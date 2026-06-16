"'나 오늘 몬스터랑 친구 됐어' 이 말 한마디면 충분합니다"

▲브러쉬씨어터 이길준 대표 이길준

브러쉬씨어터는 미디어, 음악, 움직임, 시각적 장치를 결합한 가족 공연을 꾸준히 만들어온 단체다. 〈몬스터 캠프〉에서도 기술은 중요한 역할을 한다. 다만 이 대표는 기술이 목적이 되어서는 안 된다고 강조했다.



"기술은 그 자체가 목적이 아니라, 아이들이 작품 속 세계에 직접 들어왔다고 느끼며 상상력을 무한히 펼칠 수 있게 해주는 다리입니다."



아이들은 보이는 것에 빠르게 반응한다. 그래서 〈몬스터 캠프〉는 무대 위에 영상맵핑을 더해 입체적인 시각 경험을 만든다. 물리적 무대가 가진 한계를 영상으로 확장하고, 아이들이 현실의 공연장 안에 앉아 있으면서도 어느 순간 비밀의 숲과 캠핑장, 몬스터의 세계 안으로 들어왔다고 느끼게 하는 장치다.



하지만 중요한 것은 화려함이 아니다. 아이들이 그 장치를 통해 무엇을 상상하게 되는가, 어떤 관계를 경험하게 되는가가 더 중요하다. 브러쉬씨어터가 기술을 쓰는 방식은 결국 어린이 관객의 감각을 향해 있다. 더 크게 보여주기 위해서가 아니라, 더 깊이 들어가게 하기 위해서다. 그가 말하는 어린이 공연의 핵심은 '존중의 방식'이다. 아이들을 가르치려 들기보다, 아이들의 상상력을 동등한 창작의 파트너로 신뢰하는 것. 무대 위 모든 선택을 어린이 관객의 감각과 눈높이에서 다시 점검하는 것. 그는 그것이 브러쉬씨어터가 오늘의 관객을 만나는 태도라고 했다.



한 번의 공연을 넘어 오래 살아남는 어린이 공연을 위해



〈몬스터 캠프〉는 아르코 '어린이청소년을위한예술지원사업'을 통해 관객과 만난다. 그는 이 사업의 의미를 단순한 제작비 지원으로 보지 않았다. 어린이·청소년을 위한 예술이 시장의 논리만으로 유지되기 어려운 영역이라는 점에서, 공적 지원은 창작자에게 중요한 기반이 된다.



"어린이·가족 공연은 작품의 완성도와 별개로, 시장의 논리만으로는 지속하기 어려운 영역입니다. 아르코 어린이청소년을위한예술지원사업은 어린이·청소년을 위한 예술이 우리 사회가 함께 책임져야 할 공적 가치라는 점을 확인시켜주는 의미가 있습니다."



이번 지원은 브러쉬씨어터가 새로운 형식과 기술적 실험에 도전할 수 있는 용기가 되었다. 관객 참여형 공연과 영상맵핑은 충분한 개발 기간과 무대 환경이 필요하다. 이 대표는 이번 작업을 통해 완성도를 타협하지 않고 작품을 준비할 수 있었다고 말했다.



또 하나 중요한 것은 아르코꿈밭극장이라는 어린이·청소년 전문 공연장에서 관객을 만난다는 점이다. 어린이 관객에게 맞는 환경이 갖춰진 극장에서 공연을 쌓아가는 일은 작품의 수명과 이후 재공연 가능성에도 큰 자산이 된다.



그는 어린이·청소년 공연이 오래 살아남기 위해서는 한 번의 제작 지원을 넘어 재공연과 유통까지 이어지는 생태계가 필요하다고 했다. 좋은 작품이 시즌마다 다시 관객을 만나고, 학교와 가족 관객을 꾸준히 개발하며, 극장에서 검증된 작품이 전국의 지역 극장으로 확장될 수 있어야 한다는 것이다.



〈몬스터 캠프〉는 겉으로는 몬스터를 찾아가는 신나는 캠핑 모험처럼 보인다. 하지만 조금 더 들여다보면 이 작품은 아이들에게 묻는다. 낯선 존재를 만났을 때 우리는 어떻게 다가갈 수 있을까. 친구를 찾고 싶은 마음은 두려움을 넘어설 수 있을까. 그리고 공연장은 아이들을 단순한 관객이 아니라, 이야기의 동료로 맞이할 준비가 되어 있는가.



이길준 대표의 말처럼 어린이는 미래의 관객이 아니다. 오늘 극장에 앉아 웃고, 놀라고, 질문하고, 때로는 무대의 흐름까지 바꾸는 가장 솔직한 관객이다. 〈몬스터 캠프〉가 아이들에게 남기고 싶은 감각도 어쩌면 단순하다.



"나 오늘 몬스터랑 친구가 됐어."



그 한마디가 극장 밖으로 따라 나온다면, 이 캠프는 이미 충분히 성공한 셈이다.



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