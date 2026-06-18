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영화 속 감정 읽기 '외계인 영화' 만든 스필버그가 진짜 하고 싶었던 말

'외계인 영화' 만든 스필버그가 진짜 하고 싶었던 말

[리뷰] 영화 <디스클로저 데이>

김동근(rabbitgumi)
26.06.18 16:53최종업데이트26.06.18 16:53
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

우리는 생각보다 많은 진실을 모르고 살아간다. 세상은 우리가 아는 것보다 훨씬 거대하고 복잡하지만, 대부분의 사람은 자신의 일상 안에서 살아간다. 아침에 눈을 뜨고, 일을 하고, 사람을 만나고, 하루를 마무리한다. 그 안에서 세상이 어떻게 움직이는지, 누군가 무엇을 숨기고 있는지 깊이 생각할 기회는 많지 않다. 어쩌면 그것이 인간이 살아가는 방식인지도 모른다. 모든 진실을 알 수 없기에 우리는 적당한 무지 속에서 안정을 찾는다.

하지만 만약 어느 날, 지금까지 믿어왔던 세상의 전제가 완전히 뒤집힌다면 어떨까. 인간이 우주에서 유일한 존재가 아니라는 것, 그리고 누군가가 오랫동안 그 진실을 숨겨왔다는 사실이 밝혀진다면 누구나 혼란스러워할 것이다. 영화 <디스클로저 데이>는 바로 그 질문에서 시작한다. 외계인의 존재를 다루는 SF 영화처럼 보이지만, 사실 이 작품이 이야기하는 것은 UFO나 미지의 생명체가 아니다. 오히려 그 진실을 마주하는 인간의 태도, 그리고 서로의 목소리에 귀 기울이는 일의 중요성에 관심을 가진다. 스티븐 스필버그는 거대한 우주를 이야기하면서도, 결국 인간의 마음을 들여다본다.

[첫 번째 감정] 대니얼의 용기

영화 <디스클로저 데이> 장면
영화 <디스클로저 데이> 장면유니버설 픽쳐스

대니얼 켈너(조쉬 오코너)는 영화의 출발점이 되는 인물이다. 그는 정부와 거대 조직이 숨겨온 기밀을 세상에 공개하려 한다. 단순히 외계인의 존재를 밝히려는 게 아니다. 진실은 특정 권력의 소유물이 아니라 모두가 알아야 할 거라 믿는다. 그래서 그의 행동은 내부고발자의 선택과도 닮아 있다. 그는 진실을 모두 알고 있고, 그게 사람들에게 어떤 영향을 줄지도 잘 알고 있다. 하지만 진실이 모두에게 공개되어야 한다고 생각한다.

하지만 진실을 말하는 일은 언제나 위험하다. 사람들은 진실을 원한다고 말하지만, 막상 그것이 자신의 세계를 흔드는 순간에는 두려워한다. 대니얼 역시 끊임없이 쫓기고, 의심받고, 위험에 처한다. 영화는 그런 그의 모습을 통해 우리에게 계속 말하는 것 같다. 우리는 정말 진실을 알고 싶어 할까. 아니면 익숙한 거짓 속에서 살아가는 편이 편한 걸까. 마치 <매트릭스> 속 파란약 혹은 빨간약을 골라야 하는 인물의 선택같이 느껴진다.

그래서 대니얼의 감정은 단순한 정의감이 아니다. 그것은 두려움을 안고도 앞으로 나아가는 용기에 가깝다. 영화 속에서 그는 영웅처럼 보이지 않는다. 오히려 흔들리고 불안해하는 평범한 사람에 가깝다. 그렇기에 그의 선택은 더 인간적으로 다가온다. 진실은 언제나 거창한 사람이 아니라, 두려움을 감수하는 평범한 사람들에 의해 세상 밖으로 나오기 때문이다. 계속 흔들리지만, 다니엘은 모두가 진실을 알 권리가 있다는 생각을 가지고 계속 앞으로 나아간다.

[두 번째 감정] 마거릿의 혼란

영화 <디스클로저 데이> 장면
영화 <디스클로저 데이> 장면유니버설 픽쳐스

마거릿(에밀리 블런트)은 영화에서 가장 흥미로운 인물이다. 평범한 기상 캐스터였던 그녀는 어느 순간 말로 설명할 수 없는 능력을 얻게 된다. 타인의 감정을 읽고, 알 수 없는 언어를 말하며, 자신조차 이해할 수 없는 이끌림을 느낀다. 마거릿은 자신도 모르게 세상을 다른 눈으로 보게 되는데, 그런 식으로 세상이 갑자기 낯설어지는 경험은 얼마나 두려울까. 마거릿은 영화 내내 혼란스러워하면서도 자신이 나아가는 방향에 확신이 있다. 서로 이율배반적인 마거릿의 심리와 행동은 관객의 궁금증을 자극한다.

특히 인상적인 건 그녀가 자신의 능력을 받아들이는 과정이다. 대부분의 영화라면 특별한 능력을 각성한 인물이 이를 활용하는 이야기를 그렸을 것이다. 하지만 <디스클로저 데이>는 조금 다르게 보여준다. 마거릿은 능력보다 혼란을 먼저 느낀다. 자신이 누구인지, 왜 이런 일이 벌어지는지 알지 못해서다. 이 감정은 어쩌면 현대를 살아가는 우리의 모습과도 닮았다. 빠른 변화와 진실과 거짓이 섞인 현대사회를 우리도 그저 앞으로 나아가고 있으니까.

우리는 모두 빠르게 변하는 세상 속에서 살아간다. AI가 등장하고, 기술은 하루가 다르게 발전하며, 어제의 상식이 오늘은 틀린 것이 되기도 한다. 마거릿이 느끼는 혼란은 그런 시대를 살아가는 사람들의 불안처럼 보인다. 영화는 그녀를 통해 미지의 존재에 대한 공포보다, 변화 앞에 선 인간의 불안을 더 섬세하게 보여준다. 그녀가 지닌 진실은 인간의 불안을 잠재울 수 있을지 생각하게 만든다.

[세 번째 감정] 우리 모두의 경청

영화 <디스클로저 데이> 장면
영화 <디스클로저 데이> 장면유니버설 픽쳐스

영화의 마지막 장면은 오래 기억에 남는다. 수많은 사건 끝에 세상은 진실을 마주하게 되고, 외계인은 마거릿을 통해 단 한마디의 메시지를 전한다.

"잘 들으세요."

짧은 한마디지만 이상하게도 영화 전체를 관통하는 문장처럼 느껴진다. 생각해 보면 현대 사회는 끊임없이 말하는 사람들로 가득하다. 모두가 자신의 의견을 이야기하고, 자신의 생각을 주장한다. 하지만 정작 누군가의 이야기를 끝까지 듣는 사람은 많지 않다. 정치도 그렇고, 사회도 그렇고, 심지어 가까운 인간관계조차 마찬가지다. 우리는 이해받고 싶어 하지만, 이해하려고 노력하는 데에는 서툴다.

그래서 영화가 말하는 외계인의 메시지는 의외로 단순하게 느껴진다. 인간에게 필요한 건 더 뛰어난 기술이나 새로운 문명이 아니라, 서로를 이해하려는 태도일지도 모른다. 영화가 결국 이야기하는 것은 우주가 아니라 인간이다. 그리고 그 마지막 한마디는 관객에게도 향한다. 우리는 과연 서로의 목소리를 제대로 듣고 살아가고 있는가.

진실은 두려움보다 크다

<디스클로저 데이>는 외계인을 소재로 하지만, 사실은 인간 사회에 대한 영화다. 스필버그는 오래전 <E.T.> <미지와의 조우>에서 보여주었던 경이로움을 다시 꺼내 오면서도, 이번에는 진실과 은폐, 그리고 소통이라는 주제를 전면에 내세운다. 그 결과 영화는 단순한 UFO 영화가 아니라, 현대 사회에 대한 우화처럼 느껴진다.

무엇보다 인상적인 건 스필버그의 연출이다. 그는 여전히 누구보다 거대한 상상력을 현실처럼 보이게 만드는 감독이다. 영화 속 미지의 현상들은 화려하지만, 그것이 영화의 핵심은 아니다. 그는 늘 그 현상을 바라보는 인간의 얼굴에 더 집중한다. 그래서 영화는 거대한 SF이면서도 동시에 매우 인간적인 드라마가 된다.

배우들의 연기 역시 훌륭하다. 에밀리 블런트는 혼란과 두려움, 그리고 점차 진실에 다가가는 감정을 섬세하게 표현한다. 그녀는 자신도 알 수 없는 이유로 미친 사람처럼 어디론가 가야하지만, 확신을 가지고 있어야 하는 아주 힘든 캐릭터를 무척 잘 표현하고 있다. 특히 후반부에 이르러 자신의 역할을 받아들이는 과정은 영화의 감정적 중심축이 된다. 조시 오코너 역시 진실을 세상에 알리려는 대니얼의 신념과 불안을 설득력 있게 그려낸다. 초기 반응에서도 두 배우의 연기는 많은 호평을 받았다.

또한 영화가 공포를 사용하는 방식도 흥미롭다. 대부분의 외계인 영화가 침략과 전쟁을 이야기한다면, <디스클로저 데이>는 알 수 없음 자체를 두려움으로 만든다. 무엇이 진실인지 모르는 상태, 그리고 진실이 밝혀졌을 때 세상이 어떻게 변할지 모른다는 불안이 영화 전체를 감싼다.

그럼에도 영화는 결국 희망을 이야기한다. 진실이 드러난 세상이 반드시 파멸로 향하는 것은 아니라고 말한다. 오히려 서로를 이해하고 경청하려는 태도가 있다면, 인간은 더 넓은 세계를 받아들일 수 있다고 믿는다. 그것은 스필버그 영화가 오랫동안 품어온 낙관주의이기도 하다.

결국 <디스클로저 데이>가 던지는 질문은 외계인이 존재하는지가 아니다. 우리는 진실을 받아들일 준비가 되어 있는가. 그리고 우리는 서로의 이야기를 들을 준비가 되어 있는가. 어쩌면 영화가 마지막까지 관객에게 남기고 싶었던 메시지 역시 그것이 아닐까.
덧붙이는 글 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.
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김동근 (rabbitgumi) 내방

여러 영화와 시리즈 속 감정을 기록하고 있습니다. 영화를 단순한 이야기보다, 우리의 삶과 감정을 비추는 거울처럼 바라봅니다. 브런치에 영화 감성 리뷰와 에세이를 연재하고 있으며, 영화 속 감정을 담은 첫 에세이집 《그럴 때, 나는 그를 떠올렸다》를 출간했습니다. 레빗구미라는 이름으로, 영화가 남긴 감정과 삶의 이야기를 오래 기록하고 있습니다. :)

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