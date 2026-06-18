"니가 좋아" 와 "거제 야호"... 이게 똑 같았다

▲리센느 리센느 원이 유튜브 채널

가상의 발라드 가수와 걸그룹 멤버의 엉뚱한 한마디. 전혀 다른 두 현상의 기저에는 '거대 자본과 공식이 장악한 메인 무대의 한계'가 자리 잡고 있다.



대형 기획사의 천문학적인 마케팅 물량 공세가 쏟아지는 가요계에서, 중소 기획사 아이돌이 정석적인 무대와 콘셉트만으로 대중의 눈에 띄기란 불가능에 가깝다. 극장가 역시 마찬가지다. 안전하고 뻔한 흥행 공식을 따르는 메인 서사는 완성도를 떠나 대중에게 너무나 익숙하다. 자본으로 꽉 짜인 메인 무대들은 쾌적하지만, 대중에게 수동적인 감상만을 강요할 뿐 비집고 들어가 맘 편히 놀 '틈'을 주지 않는다.



반면 최성곤의 1차원적인 가사("니가 예뻐서 좋아, 웃겨서 좋아")나 대형 아이돌에게서 볼 수 없는 리센느의 날것 그대로의 외침("거제 야호!")에는 기획이 미처 다듬지 못한 헐렁한 틈이 존재한다. 거대한 자본이나 정교한 마케팅이 닿지 않은 이 어설픈 지점들이 오히려 대중에게는 가장 신선한 포인트가 된 것이다.



결국 이 현상은 대중이 더 이상 수동적인 소비자로 머물지 않음을 증명한다. 대중은 기획자가 떠먹여 주는 메인 서사를 얌전히 감상하는 대신, 가려져 있던 매력을 스스로 발굴해 낸다. 최성곤의 팬덤 '곤듀'를 자처하고 거제 야호 밈을 퍼나르며, 완성된 이야기 바깥을 자신들의 놀이로 채워가며 콘텐츠의 '공동 저자'로 등극하는 것이다.



거대 자본과 치밀한 공식으로 무장한 콘텐츠가 쏟아지는 시대. 역설적이게도 대중의 마음을 훔친 것은 기획의 바깥에 놓여 있던 투박한 순간들이었다. 완벽하게 차려진 밥상보다, 내가 직접 개입하고 참여할 수 있는 헐렁한 빈틈. 지금 콘텐츠 시장의 승패는 완벽한 기획이 아니라, 대중의 손끝이 닿는 그 예측 불가능한 여백 속에서 결정되고 있다.

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