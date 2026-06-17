태블릿에 밀려난 장난감의 위기, '토이 스토리 5'가 던진 질문

▲
영화 <월트디즈니 컴퍼니 코리아> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
영화는 리더가 된 제시의 활약을 중심으로 한다. 제시는 2편에 합류한 오랜 리미티드 에디션 장난감이다. 50년대 후반 TV 인형극 '우디와 친구들'의 인형이다. 우디, 불스아이, 스팅키 피드와 함께 네 인형이 한 세트였다. 한창 잘나가던 카우보이, 카우걸 스타일의 인형은 우주 시대가 도래하자 끝나버렸다. 이후 우주 장난감이 인기를 끌었고 솜 인형은 마니아 층에서나 유명한 레어템이 되었다.
사이드 킥에 머물렀던 제시의 서사가 확장되며 존재감이 커졌다. 제시는 사실 트라우마가 큰 장난감이었다. 오랫동안 찾지 않아 어둡고 캄캄한 창고에서 지냈던 기억이 상처로 남았기 때문이다.
장난감 계의 시조새인 만큼 주인도 여러 번 바뀌었다. 첫 주인 에밀리가 성인이 되자 다른 곳으로 옮겨졌다. 장난감 수집광 알의 욕심으로 일본에 팔려갈 뻔했다가, 앤디의 장난감이 되어 행복한 시절을 보낼 수 있었다. 이후 보니라는 새 주인을 맞아 안정을 찾았고 우디에게 보안관 배지를 받아 새로운 정체성을 정립하게 되었다.
다시 버려질지 모른다는 생각에 늘 초조하고 불안하지만 보니를 위해 사랑과 헌신을 아낌없이 쏟아붓는다. 사건사고를 해결하고 장난감들의 완벽한 리더로 성장한다.
스마트 기계와의 공존