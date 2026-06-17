28년 만의 귀환, 노르웨이는 어떻게 월드컵 다크호스가 됐나

말도 많고 탈도 많은 대한민국 축구 국가대표팀, 그럼에도 월드컵 11회 연속(총 12회) 진출의 대업을 세웠다. 거기에 그치지 않고 4강 진출 1회, 16강 진출 2회를 달성하며 적어도 기록상으로는 아시아 1위로서의 위상을 이어가고 있다. 한편 축구 강국들이 모여 있는 유럽, 남미의 경우 본선 진출이 터무니없이 어렵다.
여기, 1990년대 FIFA 랭킹 2위에 두 번이나 오르며 세계를 호령한 국가가 있다. 북유럽 스칸디나비아 반도의 노르웨이, 1930년대의 첫 번째 황금기에 이어 1990년대~2000년대 두 번째 황금기 때 월드컵과 유럽선수권에 연속으로 진출했다. 문제는 그 이후였는데, 20년 넘게 메이저 대회 본선에 진출한 적이 없다.
즉 2002~2022년 월드컵 6회와 2004~2024년 유럽선수권 6회까지 통산 12개 대회에서 단 한 번도 본선 진출에 성공하지 못한 것이다. 처참하게 졌으면 할 말이라도 없겠으나 항상 문턱에서 주저앉았다. 그러니 노르웨이 축구 국가대표팀 감독은 '독이 든 성배'였다. 2020년부터 대표팀 감독을 맡아 2022 월드컵과 2024 유럽선수권 진출에 실패했으나, 2026 월드컵도 맡게 된 스톨레 솔바켄 감독도 마찬가지였다.
'독이 든 성배'