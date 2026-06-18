폭력적인 아버지와 자상한 리더 사이, 콜맨 도밍고의 완벽한 변신

▲《디스클로저 데이(Disclosure Day)》에서 콜맨 도밍고가 맡은 ’휴고 웨이크필드‘ 유니버설 픽처스

그는 영화 <마 레이니, 그녀가 블루스(Ma Rainey's Black Bottom)>, <컬러 퍼플(The Color Purple)>, 드라마 <피어 더 워킹 데드(Fear the Walking Dead)> 등 굵직한 작품을 거치며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다.



특히 HBO 드라마 <유포리아(Euphoria)>에서 주인공 루를 묵묵히 지지하는 '알리' 역으로 깊은 여운을 남겼으며, 이 작품으로 프라임타임 에미상(Primetime Emmy Awards)을 거머쥐며 그 진가를 입증했다.



그런 그의 이름이 최근 전 세계적으로 더욱 주목받게 된 계기는 넷플릭스 영화 <러스틴(Rustin)>이다. 이 작품은 미국 흑인 인권 운동의 숨은 주역, 베이어드 러스틴(Bayard Rustin)의 삶을 조명한다.



러스틴은 마틴 루터 킹 주니어(Martin Luther King Jr.)의 역사적인 "I Have a Dream" 연설이 울려 퍼진 1963년 '워싱턴 행진(March on Washington)'을 기획하고 실무를 총괄한 핵심 인물이다. 그럼에도 불구하고 그는 오랜 시간 역사의 속에서 제대로 된 평가를 받지 못했다.



당시 사회는 그의 눈부신 업적보다 '성적 지향(Sexual Orientation)'에만 주목해 그를 평가했고, 그 결과 러스틴은 오랜 세월 제대로 된 평가를 받지 못한 채 역사의 뒤안길로 밀려나야만 했다. 흥미롭게도 스크린 위로 러스틴을 부활시킨 콜맨 도밍고 역시 자신의 성 정체성을 당당히 밝히고 활동해 온 퀴어 배우다.



그런 이유에서였을까. 도밍고는 단순히 역사적 인물을 재현하는 데 그치지 않고, 거센 편견과 차별 속에서도 자신의 삶을 지켜낸 성소수자로서의 복잡다단한 내면을 영상에 투영해 냈다.



폭력과 억압에 물든 아버지, 알 수 없는 이유로 길 잃은 영혼을 품어주는 따뜻한 조력자, 그리고 시대를 앞서간 인권 운동가까지. 도밍고는 이처럼 서로 대척점에 있는 인물들을 오가면서도, 그 안에 담긴 보편적인 고뇌와 연대, 희망의 메시지를 지독할 만큼 사실적이고 설득력 있게 그려낸다.



콜맨 도밍고는 그저 여러 배역을 연기하는 배우가 아니다. 그는 우리가 미처 들여다보지 못했던 인간의 깊고 다채로운 내면을 보고 돌아보게 만드는 연기자다. 그의 다음 행보가 더욱 기대되는 것도 바로 그런 이유에서다.











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