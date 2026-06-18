'나성범 멀티 홈런' KIA, 연패 끊고 4위 사수

KIA가 안방에서 선두 LG를 1점 차로 꺾고 시리즈의 균형을 맞췄다.이범호 감독이 이끄는 KIA 타이거즈는 17일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 홈경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 9안타를 터트리며 5-4로 승리했다. 전날 당한 2-8 패배를 설욕하며 시리즈 전적을 1승1패로 만든 KIA는 kt 위즈와의 주중 3연전 첫 2경기를 모두 내준 5위 두산 베어스와의 승 차를 1.5경기로 벌리며 단독 4위 자리를 유지했다(35승1무32패).KIA는 선발 아담 올러가 6이닝4피안타3사사구6탈삼진1실점으로 호투했고 8회에 등판해 2개의 아웃카운트를 책임진 좌완 곽도규가 시즌 첫 승을 따냈다. 타선에서는 8회 좌전 적시타를 때린 김도영이 결승타의 주인공이 됐고 이 선수의 멀티 홈런이 KIA의 승리를 견인했다. 3회 장현식에게 선제 솔로 홈런, 8회 약셀 리오스에게 쐐기 투런 홈런을 터트린 호랑이 군단의 '캡틴' 나성범이 그 주인공이다.2024년 정규리그 MVP를 차지한 김도영을 앞세워 통산 12번째 한국시리즈 우승을 차지한 KIA는 팀 타율이 무려 .301로 독보적인 1위였지만 팀 홈런은 163개(3위)로 상대적으로 아쉬웠다. 독보적인 왕조 건설을 위해 장타력 보강의 필요성을 느낀 KIA는 타율 .310 26홈런97타점92득점을 기록했던 소크라테스 브리또를 내보내고 빅리그 88홈런의 거포 패트릭 위즈덤(시애틀 매리너스)을 영입했다.시카고 컵스에서 활약하던 2021년부터 2023년까지 3년 연속 빅리그에서 20개 이상의 홈런을 때려냈던 위즈덤은 지난해 KIA 유니폼을 입고 119경기에서 35홈런을 기록하며 홈런 부문 3위에 올랐다. 하지만 위즈덤은 규정 타석을 채운 43명의 타자 중 가장 낮았던 .236의 타율과 .207에 불과했던 득점권 타율, 그리고 리그에서 3번째로 많은 142개의 삼진을 기록하며 높은 장타력에 비해 효율이 떨어졌다.결국 KIA는 지난해 시즌이 끝난 후 위즈덤과의 재계약을 포기했고 베네수엘라 출신의 유틸리티 플레이어 해럴드 카스트로를 총액 100만 달러에 영입했다. 하지만 카스트로 역시 올 시즌 23경기에서 타율 .250 2홈런16타점15득점으로 기대에 미치지 못했고 4월 말 햄스트링 부상을 당하면서 전력에서 이탈했다. KIA는 카스트로의 자리를 메워줄 부상 대체 외국인 선수로 아데를린 로드리게스를 영입했다.아데를린은 멕시코리그 홈런왕 출신이지만 멕시코리그가 워낙 '타고투저'가 심한 데다가 아데를린 역시 극단적으로 장타를 노리는 큰 스윙을 하는 타자라 KBO리그에서의 성공 여부가 불투명했다. 하지만 KIA 유니폼을 입고 32경기에 출전한 아데를린은 타율 .264 10홈런31타점17득점을 기록하며 김도영과 함께 '쌍포'로 맹활약했다. 출루 능력은 다소 떨어지지만 장타력 만큼은 KIA가 기대했던 것 이상이었다.KIA는 아데를린과의 계약 연장을 원했지만 아데를린은 개인 사정을 이유로 연장 계약을 하지 않고 멕시코리그로 복귀했다. KIA는 아데를린과의 계약이 종료된 13일부터 졸지에 외국인 타자 없이 경기를 치렀고 3경기에서 단 5득점에 그치는 빈타에 허덕이며 1승2패에 머물렀다. 하지만 KIA는 17일 경기에서 오랜만에 홈런 2방과 함께 9안타로 활발한 타격을 선보였고 그 중심에는 4번타자로 나선 주장 나성범이 있었다.연세대 시절 대학야구 최고의 좌완으로 활약하던 나성범은 2012년 NC 다이노스의 창단 멤버로 입단한 후 외야수로 변신했다. NC의 1군 진입 첫 시즌이었던 2013년 14홈런64타점으로 가능성을 보인 나성범은 2014년 타율 .329 30홈런101타점88득점을 기록하며 외야수 부문 골든글러브를 수상했다. 나성범은 2015년에도 타율 .326 28홈런135타점112득점으로 2년 연속 골든글러브를 차지하며 리그를 대표하는 외야수로 도약했다.나성범은 부상으로 23경기 출전에 그쳤던 2019년을 제외하면 매년 120경기 이상 출전하며 NC의 간판 선수로 활약했고 FA를 앞둔 2021년 전 경기에 출전해 타율 .281 33홈런101타점 96득점을 기록했다. FA시장에서 여러 구단의 관심을 받은 나성범은 2021년12월 6년 총액 150억 원의 거액에 고향팀 KIA와 FA 계약을 체결했다. 계약 당시 총액을 기준으로 이대호와 같은 금액이었다(단 이대호는 4년 계약이었다).나성범은 KIA 이적 첫 시즌이었던 2022년 타율 .320 21홈런97타점92득점을 기록하며 커리어 3번째 골든글러브를 수상했다. 2023년엔 종아리와 햄스트링 부상으로 58경기 출전에 그쳤지만 타율 .365 18홈런57타점으로 맹활약했고 2024년에도 타율 .291 21홈런80타점으로 커리어 첫 우승 반지를 차지했다. 하지만 나성범은 작년 82경기 출전에 그치면서 성적도 타율 .268 10홈런36타점으로 크게 하락했다.나성범은 올 시즌 4월까지 타율 .277 5홈런18타점14득점으로 준수한 활약을 해줬지만 5월 24경기에서 타율 .244 3홈런9타점으로 성적이 떨어지며 팬들을 실망 시켰다. 하지만 나성범은 6월 14경기에 출전해 타율 .362 5홈런7타점11득점으로 타격감을 다시 끌어 올리고 있다. 특히 17일 LG전에서는 3회와 8회 시즌 첫 멀티홈런을 때려내는 활약으로 KIA의 5-4 승리를 견인하며 4번타자의 역할을 완벽하게 수행했다.KIA는 지난해 시즌이 끝나고 '맏형' 최형우(삼성 라이온즈)가 친정으로 복귀하면서 중심 타선이 크게 약해졌다. 따라서 KIA는 오스틴 딘(LG)과 홈런 공동 1위(20개)를 달리고 있는 김도영과 함께 '캡틴' 나성범의 역할이 더욱 중요하다. 비록 최고의 외야수로 리그를 호령하던 시절의 성적을 올리진 못하지만 홈런 공동 6위(13개)를 달리고 있는 나성범은 여전히 KIA타선에 무게감을 더할 수 있는 강타자다.