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"서울 최고" 외친 일본 퓨전 재즈 거장들

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[공연 리뷰] 성남 오페라하우스서 열린 카츠시카 트리오 내한 공연

염동교(ydk8811)
26.06.16 13:12최종업데이트26.06.16 13:12
카츠시카 트리오 내한 공연
카츠시카 트리오 내한 공연염동교

재즈에 소울과 펑크, 록을 가미한 융합 형태의 음악을 일컫는 재즈 퓨전. 흔히 국내에선 "퓨전 재즈"란 말로 더 익숙한 이 장르의 본좌급 아티스트를 몇 나열해 본다. 최근 탄생 100주기를 맞은 신화적 인물 마일스 데이비스. 그의 든든한 조력자였던 웨인 쇼터와 조 자비눌이 결성한 웨더 리포트가 첫손에 떠오른다. 전설적인 피아니스트 칙 코리아가 이끌었던 리턴 투 포에버, 명곡 '스트리트 라이프(Street Life)'을 보유한 크루세이더스도 필청 목록일 테다.

재즈의 본고장 미국의 무수한 명그룹 사이에서도 국내 팬에게 퓨전 재즈하면 빠질 수 없는 팀이 바로 "가깝고도 먼 나라" 일본의 카시오페아다. 연주력의 교본으로서 실용음악과 학생들에겐 도전 욕구를, 퓨전 재즈 마니아에겐 낡은 엘피 재킷의 향수를 안겨준 거룩한 그 이름. 근 10년째 음악 취향의 키워드로 자리 잡은 "시티팝"에서 악기의 비중을 높이면 일본 퓨전 재즈와도 연결된다는 점에서 작금의 복고 마니아에게도 소구력을 지닌다.

미노루 무카이야(Minoru Mukaiya)와 테츠오 사쿠라이(Tetsuo Sakurai), 아키라 짐보(Akira Jimbo) 등 카시오페아의 전성기 구성원 셋이 결성한 카츠시카 트리오의 첫 내한 공연이 2026년 6월 14일 성남 오페라하우스에서 열렸다. 결성한 지 약 5년 만에 2025년 근작 < 오가닉(Organic) > 포함 석 장의 정규 음반을 발표한 이들의 진행형 서사와 카시오페아의 향수가 공존했던 명품 콘서트였다.

트리오의 2023년도 데뷔작 < 미라이(M.R.I_ミライ) > 수록곡 '레드 익스프레스(Red Express)'가 일찌감치 열기를 끌어올렸다. 음원에선 엘에이 스트링의 고전적인 편곡이 부각되었던 < 오가닉(Organic) > 속 '오리진(Origin)'은 삼총사의 기량만으로 온전했다. "카시오페아 클래식"인 '서니사이드 필린(SunnysideFeelin')'과 '미드-맨하탄(Mid-Manhattan)'은 1층 1열 중장년층 관객의 환호성을 끌어냈다.

카츠시카 트리오 내한 공연
카츠시카 트리오 내한 공연염동교

소리의 결은 다르지만 프로그레시브 록 밴드 에머슨 레이크 앤 파머가 떠올랐다. 신시사이저에 칼을 꽂는 퍼포먼스로 유명했던 키스 에머슨처럼 카츠시카 트리오의 건반연주자 미노루 무카이야의 쇼맨십도 대단했다. 팔뚝을 비롯한 온몸으로 타건하고, 키보드를 중심으로 빙 도는 등 내내 유쾌한 모습을 보여줬다. 2층으로 쌓아 놓은 건반을 숨 가쁘게 오가는 기교도 환상적이었다. 멤버 바로 위에 설치된 스크린이 멤버들의 연주 장면을 클로즈업한 덕에 이들의 테크닉이 더욱 직관적으로 와닿았다.

보컬과 베이스로 에머슨 레이크 앤 파머 내 두번째 존재감을 내비쳤던 그렉 레이크. 보컬 대신 슬랩, 해머링과 풀링까지 베이스의 모든 기술을 드러낸 사쿠라이 테츠오는 팀의 또다른 간판이었다. 종종 무대 한복판으로 나서 역동성을 드리운 그는 상기한 이국적 분위기의 곡에서 플라멩코 기타같은 주법으로 기타의 부재를 극복했다.

에머슨 레이크 앤 파머의 칼 파머처럼 민소매 차림에 근육질은 아니었지만, 아키라 짐보의 날카로운 송곳 같으면서도 벨벳처럼 보드라운 드러밍은 악곡의 기둥이 되어주었다. 일렉트로닉과 어쿠스틱 드럼을 혼용하는 기술력으로 선구자 칭호를 획득했던 그는 사쿠라이 테츠오와 결성한 짐사쿠에서도 창의적인 플레이로 퓨전 마니아의 감탄을 샀다.

반세기에 육박하는 기나긴 이력의 음악가답게 퓨전의 여러 방면을 아울렀다. 높은 속도감과 화력을 겸비한 록적인 트랙부터 낭만적인 슬로우 템포, 라틴을 위시한 이국적 분위기를 한데 모았다. 연신 "서울 최고!"를 외친 무카이야와 더불어 사쿠라이와 짐보도 한국어 멘트로 친근감을 형성했다. 실용음악과 학생으로 짐작되는 주위 관중은 연신 힘찬 박수로 삼인방의 열정에 화답했다.

카츠시카 트리오 내한 공연
카츠시카 트리오 내한 공연염동교

복잡다단한 악곡보다는 짧은 러닝타임와 내밀한 정서의 곡들이 사랑받는 현 대중 음악계와 카츠시카 트리오는 동떨어져 보이기도 한다. 하지만 달콤한 그루브와 화려한 기교의 기악(器樂)을 즐기는 청취자도 여전히 많다. 이들에게 일본 퓨전 재즈 지존이 선사한 100분은 귀 호강이요 황홀한 청각적 체험이었다. 공연 종료 후 엘피에 사인받기 위한 기다란 줄에 입이 벌어지기도 했다.

성남 오페라하우스를 빠져나온 여러 관객이 또 하나의 명밴드 티스퀘어의 내한 가능성을 점쳤다. 아직 구체적인 정보는 없지만 성사된다면 2026년은 일본 퓨전 재즈의 해로 기록되지 않을까 싶다.
카시오페아 퓨전재즈 성남오페라하우스 공연 카츠시카트리오

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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