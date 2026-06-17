'원더독스 5명' 수원시청, 프로팀 연파하고 우승... 이변의 주인공

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'신인감독 김연경' 출연 당시 백채림-윤영인수원특례시청이 특히 눈길을 끄는 대목은 지난해 방송가에서 흥행 초대박을 터트린 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경>에 출연한 선수가 가장 많은 팀이란 점 때문이다.수원특례시청에서 <신인감독 김연경>에 출연했던 선수는 백채림, 윤영인, 김나희, 김현정, 구혜인으로 무려 5명이나 된다. 이 때문에 '리틀 원더독스' 팀이라고 할 수 있다.이번 대회에서도 이들의 활약이 단연 돋보였다. 특히 백채림은 모든 경기에서 공격과 수비 양면에서 핵심 기둥 역할을 했다. 또한 많은 경기에서 팀 내 최다 득점을 기록했다.지난해는 팀에서 주전과 비주전을 오간 경우도 있었지만, <신인감독 김연경> 출연 이후 치러진 올해 대회부터는 부동의 에이스로 맹활약하고 있다. 지난해보다 성장한 모습도 확연하다. 공격 테크닉과 파워가 향상됐고, 몸놀림과 점프력도 좋아졌다.윤영인도 아포짓 공격수로 백채림과 좌우 쌍포 역할을 했다. 김나희, 김현정도 붙박이 주전으로 제몫을 톡톡히 했다. 구혜인은 원 포인트 서브·후위 수비를 담당하는 서베로 역할을 했다.<신인감독 김연경>은 전 세계 여자배구 역사상 최고 레전드인 '배구 황제' 김연경이 지난해 4월 선수 생활 은퇴 이후 자신이 주인공으로 출연한 첫 예능 프로그램이다.이 프로그램에서 김연경은 프로팀에서 방출된 선수, 실업팀 또는 대학팀 선수, 은퇴한 선수 등 배구계 언더독(Underdog) 선수들 중 숨은 보석을 찾아 신생 '필승 원더독스' 팀을 창단했다. 그리고 '0년차 신인 감독'으로 팀을 이끌었다.<신인감독 김연경>은 시청률·화제성 등 흥행 성적, 작품성 평가, 사회적 선한 영향력 등 여러 측면에서 눈부신 성과를 거두었고, 그 과정에서 시청자들에게 신선한 재미와 깊은 감동을 선사했다. 그러면서 많은 부분에서 벤치마킹이 필요한 예능 프로의 신 성공 모델로 떠올랐다. 특히 방송 이후 현실에서도 원더독스 선수 중 이나연, 인쿠시, 표승주, 구솔 등 무려 4명이 실제 V리그 프로팀에 영입되는 놀라운 성과를 거두기도 했다.그런 평가들이 고스란히 대한민국 주요 시상식에서 상을 휩쓰는 성과로 어어졌다. <2025 MBC 연예 대상>에서 '6관왕'을 차지하며 '최다 수상'을 기록했다. 특히 시청자들이 직접 투표로 뽑기 때문에 의미가 더욱 클 수밖에 없는 '올해의 예능 프로그램상'과 '베스트 커플상'을 모두 싹쓸이했다.<한국PD대상>에서는 무려 34년 만에 '예능 프로그램이 대상을 포함해 3관왕'을 수상하는 대기록을 썼다. 그리고 국내 시상식 중 가장 규모가 큰 <백상예술대상>에서도 '예능 작품상'을 수상하며 화려한 피날레를 장식했다. 예능 프로그램으로서는 단 한 번의 방송으로 가히 '시상식 그랜드 슬램'을 달성한 셈이다.<신인감독 김연경>은 이미 '시즌2' 제작에 돌입했다. 시즌2의 코칭스태프와 선수 공개 모집도 실시하고 있다. 시즌1의 엄청난 파급력 때문에 실업팀 등에서 이미 많은 선수가 신청을 한 것으로 알려졌다. 시즌2에는 또 어떤 선수가 대중 스타로 탄생할지 주목된다.한편, 오는 27일에는 고려대학교 화정체육관에서 <신인감독 김연경>의 첫 팬미팅도 한다. 김연경 감독과 시즌1에 출연한 원더독스 선수 14명 전원이 참석해 팬들과 특별한 추억을 만들 예정이다.