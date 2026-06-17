360도 원형 극장에 펼쳐진 여름은 처음일걸요?

"기술이 앞에 보이는 공연보다 여러 감각이 자연스럽게 연결돼 오래 기억에 남는 경험을 만들고 싶습니다."
만화경 신창렬 대표가 〈마법의 회전목마〉(6월 19~21일, 아르코꿈밭극장)를 설명하며 가장 강조한 말이다. 이 작품에는 360도 원형 영상과 입체적인 사운드, 배우의 퍼포먼스가 등장한다. 이른바 '융복합 공연'이라 부를 만한 기술적 장치가 곳곳에 배치돼 있다. 그러나 그가 만들고 싶은 것은 기술을 감상하는 공연이 아니라 영상과 소리, 배우와 관객이 하나의 공간에서 만나면서 어린이의 감각과 기억을 깨우는 공연이다.
한국문화예술위원회 '2026 꿈밭시즌'의 일환으로 선보이는 〈마법의 회전목마〉는 관객을 360도 원형 극장 안으로 초대한다. 관객은 무대 건너편에 앉아 이야기를 바라보지 않는다. 원형 스크린과 소리에 둘러싸인 채 배우와 같은 세계에 머문다. 작품의 배경은 인류가 사라지고 오랜 시간이 흐른 미래다. 태양광을 받아 깨어난 로봇은 사라진 '여름'을 찾아 사계절 놀이공원을 탐험한다. 주인공의 여정은 잃어버린 계절을 복원하는 모험인 동시에 우리가 잊고 살아가는 감각과 마음을 되찾는 시간이 된다.
지난 15일 신창렬 대표와 〈마법의 회전목마〉가 관객에게 건네려는 질문, 어린이 공연에서 기술을 사용하는 방식 등을 두고 이야기를 나눴다.
관객을 '보는 사람'에서 '경험하는 사람'으로