손흥민 월드컵 경기 보듯... 스필버그 신작 영화 감상하는 법

아마도 현존하는 영화감독 가운데 가장 유명한 이가 스티븐 스필버그일 테다. 불세출의 작품 <죠스>로 할리우드발 블록버스터 시대를 열어젖힌 그는 < E.T >, <인디아나 존스> 시리즈, <쥬라기 공원> 시리즈를 연달아 내놓으며 일약 전 세계 최고의 흥행감독으로 자리했다.
스필버그의 위대함은 특정 장르, 일정한 연출기법에 제약되지 않는다는 점일 텐데, 이는 그대로 그 필모그래피로 드러난다. 나치의 전쟁범죄에서 유태인 피해자들을 구한 독일인의 이야기 <쉰들러 리스트>, SF장르 가운데 철학적 담론을 깊이 있게 녹여낸 <마이너리티 리포트>, 정통 SF 장르물 <우주전쟁>, 전쟁영화의 최고봉으로 꼽히는 <라이언 일병 구하기>, 재기발랄한 소재와 연출력이 돋보이는 <캐치 미 이프 유 캔>, 실화를 소재로 한 묵직한 드라마 <뮌헨> 등 한 명의 감독이 연출한 작품이라고는 보기 힘들 만큼 다양한 영역에서 최고 수준의 영화를 찍어온 것이다.
70대 중반을 지나던 2022년, 스필버그는 <파벨만스>를 통해 제 영화세계를 자전적 이야기와 섞어 품격 있게 정리했다. 그를 통해 거장의 위대한 필모그래피가 거의 완성에 이르렀음을 의심하는 이가 없었다. 영화라는 예술이 등장한 이래 스필버그만큼 다방면에 걸쳐 굵직한 족적을 새긴 감독을 나는 단 한 명도 알지 못한다.
<디스클로저 데이>는 스필버그가 4년 만에 내놓은 신작이다. <파벨만스> 이후 한 걸음 물러서 <트위스터스>, <쥬라기 월드: 새로운 시작>, <햄넷> 등 화제작을 제작해온 그가 또 한 번 연출 일선에 나서 빚어낸 결과물이다. 직역하면 '폭로의 날'이란 뜻이 되는 제목처럼 감춰진 진실을 세상에 알리려는 이들과 이를 막아서는 이들의 대립을 그린 작품이다.
폭로를 다뤘단 점에서 워싱턴포스트 펜타곤 페이퍼 사건을 다룬 2017년 작 <더 포스트>를 떠올리게도 되는데, 그 폭로의 내용이 단순한 비리가 아닌 외계인의 존재란 점에서 SF장르물처럼 읽히기도 한다. 무엇보다 지구에 방문한 외계인이 인간에게 우호적이란 설정은 초기작 <미지와의 조우>, < E.T. >에 호응한다고 봐도 좋겠다.