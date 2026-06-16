"'나 오늘 몬스터랑 친구 됐어' 이 말 한마디면 충분합니다"

"어린이는 미래를 위해 길러내야 할 예비 관객이 아니라, 지금 이 순간 자신의 눈과 마음으로 작품을 판단하는 가장 솔직한 관객입니다."
내달초 개막을 앞두고 지난 13일 대학로에서 만난 브러쉬씨어터 이길준 대표의 말은 분명했다. 어린이 공연은 어른 공연보다 쉬워도 되는 장르가 아니라, 오히려 더 정교해야 한다고 강조했다. 어린이 관객은 재미가 없으면 곧바로 고개를 돌리고, 마음에 닿으면 온몸으로 반응한다. 그래서 그는 어린이를 '언젠가 공연장을 찾게 될 미래의 관객'이 아니라, 지금 이 자리에서 작품을 완성하는 '오늘의 관객'으로 바라본다는 해석이다.
브러쉬씨어터의 가족뮤지컬 〈몬스터 캠프〉(7월 3~5일, 아르코꿈밭극장)는 바로 그 관점에서 출발했다. 비밀의 숲, 캠핑, 몬스터, 사라진 친구. 이 단어만으로도 어린이 관객의 마음은 이미 무대 안쪽으로 한 걸음 들어선다. 하지만 이 작품이 붙잡고 있는 정서는 단순한 모험담에 머물지 않는다. 낯선 존재를 두려워하던 마음이 어느 순간 친구를 찾고 싶은 마음으로 바뀌는 과정, 그 안에서 아이들은 자연스럽게 성장과 공존을 경험한다.
"모험, 두려움, 친구를 찾는 마음은 모두 아이들이 성장하는 과정에서 꼭 필요한 정서입니다. 그중에서도 가장 붙잡고 싶었던 것은 누구나 친구가 될 수 있다는 마음이었습니다. 친구를 생각하는 마음, 그리고 사람을 바라보는 시선이 이 작품의 가장 깊은 중심에 있습니다."
객석의 구경꾼이 아니라, 캠프의 일원으로