나화진에게 '참교육' 당한 빌런들의 반전 과거

* 본 기사에는 드라마 <참교육>의 내용이 포함돼 있습니다.
제대로 터졌다. 지난 5일 공개된 넷플릭스 드라마 <참교육> 이야기다. 공개된 지 일주일 만에 45개국에서 1위에 오르며 넷플릭스 TV쇼 부문 전체 1위에 오른<참교육>은 18일까지 1위 자리를 굳게 지키고 있다(플릭스 패트롤 집계 기준). 특히 공개 첫 주 6870만 시간의 누적 시청시간을 기록했던 <참교육>은 두 번째 주에 2억2580만 시간으로 누적 시청시간이 무려 3배 이상 증가했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).
<참교육>은 무너진 교권과 교육 현장을 지키기 위해 창설된 가상의 단체 '교권 보호국'을 배경으로 제목처럼 시원하고 통쾌한 '참교육'을 안기며 시청자들에게 짜릿한 쾌감을 선사했다. 이미 많은 작품 속에서 범상치 않은 액션 연기를 선보였던 김무열이 나화진 캐릭터를 완벽하게 소화하며 시청자들의 극찬을 받았고 진지함과 코믹함을 넘나들었던 임한림 역을 맡은 진기주의 연기 변신도 돋보였다.
하지만 '참교육'이 더욱 빛날 수 있었던 데는 시청자들을 답답하게 만들었던 빌런들의 활약을 무시할 수 없다. 빌런 캐릭터들 연기했던 배우들은 과거 어떤 활동을 했을까.
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