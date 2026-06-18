A조 1위 결정전? 홍명보호 '경계 대상' 3인

[라울 히메네스]

[훌리안 키뇨네스]

[에드손 알바레스]

지난 2018년 러시아 월드컵에서 독일, 멕시코, 스웨덴과 F조에 속한 한국은 조별리그 첫 경기에서 스웨덴에게 0-1, 두 번째 경기에서 멕시코에게 1-2로 패하면서 탈락의 위기에 놓였다. 한국은 독일과의 마지막 경기에서 후반 추가 시간 두 골을 넣으며 독일을 2-0으로 꺾었지만 F조 3위에 그치면서 조별리그에서 탈락했다. 하지만 한국이 탈락의 아쉬움을 삼키던 시간, 지구 반대편의 멕시코는 환희로 물들었다.조별리그 첫 두 경기에서 독일과 한국을 차례로 꺾고 승점 6점을 따낸 멕시코는 마지막 경기에서 스웨덴에게 0-3으로 완패를 당하면서 탈락이 유력했다. 하지만 멕시코는 한국이 독일을 2-0으로 꺾어주면서 F조 2위로 16강에 진출할 수 있었다. 그 사건(?)을 계기로 멕시코 축구 팬들은 한국에게 호감을 갖게 됐고 지난 12일(이하 한국시각) 북중미 월드컵 한국과 체코의 경기에서도 한국을 응원하는 '의리'를 보여줬다.하지만 이제 훈훈하던 '동맹의 시간'은 끝났다. 조별리그 첫 경기에서 나란히 체코와 남아프리카 공화국을 상대로 첫 승을 거둔 한국과 멕시코는 오는 19일 A조 조별리그 두 번째 경기에서 격돌한다. 이 경기의 승자가 A조 1위가 될 확률이 높기 때문에 멕시코는 물론 한국에게도 매우 중요한 일전이다. 그리고 '홍명보호'는 멕시코와의 두 번째 경기에서 공수의 핵심으로 활약하게 될 멕시코의 세 선수를 특히 경계해야 한다.멕시코에는 네덜란드 리그의 페예노르트 로테르담을 거쳐 작년부터 이탈리아 세리에A의 AC밀란에서 활약하고 있는 2001년생의 젊은 스트라이커 산티아고 히메네스가 있다. 2021년 멕시코 대표팀으로 A매치 데뷔전을 치른 산티아고는 2023년 북중미 월드컵 파나마와의 결승전에서 결승골을 넣으며 멕시코의 우승에 기여했다. 작년 9월 한국과 멕시코의 평가전에서 동점골을 넣은 선수 역시 산티아고였다.하지만 월드컵 같은 큰 경기에서는 패기 있는 젊은 선수보다 풍부한 경험을 가진 베테랑 선수가 큰 역할을 해줄 때가 적지 않다. 그런 점에서 멕시코에게는 3번의 월드컵을 경험한 베테랑 라울 히메네스의 역할이 매우 중요하다. '황소' 황희찬의 울버햄튼 원더러스FC 동료 히메네스는 통산 A매치 127경기에서 46골을 기록하며 멕시코 역대 A매치 최다골 3위에 올라있다(1위는'치차리토' 하비에르 에르난데스의 52골).2012년 런던 올림픽 멕시코의 금메달 멤버였던 히메네스는 2014년 브라질 월드컵부터 이번 북중미 월드컵까지 4번의 월드컵에 연속으로 출전했다. 2019년 북중미 골드컵에서는 미국과의 결승전에서 결승골을 어시스트하며 멕시코의 우승에 기여했고 카타르 월드컵 사우디 아라비아전을 통해 센추리 클럽(A매치 100경기 출전)에 가입했다. 히메네스는 작년 골드컵에서도 6경기에서 3골을 기록하며 대회 베스트11에 선정됐다.히네메스는 월드컵을 앞둔 평가전에서 다소 부진하면서 주전 경쟁에서 밀리는 듯 했지만 멕시코의 하비에르 아기레 감독은 12일 남아공과의 개막전에서 산티아고가 아닌 히메네스를 선발로 투입했다. 그리고 히메네스는 멕시코가 1-0으로 앞선 후반22분 헤더골을 기록하며 승부에 쐐기를 박았다. 한국전에서도 원톱 출전이 유력한 히메네스는 김민재와 이한범,이기혁 등 한국 센터백들의 경계 대상 1순위다.멕시코 대표팀에는 잉글랜드와 스페인, 이탈리아, 튀르키예, 네덜란드, 러시아 등 유럽 각지에서 활약하는 재능 있는 선수들이 즐비하다. 하지만 멕시코 대표팀의 측면 공격수 훌리안 키뇨네스는 멕시코 리그의 티그레스 UANL를 시작으로 아틀라스FC, 클루브 아메리카를 거쳐 2024년부터 사우디 리그의 알 카다시아 FC에서 활약하고 있다. 실제로 키뇨네스는 이번 멕시코 대표팀의 유일한 아시아리그 소속 선수다.하지만 활약하고 있는 리그의 유명세가 상대적으로 떨어진다고 해서 키뇨네스의 기량을 과소평가하는 것은 곤란하다. 키뇨네스는 2025-2026 시즌 사우디 리그에서 33골을 기록하며 득점왕을 차지했는데 해당 시즌 득점 2위가 잉글랜드 국가대표 아이반 토니(32골), 득점 3위가 그 유명한 크리스티아누 호날두(28골)였다. 그리고 키뇨네스의 뛰어난 활약은 북중미 월드컵에서도 계속 이어지고 있다.콜롬비아에서 태어나 콜롬비아의 U-20 대표팀에서 활약했지만 성인 대표팀까지 선발되지 못했던 키뇨네스는 멕시코 국적을 얻은 후 2023년 북중미 네이션스리그를 통해 멕시코 대표팀 데뷔전을 치렀다. 이번 북중미 월드컵에도 대표팀에 선발돼 남아공과의 개막전에서 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전한 키뇨네스는 전반 9분 남아공 수비의 실수를 틈 타 낮고 빠른 슈팅으로 이번 월드컵 첫 골의 주인공이 됐다.키뇨네스는 빠른 발을 활용한 돌파 능력이 강점이고 사우디 득점왕을 차지했을 정도로 마무리 능력 또한 발군이다. 양쪽 윙백으로 나설 확률이 높은 설영우와 이태석을 비롯해 한국의 수비를 흔들 수 있는 위협적인 선수라는 뜻이다. 하지만 반대로 생각하면 키뇨네스를 봉쇄하면 멕시코의 공격력을 크게 반감시킬 수 있다. 과연 홍명보 감독은 물 오른 기량을 과시하는 측면 공격수 키뇨네스를 막아낼 수 있을까.지난 12일 한국과 체코의 경기에서 한국의 '중원 사령관' 황인범은 경기 내내 활발한 수비 가담과 뛰어난 패스 조율, 적절한 공간 침투 등 다방면에서 뛰어난 활약을 선보이면서 1골1도움으로 공식 수훈선수로 선정됐다. 이처럼 축구에서는 공격과 수비 사이를 연결해 주면서 동료들의 능력을 극대화해주는 미드필더의 존재가 매우 중요한데 멕시코에서는 에드손 알바레스가 바로 그런 역할을 담당하는 선수다.187cm의 좋은 신장을 가진 알바레스는 수비형 미드필더가 주 포지션이지만 큰 키를 바탕으로 뛰어난 공중볼 경합 능력까지 갖추고 있어 경우에 따라 센터백도 소화할 수 있는 다재다능한 선수다. 2017년 멕시코 대표팀에 데뷔한 알바레스는 2018년 러시아 월드컵 스웨덴전에서 자책골을 넣었지만 한국이 '카잔의 기적'을 연출하면서 위기에서 탈출했고 2019년 북중미 골드컵에서 멕시코의 우승에 기여했다.AFC 아약스와 웨스트햄 유니이티드FC를 거치며 멕시코 대표팀에서도 점점 입지가 커진 알바레스는 작년 골드컵에서 6경기에 출전해 2골1도움을 기록하면서 멕시코를 우승으로 이끌고 골든볼(MVP)까지 수상했다. 알바레스는 12일 남아공과의 개막전에서 선발 명단에 포함되지 못했지만 후반31분 선발 출전했던 에리크 리라와 교체되면서 만28세의 비교적 젊은 나이에 센추리 클럽에 가입했다.멕시코는 남아공전에서 195cm의 큰 신장을 자랑하는 팀의 주장이자 핵심 수비수 세사르 몬테스가 퇴장을 당하는 대형 악재가 있었다. 따라서 한국전에서는 세 번째 월드컵에 출전하는 경험 많은 알바레스가 원활한 경기 조율을 위해 수비형 미드필더로 나서거나 몬테스의 빈 자리를 메우기 위해 센터백으로 출전할 수도 있다. 분명한 사실은 황인범과 알바레스가 19일 공수에서 맞대결을 펼칠 확률이 매우 높아졌다는 점이다.