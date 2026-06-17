초심 되찾은 삼성 원태인... '푸른 피 에이스'가 돌아왔다

케이비리포트

삼성 원태인의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)결국 부진 탈출의 해법은 초심 회복이었다. 원태인은 부상에서 복귀했을 당시 '건강하게 마운드에 서서 공만 던져도 행복하다'고 생각했던 마음가짐을 다시 떠올렸다고 전했다. 여기에 부진에 빠진 메이저리그 선수들이 하는 방식처럼 유니폼을 입고 샤워를 하고 선인장 화분을 키우는 등 심리적인 안정을 되찾기 위해 여러가지 노력을 기울였다.이와 더불어 기술적인 보완도 병행했다. 지난해 가장 좋았던 투구 메커니즘을 복기했고 구단 분석팀의 도움을 받아 주무기인 슬라이더 그립을 다듬었다. 여기에 프로입단 동기인 동갑내기 포수 김도환의 사인에 단 한 번도 고개를 흔들지 않을 정도로 배터리 호흡에 집중했다. 타자와 공격적인 승부를 펼치자 자연스레 볼넷이 줄고 원태인 특유의 안정적인 투구로 이어졌다.향후 전망도 긍정적이다. 올시즌 원태인이 기복을 보이긴 했지만 패스트볼 구속이 감소하거나 구위 자체가 무너진 것은 아니었다. 실제로 4월 말 이후 9번의 등판에서 6번의 퀄리티스타트(QS)를 기록했고 최근 부진 역시 장기 침체라기보다 투구 밸런스와 심리적인 압박이 복합적으로 작용한 결과에 가까웠다.