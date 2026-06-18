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폭력적인 아버지와 자상한 리더 사이, 콜맨 도밍고의 완벽한 변신

폭력적인 아버지와 자상한 리더 사이, 콜맨 도밍고의 완벽한 변신

영화 <마이클>과 영화 <디스클로저 데이>에서 정반대 얼굴 보여준 콜맨 도밍고

최호림(cromwell)
26.06.18 13:22최종업데이트26.06.18 13:22
최근 개봉한 마이클 잭슨(Michael Jackson)의 전기 영화 <마이클(Michael)>과 스티븐 스필버그 감독의 신작 <디스클로저 데이(Disclosure Day)>를 연이어 관람하며 뜻밖의 사실 하나를 뒤늦게 깨달았다. 스크린 속에서 너무나도 상반된 모습을 보여준 두 인물이, 사실은 한 배우의 연기였다는 점이다. 영화가 끝날 때까지 미처 눈치채지 못할 만큼 완벽한 변신을 보여준 그 배우의 이름은 바로 콜맨 도밍고(Colman Domingo)다.

<마이클>에서 그는 마이클 잭슨의 아버지 조 잭슨(Joe Jackson) 역을 맡았다. 극 중 조 잭슨은 엄격함을 넘어 폭력적인 가장으로 묘사된다. 자녀들에게 체벌과 폭언을 일삼으며 어린 마이클의 영혼에 지울 수 없는 상처를 새긴 인물이다. 실제 마이클 잭슨의 조카인 자파 잭슨(Jaafar Jackson)과 호흡을 맞춘 도밍고는, 조 잭슨 특유의 냉혹함과 권위주의적 면모를 섬뜩할 만큼 사실적으로 구현해 내며 관객을 압도한다.

반면 <디스클로저 데이>에서 그가 보여준 얼굴은 정반대다. 극 중 전직 워덱스 요원 '휴고 웨이크필드'로 분한 그는 외계인을 단순한 공포의 대상으로 타자화하지 않는다. 두려움과 편견 대신 이해와 공존의 가능성을 모색하는 인물이다. 그는 마치 예수의 열두 제자 중 베드로를 연상시키는 따뜻한 리더십으로 사람들을 이끌며, 낯선 존재와의 조우를 자연스럽게 받아들이도록 돕는다.

영화 '마이클(Michael)'에서 마이클잭슨의 ‘조 잭슨’을 연기한 콜맨 도밍고
영화 '마이클(Michael)'에서 마이클잭슨의 ‘조 잭슨’을 연기한 콜맨 도밍고유니버설 픽처스

두 작품을 나란히 놓고 보면, 도밍고가 연기한 두 인물은 마치 우리 사회가 기억하는 '아버지'의 두 얼굴처럼 다가온다. 한쪽이 권위와 통제로 자식을 옭아매려 했던 과거의 아버지라면, 다른 한쪽은 공감과 소통으로 타인을 품어내는 오늘날의 이상적인 아버지상이다.

도밍고는 미국 필라델피아에서 태어나 샌프란시스코 연극계를 거쳐, 뉴욕 브로드웨이와 영화, TV 드라마를 넘나들며 자신만의 견고한 연기 세계를 구축해 왔다.

《디스클로저 데이(Disclosure Day)》에서 콜맨 도밍고가 맡은 ’휴고 웨이크필드‘
《디스클로저 데이(Disclosure Day)》에서 콜맨 도밍고가 맡은 ’휴고 웨이크필드‘유니버설 픽처스

그는 영화 <마 레이니, 그녀가 블루스(Ma Rainey's Black Bottom)>, <컬러 퍼플(The Color Purple)>, 드라마 <피어 더 워킹 데드(Fear the Walking Dead)> 등 굵직한 작품을 거치며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다.

특히 HBO 드라마 <유포리아(Euphoria)>에서 주인공 루를 묵묵히 지지하는 '알리' 역으로 깊은 여운을 남겼으며, 이 작품으로 프라임타임 에미상(Primetime Emmy Awards)을 거머쥐며 그 진가를 입증했다.

그런 그의 이름이 최근 전 세계적으로 더욱 주목받게 된 계기는 넷플릭스 영화 <러스틴(Rustin)>이다. 이 작품은 미국 흑인 인권 운동의 숨은 주역, 베이어드 러스틴(Bayard Rustin)의 삶을 조명한다.

러스틴은 마틴 루터 킹 주니어(Martin Luther King Jr.)의 역사적인 "I Have a Dream" 연설이 울려 퍼진 1963년 '워싱턴 행진(March on Washington)'을 기획하고 실무를 총괄한 핵심 인물이다. 그럼에도 불구하고 그는 오랜 시간 역사의 속에서 제대로 된 평가를 받지 못했다.

당시 사회는 그의 눈부신 업적보다 '성적 지향(Sexual Orientation)'에만 주목해 그를 평가했고, 그 결과 러스틴은 오랜 세월 제대로 된 평가를 받지 못한 채 역사의 뒤안길로 밀려나야만 했다. 흥미롭게도 스크린 위로 러스틴을 부활시킨 콜맨 도밍고 역시 자신의 성 정체성을 당당히 밝히고 활동해 온 퀴어 배우다.

그런 이유에서였을까. 도밍고는 단순히 역사적 인물을 재현하는 데 그치지 않고, 거센 편견과 차별 속에서도 자신의 삶을 지켜낸 성소수자로서의 복잡다단한 내면을 영상에 투영해 냈다.

폭력과 억압에 물든 아버지, 알 수 없는 이유로 길 잃은 영혼을 품어주는 따뜻한 조력자, 그리고 시대를 앞서간 인권 운동가까지. 도밍고는 이처럼 서로 대척점에 있는 인물들을 오가면서도, 그 안에 담긴 보편적인 고뇌와 연대, 희망의 메시지를 지독할 만큼 사실적이고 설득력 있게 그려낸다.

콜맨 도밍고는 그저 여러 배역을 연기하는 배우가 아니다. 그는 우리가 미처 들여다보지 못했던 인간의 깊고 다채로운 내면을 보고 돌아보게 만드는 연기자다. 그의 다음 행보가 더욱 기대되는 것도 바로 그런 이유에서다.




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2023년 4월 1일 만우절, 거짓말처럼 뇌경색이 찾아왔습니다. 재활병원 병상에서 떨리는 손으로 스마트폰 자판을 두드리며 세상과의 대화를 다시 시작했습니다. 투병 3년, 100편이 넘는 기사를 오마이뉴스에 게재하며 오늘도 사람과 삶, 희망의 이야기를 기록하고 있습니다.

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