'외계인 영화' 만든 스필버그가 진짜 하고 싶었던 말

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
우리는 생각보다 많은 진실을 모르고 살아간다. 세상은 우리가 아는 것보다 훨씬 거대하고 복잡하지만, 대부분의 사람은 자신의 일상 안에서 살아간다. 아침에 눈을 뜨고, 일을 하고, 사람을 만나고, 하루를 마무리한다. 그 안에서 세상이 어떻게 움직이는지, 누군가 무엇을 숨기고 있는지 깊이 생각할 기회는 많지 않다. 어쩌면 그것이 인간이 살아가는 방식인지도 모른다. 모든 진실을 알 수 없기에 우리는 적당한 무지 속에서 안정을 찾는다.
하지만 만약 어느 날, 지금까지 믿어왔던 세상의 전제가 완전히 뒤집힌다면 어떨까. 인간이 우주에서 유일한 존재가 아니라는 것, 그리고 누군가가 오랫동안 그 진실을 숨겨왔다는 사실이 밝혀진다면 누구나 혼란스러워할 것이다. 영화 <디스클로저 데이>는 바로 그 질문에서 시작한다. 외계인의 존재를 다루는 SF 영화처럼 보이지만, 사실 이 작품이 이야기하는 것은 UFO나 미지의 생명체가 아니다. 오히려 그 진실을 마주하는 인간의 태도, 그리고 서로의 목소리에 귀 기울이는 일의 중요성에 관심을 가진다. 스티븐 스필버그는 거대한 우주를 이야기하면서도, 결국 인간의 마음을 들여다본다.
[첫 번째 감정] 대니얼의 용기