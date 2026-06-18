아이들의 친구 된 태블릿, 나쁘기만 할까?

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영화 '토이 스토리5'월트디즈니컴퍼니코리아
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
더 이상 아이들은 흙먼지를 일으키며 놀이터에서 뛰어놀지 않는다. 어린이들의 필수품인 장난감 역시 마찬가지 상황에 놓였다. 다양한 놀거리의 역할은 어느덧 스마트폰과 태블릿이 대신하고 있다. 그렇게 시대가 달라졌다. 디지털 애니메이션의 대명사 픽사와 디즈니 역시 이와 같은 변화를 정면으로 응시했고, 신작의 내용에 대폭 반영했다.
세계 최초의 장편 CG 애니메이션이면서 픽사의 대표 프랜차이즈로 자리 잡은 <토이 스토리>가 세상에 모습을 드러낸 지 어느덧 31년의 세월이 흘렀다. 3편으로 완결될 줄 알았던 시리즈는 4편의 등장과 더불어 새롭게 생명력을 부여 받았고, 이제 다섯 번째 이야기를 앞세우고 관객들을 찾아왔다.
17일 개봉된 <토이 스토리 5>는 디지털 기기의 범람 속에 점차 설 자리를 잃어버린 장난감들의 좌충우돌 모험을 그려낸다. 이를 통해 요즘 어린이들이 마주한 현실과 인간관계의 본질을 픽사 특유의 따뜻한 시선으로 바라보면서 나름의 해법을 모색하고 있다.
장난감의 위기