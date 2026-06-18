메시는 '월드컵 최다골' 기록 세웠는데, 호날두는 '10경기 연속 무득점' 굴욕

'세기의 라이벌' 리오넬 메시(아르헨티나)와 크리스티아누 호날두(포르투갈)의 희비가 월드컵에서 또 한번 극명하게 엇갈렸다.호날두의 포르투갈은 18일(한국시간) 미국 휴스턴스타디움에서 열린 '2026 북중미월드컵 K조' 조별리그 1차전에서 콩고민주공화국과 1-1로 승부를 가리지 못했다.월드컵 1라운드 최대의 이변이라고 할만한 결과였다. 피파랭킹 5위의 포르투갈은 강력한 전력으로 이번 대회의 우승후보중 하나로 꼽힐 팀인 반면, 콩고는 불과 46위였다. 아프리카 예선 플레이오프(PO)와 대륙 간 PO를 거치는 험난한 과정을 겪은 끝에 1974년 이후 무려 52년 만에 두 번째 월드컵 본선에 나설 기회를 얻었다.포르투갈의 일방적인 우세가 예상된 경기였다. 포르투갈은 전반 6분 주앙 네베스의 선제골을 터뜨리며 앞서갔지만, 전반 추가시간 콩고의 요안 위사에게 동점골을 허용했다. 이후 포르투갈의 공세가 이어졌지만 더이상 골문을 열지 못한 채 경기는 1-1 무승부로 끝났다.이날 포르투갈의 전체 슈팅은 7개에 그쳤고, 유효 슈팅은 네베스의 선제골 장면 하나뿐이었다. 반면 콩고는 강호 포르투갈을 상대로 자국 월드컵 역사상 첫 승점을 획득하는 쾌거를 이뤘다.통산 6번째 월드컵 본선무대를 밟은 호날두는 이날 선발 출전하여 풀타임을 소화했지만 공격포인트를 올리는 데 실패했다. 단순히 득점만 없었던 게 아니었다. 호날두는 이날 슈팅을 3차례 시도했으나 유효슈팅은 단 하나도 없었다. 후반에 두 차례 결정적인 찬스가 돌아왔으나 슈팅이 골문을 벗어나며 득점 기회를 살리지 못했다. 또한 드리블 돌파와 키패스 모두 한 차례도 기록하지 못하며 전반적으로 존재감이 없었다.경기후 축구 전문 매체와 전문가들은 일제히 호날두에게 박한 평가를 내렸다. 풋몹은 이날 호날두에게 평점 6.7, 소파스코어는 호날두에게 팀 내 최하점인 6.1점을 내렸다.또한 영국 'BBC'에서 경기 해설을 맡은 크리스 서튼은 "호날두를 교체했어야 했다. 감독이 호날두를 빼는 것을 두려워하는 것처럼 보였다"며 비판했다. '폭스스포츠'에 출연한 프랑스 레전드 공격수 티에리 앙리는 "호날두가 자기 슈팅만 노리느라 더 좋은 위치에 있는 동료에게 패스할 기회를 놓쳤다. 팀이 득점하는 게 중요하지, 자신이 꼭 득점해야 하는 건 아니다"라고 지적했다.그럼에도 로베르토 마르티네스 포르투갈 감독은 여전히 호날두를 옹호했다. 마르티네스 감독은 경기후 인터뷰에서 호날두의 경기력에 대한 질문을 받자 "득점이 필요한 상황에서 세계 최고의 골잡이를 뺄 수 없었다. 호날두가 가진 경험과 수비를 끌어내는 방식은 여전히 탁월하다. 골을 넣기 위해서 호날두는 반드시 있어야 했다"며 반박했다.하지만 어느덧 41세가 된 호날두의 경기력과 팀내 역할을 둘러싼 논란은 여전히 끊이지 않고 있다. 호날두는 이날 경기 무득점으로 통산 월드컵 본선 6회 연속 득점이라는 대기록을 다음 경기로 미뤘다. 또한 최근 '메이저 국가대항전(월드컵, 유럽선수권 포함) 10경기 연속 침묵'이라는 불명예 기록은 계속 이어가게 됐다.호날두가 메이저대회에서 마지막으로 득점을 기록한 것은 2022년 카타르 월드컵 조별리그 1차전 가나전에서 올린 페널티킥 득점이 마지막이었다. 필드골만 놓고 보면 유로 2020 조별리그 독일전 이후 무려 12경기 연속 침묵 중이다.호날두가 2020년대 이후 노쇠화 우려가 높아지면서 포르투갈이 과연 그를 계속 주전으로 기용해야 하는지를 두고 갑론을박이 계속되고 있는 중이다. 호날두는 월드컵에서 통산 8골을 넣었지만 정작 중요한 토너먼트에서는 무득점에 그쳤다. 지난 2022년 카타르월드컵과 유로 2024에서는 총 9경기 동안 팀 내에서 가장 많은 30번의 슈팅을 날리고도 골망은 한번도 가르지 못했다.그럼에도 불구하고 호날두는 여전히 팀 내에서 가장 많은 슈팅기회와 세트피스 전담키커까지 계속 독점하고 있는 상황다. 노장인 호날두가 가뜩이나 득점 이외에 활동량, 수비가담 등에서 기여도가 낮은데도 불구하고, 정작 메이저대회에서는 몇 년째 득점까지 터지지 않다 보니 팀 동료들이 커버해줘야 할 전술적 부담도 점점 늘어난다. 결과적으로 호날두가 포르투갈의 화려한 스쿼드를 제대로 살리는데 걸림돌이 되고 있다는 지적까지 나온다.호날두와 항상 비교대상이 되는 라이벌 리오넬 메시를 비롯하여 월드클래스 공격수들이 모두 첫 경기부터 멀티골을 가동했다는 것도 호날두를 더욱 초라하게 만든다.역시 월드컵 본선에 6회 연속 출전한 메시는 하루 전 열린 알제리전에서 해트트릭을 기록하며 아르헨티나의 3-0 완승을 이끌고 승리의 주역이 됐다. 메시는 통산 16골로 미로슬라프 클로제(독일, 은퇴)가 기록한 월드컵 최다골 기록과 타이를 이뤘다. 침묵한 호날두와의 월드컵 득점 격차는 두 배로 벌어졌다.이제 메시가 남은 경기에서 1골 이상만 추가해도 클로제를 넘어 월드컵 최다골의 단독 주인공이 바뀌게 된다. 메시는 이미 호날두에게 없는 월드컵 우승과 골든볼 수상(2회) 경력을 보유한 데 이어, 이번 대회에서 아르헨티나의 2연패와 생애 첫 골든부츠(득점왕)까지 노리며 불혹의 나이에도 맹활약을 펼치고 있다.또한 킬리안 음바페(프랑스)가 세네갈전에서, 엘링 홀란드(노르웨이)는 이라크전에서, 해리 케인(잉글랜드)은 크로아티아전에서 나란히 2골씩을 작렬하며 존재감을 과시했다. 음바페는 통산 14골로 선두 메시의 월드컵 최다골 기록을 불과 2골차로 추격하고 있으며, 케인 역시 월드컵 통산 10골 고지에 등극했다.반면 북중미 대회를 자신의 마지막 월드컵으로 선언하며 명예회복을 노렸던 호날두는, 노쇠화와 이기적인 플레이를 둘러싼 논란 속에 '이제는 선발에서 제외해야 한다'는 비판에 직면했다. 사면초가에 몰린 호날두가 과연 남은 경기에서 반전을 이뤄낼 수 있을까.