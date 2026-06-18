아이들의 친구 된 태블릿, 나쁘기만 할까?

▲영화 '토이 스토리5' 월트디즈니컴퍼니코리아

<토이 스토리 5>는 전작들에 견줄만한 굵직한 사건이나 극적인 반전을 보여주는 작품은 아니다. 어린이 보니의 주변 상황을 둘러싼 여러 갈래의 이야기가 초반부 부터 동시에 전개되다 보니 살짝 산만함을 느낄 수 있다. 장난감들의 모험 뿐 아니라 아이를 키우는 부모 및 어른들의 현실에도 영화의 시선이 기울어진 탓에 전반적인 흐름이 전작에 비해 파편적으로 쪼개져 진행된다.



조각처럼 나눠졌던 이야기는 결국 극의 막판, 하나로 뭉쳐 가슴 뭉클한 감동을 유발한다. 이는 픽사 특유의 미덕이자 동시에 <토이 스토리> 시리즈가 선사하는 최고의 선물이기도 하다. 일련의 과정을 통해 영화는 '우리에게 여전히 장난감이 필요한 이유'뿐만 아니라 '우리에게 여전히 친구가 필요한 이유'로 확장된 질문을 관객들에게 던진다.



전작 대비 최고의 작품은 아닐지언정, <토이 스토리5>는 최선을 다해 완성된 작품으로 부를 만하다. 해를 거듭하고 기술이 발전하고 놀거리 수단과 도구가 달라지더라도 어린이와 장난감, 사람과 사람 사이 관계의 가치만큼은 변하지 않았음을 다시 한번 일깨워준다.



팝스타 테일러 스위프트가 부르는 주제곡 '아이 뉴 잇, 아이 뉴 유 I Knew It, I Knew You'가 울려 퍼지는 엔딩 크레디트를 만나는 순간 우리는 한동안 잊고 지낸 장난감들과 더불어 순수했던 그 시절을 되돌아보게 된다. 언제나 완벽한 이별과 새로운 시작을 반복했던 우디, 버즈, 제시의 마법은 31년이 지난 지금도 여전히 유효하다.

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