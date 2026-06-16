"서울 최고" 외친 일본 퓨전 재즈 거장들

염동교

카츠시카 트리오 내한 공연소리의 결은 다르지만 프로그레시브 록 밴드 에머슨 레이크 앤 파머가 떠올랐다. 신시사이저에 칼을 꽂는 퍼포먼스로 유명했던 키스 에머슨처럼 카츠시카 트리오의 건반연주자 미노루 무카이야의 쇼맨십도 대단했다. 팔뚝을 비롯한 온몸으로 타건하고, 키보드를 중심으로 빙 도는 등 내내 유쾌한 모습을 보여줬다. 2층으로 쌓아 놓은 건반을 숨 가쁘게 오가는 기교도 환상적이었다. 멤버 바로 위에 설치된 스크린이 멤버들의 연주 장면을 클로즈업한 덕에 이들의 테크닉이 더욱 직관적으로 와닿았다.보컬과 베이스로 에머슨 레이크 앤 파머 내 두번째 존재감을 내비쳤던 그렉 레이크. 보컬 대신 슬랩, 해머링과 풀링까지 베이스의 모든 기술을 드러낸 사쿠라이 테츠오는 팀의 또다른 간판이었다. 종종 무대 한복판으로 나서 역동성을 드리운 그는 상기한 이국적 분위기의 곡에서 플라멩코 기타같은 주법으로 기타의 부재를 극복했다.에머슨 레이크 앤 파머의 칼 파머처럼 민소매 차림에 근육질은 아니었지만, 아키라 짐보의 날카로운 송곳 같으면서도 벨벳처럼 보드라운 드러밍은 악곡의 기둥이 되어주었다. 일렉트로닉과 어쿠스틱 드럼을 혼용하는 기술력으로 선구자 칭호를 획득했던 그는 사쿠라이 테츠오와 결성한 짐사쿠에서도 창의적인 플레이로 퓨전 마니아의 감탄을 샀다.반세기에 육박하는 기나긴 이력의 음악가답게 퓨전의 여러 방면을 아울렀다. 높은 속도감과 화력을 겸비한 록적인 트랙부터 낭만적인 슬로우 템포, 라틴을 위시한 이국적 분위기를 한데 모았다. 연신 "서울 최고!"를 외친 무카이야와 더불어 사쿠라이와 짐보도 한국어 멘트로 친근감을 형성했다. 실용음악과 학생으로 짐작되는 주위 관중은 연신 힘찬 박수로 삼인방의 열정에 화답했다.