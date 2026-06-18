BTS 부산 공연 보러 갔다 13시간 반 만의 귀가, '현타'가 왔다

부산경찰청 제공

부산 아시아드 주경기장에서 지난 12일 펼쳐진 그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 공연을 관람하기 위해 몰려든 BTS 팬덤(아미)이 거대한 물결을 이뤘다.아시아드 경기장은 안으로 들어가기 위한 게이트가 고가 도로로 연결되어 높이 떠있는 구조이다. 그러다 보니 경기장 주변의 보행 공간이 고립되어 있는 데다 지붕을 떠받치기 위한 구조물이 군데군데 크게 자리 잡고 있어 주기적으로 보행로의 폭이 좁아진다. 즉, 보기보다 통행할 수 있는 공간이 좁다는 뜻이다.이런 태생적 한계에다 보조 경기장에서 본인인증을 하고 보행로 중간에 합류하는 사람들까지 끼어들게 되니 중간에서 병목현상을 겪을 수밖에 없다. 공연 첫날은 언제나 모든 것이 처음이라 매끄럽게 진행되기 힘든데 공교롭게도 얼굴패스 인증을 할 수 있는 패드가 오류를 일으킨 게이트가 생겼다.방탄소년단의 공연은 한 계정당 하나의 티켓만 구매할 수 있고 양도가 불가하다. 본인확인이라는 절차가 필요한데 본인 확인 방법은 두 가지다.본인확인 부스에 가서 신분증을 내밀고 입장 팔찌를 받으려는 내가 동일인물이라는 것을 확인받는 방법. 또 하나는 티켓 예매처인 'Nol 앱' 내에 얼굴을 등록해두고 입장 게이트에서 카메라로 내 얼굴이 티켓 예매 계정에 등록된 얼굴과 동일하다는 것을 인증하는 방법이다.내 계정의 티켓에 등록해 둔 얼굴과 게이트 앞에서 카메라로 인식한 얼굴이 동일하다는 것이 확인돼야 공연장에 들어갈 수 있는데 패드 오류로 본인확인이 안 되니 다른 게이트에서 입장을 해야 했다. 문제는 또 있었다. 수량에 맞춰 게이트에 준비해 놓은 입장 팔찌와 멤버들이 데뷔일을 기념해 팬들을 위해 준비한 선물이 부족했던 것.공연장 자체의 공간적 한계에다 선물을 받으려는 팬들, 본인인증이 이미 끝난 사람과 얼굴패스로 본인인증을 해야 할 사람이 게이트 앞에서 섞이다 보니, 공연 시작 1시간 13분 지연이라는 초유의 사태가 일어나고 말았다.