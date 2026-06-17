요리 서바이벌 우승 셰프가 주인공, '먹방' 영화인줄 알았는데...

판씨네마㈜

<리브 원 데이> 스틸아내와 자식은 이제 건강에 적신호가 왔으니 은퇴를 제안한다. 하지만 평생 일궈온 식당을 포기할 수 없는 남자는 죽어도 요리하다 죽겠다는 태도다. 그걸 그냥 두고 볼 가족이 어디 있으랴. 세실은 정 그렇다면 요리사를 고용해서 운영하라며 비용을 부담하려 하지만, 관계 소원하던 딸의 제안에 심사가 단단히 뒤틀렸는지 부녀지간은 오히려 악화 일로다. 기껏 바쁜 와중에 시간 내어 내려왔건만, 가족 사이 앙금은 더 벌어지기만 한 셈.이래저래 심란한 세실 앞에 동네 친구들이 불쑥 출현한다. 그중 라파엘은 단지 친구라기엔 뭔가 과거가 있는 듯하다. 오랜만에 재회한 상대도 세실이 무척 반가운 눈치다. 아빠 문제로 심란하던 세실은 라파엘의 설득과 권유로 며칠간 자주 만나 옛 개구쟁이 친구들과 어울린다. 그럭저럭 기분 전환은 되지만, 서로의 격차는 떠난 세월만큼 벌려진 상태다.라파엘과 관계는 소꿉친구와 재회로 그치지 않는다. 둘 사이엔 과거 이별 당시 추억이 생생한 듯하다. 어쩌면 실패를 되돌릴 운세가 돌아온 걸까? 괜한 상상도 해보지만, 이미 세실은 연인이자 동업자 소피안과 10년째 만남을 이어왔고, 라파엘 역시 둘의 동창인 '나탈리'와 결혼해 아들이 있는 유부남이다. 모래시계를 되돌릴 수 없다는 이성의 신호를 모르지 않지만, (남에겐 공유하기 힘든) 인생의 고비에 놓인 세실과 미련 잔뜩 라파엘의 행보는 종잡을 수 없다.그렇게 주인공은 이중의 혼란상에 고스란히 노출된다. 한 축으론 고집불통 아빠와의 지리한 냉전이다. 소박한 대중식당 대 파인다이닝 고급식당의 요리철학 대결로 자연스레 치환된다. 다른 축은 누구나 한 번쯤 상상해본 잃어버린 첫사랑의 추억이다. 어쩌면 두 번째 기회가 올지도 모른다는 덧없는 감정은 너무나 달콤한 금지된 유혹이다. 제작진은 이 복잡한 감정을 프렌치 팝 명곡을 동원해 활용한다.프랑스 대중음악을 대표하는 샹송까진 아니라도 프렌치 팝은 한국의 케이팝과는 달리 가사의 비중이 여전히 높다. 그것도 불어 위주로 가사에 공을 들이기에 인기 프렌치 팝 노래를 배우가 가창하는 것만으로 자연스레 인물 사이의 감정이 오가고 속내가 묻어난다.물론 <리브 원 데이>가 뮤지컬 영화처럼 노래가 이야기를 끌고 가는 건 아니다. 다만 프렌치 팝을 통해 영화의 분위기를 지나치게 무겁게 가라앉히지 않으면서 지금 인물 내면과 서로의 감정 교차를 선보인다. 보편적인 인기곡 가사로 인물의 속내를 제시하기에 좀 더 보편적인 감각으로 눈앞에 뵈는 인물들의 상황을 파악할 수 있다. 처음엔 발리우드 영화 보듯 뜬금 없어 보여도 윤활유 친 듯 매끄럽게 넘어가는 장치다.케이팝 노래가 영화에 쓰여도 배경음악 범주를 벗어나기 힘든 반면, 모국어 가사 중심의 장르가 문학적인 역할을 일정하게 소화하는 프렌치 팝의 효용이 제법 쏠쏠하게 다가온다.감정의 고양을 때로는 증폭하고 때로는 중화하는 프렌치 팝의 향연은 아빠와 딸 사이의 칼로 물 베기 같은 케케묵은 대립을 좀 더 감정 소모 없이 응시할 수 있도록 돕는다. 노래 삽입뿐 아니라 적절한 연극적 화면 전환 역시 자칫 심각하게 치달을 위기를 궤도로 돌려놓는다. 아빠의 신랄한 독설과 라파엘의 천연덕스러운 능글맞음, 고향 친구들의 막무가내 억지도 그렇게 힘을 빼준 덕분에 간만에 찾은 본가 친지와 이웃사촌 에피소드로 넘길 수 있게 된다.