치료를 당한 우진 엄마는 괴롭힘, 스토킹, 협박 등의 혐의로 재판에 넘겨져 처벌 받는다.<참교육>의 우진 엄마로 워낙 강렬한 인상을 남겼지만 박지연은 어느덧 연기 경력이 20년이 넘은 중견배우다. 박지연은 <이상한 변호사 우영우>에서 복권에 당첨된 후 이혼을 요구하는 남편 때문에 마음고생을 하는 '후추양' 성은지를 연기했고 <정신병동에도 아침이 와요>에서는 정다은(박보영 분)의 대학 동기이자 다은에게 많은 힘을 주는 정신건강 의학과 간호사 홍정란 역을 맡았다.2024년 <굿파트너>에서 5년 간의 독박육아에 지쳐 남편과 이혼 소송을 하려는 아내 최현서를 연기한 박지연은 같은 해 <지옥에서 온 판사>에서 국밥집에서 일하며 홀로 아들을 키우는 황천빌라 세입자 유정임 역을 맡았다. 지난 4월 종영한 <미혼남녀의 효율적 만남>에서는 미슐랭 투스타 레스토랑 출신의 이민 2세이자 더 힐스 호텔 F&B팀의 셰프 박서빈 역을 맡는 등 다양한 작품에서 활발하게 활동하고 있다.