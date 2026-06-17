28년 만의 귀환, 노르웨이는 어떻게 월드컵 다크호스가 됐나

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넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <노르웨이: 월드컵의 다크호스>의 한 장면.넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <노르웨이: 월드컵의 다크호스>는 26년 만에 메이저 대회, 그것도 월드컵 본선 무대로 돌아온 '노르웨이 축구 국가대표팀'의 이야기를 들려준다. 본격적인 이야기는 2024 유럽선수권에서의 당황스럽고 참혹한 플레이오프 탈락 때부터 시작된다. 상대적 약팀인 스코틀랜드에게 역전패 했으니 말이다.솔바켄 감독은 모든 걸 끌어안고 전 국민의 비난을 한 몸에 받는다. 그럼에도 그와 그의 팀은 무너지지 않고 나아간다. 시간은 빠르게 흘렀고 2026 월드컵 예선이 시작됐다. 사실 노르웨이에겐 이름만 대면 알 만한 세계적인 선수들이 즐비했기에, 자신감을 갖고 자신들의 실력을 뽐내기만 하면 되는 일이었다.맨시티 소속의 세계 최고 골잡이 홀란드와 쇠를로트, 라르센 공격 3인방에 아스널 소속의 위대한 주장 외데고르와 누사, 보브, 베르게 등의 미드필더진에 역시 굴지의 리그에서 활약 중인 수비진과 골키퍼까지 엄청난 스쿼드를 자랑한다. 그들 중 주요 멤버들이 모두 작품에 출연해 소회를 밝히니, 참으로 귀중하다.노르웨이가 예선에서 상대해야 할 상대는 월드컵 4회 우승의 금자탑을 쌓은 이탈리아를 비롯해 이스라엘, 에스토니아, 몰도바였다. 객관적으로 볼 때 2강 1중 2약으로 노르웨이로서는 이탈리아와 자웅을 겨뤄야 했다. 조 1위만 월드컵에 직행하고 2위는 지옥의 플레이오프를 겪어야 했으니, 조 1위가 아니면 안 되었다.첫 경기에서 몰도바를 5:0으로 대파하며 기분 좋게 출발한 노르웨이는 3차전에서 대망의 이탈리아를 만난다. 노르웨이에 세계 최고의 골잡이 홀란드가 있다면, 이탈리아에는 세계 최고의 수문장 돈나룸마가 있다. 창과 방패의 대결, 결과는 믿기 힘든 노르웨이의 3:0 완승이었다. 이제 승점은 물론 골득실 관리를 잘하며 10차전 이탈리아전을 준비해야 했다.이탈리아는 노르웨이를 만나기 전까지 무조건 이길 테고 최대한 많은 골을 넣으려 할 것이다. 노르웨이 또한 무조건 이기고 골도 무지막지하게 넣어야 할 것이었다. 결과는 어땠을까? 노르웨이는 이탈리아를 만나기 전까지 7전 전승, 33득점, 4실점의 경이로운 성적이었다. 하여 이탈리아에게 10점 차이로 지지 않는 이상 월드컵 진출이 확정된 상황이었다. 그런데 노르웨이는 이탈리아를 4:1로 완파한다.