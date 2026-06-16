'사우디-이란도 해냈다'... 북중미월드컵 흔드는 아시아 돌풍

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사우디아라비아가 16일(한국시간) 2026 북중미 월드컵 조별리그 우루과이와의 경기에서 1대 1 무승부로 비겼다.'2026 북중미월드컵' 조별리그 1라운드 판도에서 가장 눈에 띄는 부분은 역시 '아시아 돌풍'이다. 중동을 대표하는 사우디아라비아와 이란도 아시아 축구의 무패행진에 합류했다.FIFA랭킹 61위 사우디아라비아는 16일(한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 남미의 강호 우루과이(16위)와 1-1로 비기는 이변을 일으켰다.열세가 예상됐던 사우디아라비아는 전반 41분 오히려 선제골을 넣었다. 모하메드 칸노의 헤더 슈팅을 우루과이 골키퍼 페르난도 무슬레라가 1차로 선방했으나 문전에 쇄도한 압둘레라 알 암리가 오른발 슈팅으로 골대 안에 밀어넣었다.끌려가던 우루과이는 후반 34분에 막시 아라우호의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 우루과이는 역전을 위하여 공세를 퍼부었으나 사우디 골키퍼 알 오와이스가 연이은 선방쇼를 펼치며 무승부에 만족해야 했다.사우디는 월드컵 본선에 통산 7회 출전했으며, 2018년 러시아 대회부터 3회 연속 본선무대를 밟고 있다. 1994년 미국 대회에서는 역대 최고성적이자 중동팀 최초의 16강진출을 달성했다. 지난 2022년 카타르 대회에서는 비록 조별리그에서 탈락했지만, 첫 경기에서 대회 우승팀인 리오넬 메시의 아르헨티나를 2-1로 격침시키는 대회 최대의 이변을 연출한 바 있다. 사우디는 이번 대회에서도 첫 경기에서 우루과이의 발목을 잡으며 남미팀에 강한 면모를 이어가고 있다.또한 H조에서는 카보베르데가 우승후보 스페인과 0-0으로 비기는 이변을 연출했다. 이로서 H조 는 네 팀이 나란히 승점 1점씩을 획득하며, 스페인과 우루과이의 양강체제가 될 것이라는 전망을 깨고 대혼전을 예고했다.FIFA랭킹 20위의 이란도 미국 캘리포니아주 잉글우드의 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 뉴질랜드(85위)와 조별리그 G조 1차전에서 2-2로 비기며 승점 1점 획득에 성공했다.뉴질랜드가 전반 7분 엘리자 저스트의 선제골로 먼저 앞서갔다. 이란은 전반 32분 라민 레자에이안의 동점골로 따라붙었다. 후반 9분 저스트가 멀티골을 터뜨리며 다시 뉴질랜드가 리드를 잡았으나, 이란이 후반 19분 모하메드 모헤비의 헤더 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 양팀은 막판까지 치열한 공방을 거듭했지만 끝내 승부를 가리지 못했다.피파랭킹만 보면 이란이 이기지 못한게 아쉬운 경기였다 하지만 이란은 이번 월드컵을 앞두고 정상적인 대회 준비가 힘든 상황이었다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 여파로 한때 월드컵 불참 가능성까지 제기되는 우여곡절을 겪었다.또한 이란 선수단은 사르다르 아즈문 등 핵심선수들이 정치적 이유로 최종명단에서 탈락하며 전력누수를 겪었고, 선수단은 대회 직전인 지난 6일에야 미국 비자를 발급받을 정도로 대회 준비에 어려움을 겪었다. 그럼에도 불구하고 이란은 뉴질랜드와의 맞대결에서 두 차례나 리드를 허용했지만 끝내 무승부로 경기를 마치며 특유의 끈질긴 뒷심을 발휘했다.이란이 속한 G조 역시 강호로 꼽히는 벨기에와 이집트가 1-1로 승부를 가리지 못했다. 이집트는 전반 20분 모하메드 살라의 도움을 받은 에맘 아슈르가 선제골을 뽑아냈으나, 후반 61분 모하메드 하니가 자책골로 동점을 내주며 대어를 잡을 기회를 아깝게 놓쳤다. 이로서 G조도 H조와 마찬가지로 4팀이 사이좋게 승점 1점씩을 나눠가지게 됐다.사우디와 이란이 승점을 획득하면서 . AFC(아시아축구연맹) 소속 국가들의 무패행진도 계속 이어지게 됐다. 지난 12일 A조에서 홍명보 감독이 이끄는 대한민국이 유럽의 복병 체코를 상대로 2-1 역전승을 거두며 돌풍의 포문을 열었다.14일에는 B조의 카타르가 스위스를 상대로 후반 추가시간 터진 극장 동점골에 힘입어 1-1로 비기며 월드컵 사상 첫 승점을 획득하는 기쁨을 누렸다. D조에서는 2006년 AFC로 편입된 호주가 일방적인 열세 속에서도 효율적인 역습을 앞세워 튀르키예를 2-0으로 제압하는 이변을 일으켰다.15일에는 F조에서 아시아 최고 피파랭킹을 자랑하는 일본(18위)이 유럽 강호 네덜란드(8위)와 난타전 끝에 2-2 무승부를 기록했다. 여기에 사우디와 이란까지 돌풍에 합류하면서 아시아 국가들은 현재까지 월드컵에서 2승 3무의 무패행진을 이어가고 있다.아시아의 돌풍과 달리, 전통의 축구 강호였던 유럽과 남미는 첫 경기부터 곤욕을 치르고 있다. 체코(한국)와 튀르키예(호주)가 아시아팀에 패배했고, 네덜란드(일본)와 스위스(카타르)는 무승부에 그쳤다. 스페인(카보베르데), 우루과이(사우디), 브라질(모로코), 벨기에(이집트) 등 전통의 강호들이 연이어 약팀들에게 덜미를 잡히며 승점 1점에 만족해야 했다.이번 대회부터 월드컵 참가국이 48개국으로 확대되면서 그동안 월드컵 무대를 밟지못했던 각 대륙의 참가국들에게 기회가 늘어났다. 아시아 출전권도 4.5장에서 8.5장으로 크게 늘었다. 이를 두고 유럽 축구계에선 '월드컵의 질적 하락이 우려된다'며 불만의 목소리가 텨져나오기도 했고, 이제 반발한 몇몇 국가들이 발끈하기도 했다.하지만 대회 초반 '언더독'으로 꼽히던 아시아 축구의 선전은, 수준 하락을 운운하던 세계축구계의 편견에 통쾌한 일침을 날리고 있다. 이제는 강호로 평가받는 유럽팀과 남미들이, 아시아와 아프리카 같은 '제 3세계' 축구의 약진을 경계해야하는 시기가 가까워지고 있다.