360도 원형 극장에 펼쳐진 여름은 처음일걸요?

▲만화경 신창렬 대표는 이번 공연을 "기술이 앞에 보이는 공연보다 여러 감각이 자연스럽게 연결돼 오래 기억에 남는 경험을 만들고 싶습니다."라고 말했다. 신창렬

만화경은 지난해에 이어 두 번째로 어린이·청소년을 위한 예술지원사업에 선정됐다. 이번 지원을 통해 〈마법의 회전목마〉의 새로운 에피소드 두 편을 제작하고 발표할 수 있게됐다. 영상과 음악, 퍼포먼스, 기술이 결합된 작품은 일반적인 공연보다 제작 과정이 복잡하다. 장비 설치로 끝나지 않는다. 영상과 배우의 움직임이 맞는지, 소리가 공간 안에서 정확하게 이동하는지 반복해서 검증해야 한다. 실제 공연장에 들어가야 확인할 수 있는 부분도 많다.



그는 이번 사업이 새로운 형식을 보다 안정적으로 실험할 기반이 됐다고 평가했다. 동시에 제작비 지원만으로는 융복합 공연이 관객에게 도달하기 어렵다는 현실도 짚었다. 새로운 장르일수록 관객은 '어떤 공연인지'를 쉽게 상상하지 못한다. 대형 제작사가 아닌 작은 예술단체는 작품을 만든 뒤 홍보와 유통 과정에서 더 큰 어려움을 겪는다.



"융복합 공연은 제작 과정에서 검증과 테스트가 많이 필요합니다. 작품을 만든 뒤에는 장르의 생소함을 관객에게 설명하고 공연의 경험을 전달해야 합니다. 제작 지원을 넘어 마케팅과 유통까지 함께 고민하는 협업 구조가 필요합니다."



극장 시스템의 변화도 필요하다. 영상과 음향, 조명과 퍼포먼스가 동시에 움직이는 작품은 충분한 기술 리허설과 현장 테스트가 보장돼야 한다. 소극장이라도 기본적인 음향·영상·조명 장비를 갖추고, 창작자가 공간을 유연하게 사용할 수 있어야 새로운 형식의 작품이 자랄 수 있다. 그는 아르코꿈밭극장이 공연을 올리는 장소를 넘어 새로운 어린이·청소년 공연을 발견하고 축적하는 플랫폼이 되길 기대했다.



기술은 빠르게 발전한다. 더 크고 선명한 화면, 더 입체적인 음향도 계속 등장할 것이다. 그러나 어린이가 공연을 통해 기억하는 것은 장비의 사양이 아닐 가능성이 크다. 어둠 속에서 자신을 향해 다가오던 소리, 배우에게 말을 걸던 순간, 옆에 앉은 누군가와 함께 웃었던 감각일 것이다. 〈마법의 회전목마〉가 찾고 있는 것도 바로 그 기억이다. 사라진 계절을 찾아가는 로봇의 여행이 끝난 뒤, 관객은 자신의 마음속에서 오래 잊고 있던 계절 하나를 다시 만나게 될지 모른다.



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