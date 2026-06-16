'인구 53만' 카보베르데, 우승후보 1순위 스페인과 무승부... 최대 이변

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2026 FIFA 북중미 월드컵 H조 1차전

(애틀랜타 스타디움, 미국 애틀란타 - 2026년 6월 16일)

스페인 0

카보베르데 0

스페인과의 첫 경기를 무승부로 마무리한 뒤 기뻐하는 카보베르데 선수들이번 2026 북중미 월드컵에서 최대 이변이 일어났다. 월드컵에 처음 출전한 인구 53만의 소국 카보베르데가 강력한 우승 후보 스페인과 무승부를 거두며 역사적인 첫 승점을 따냈다.카보베르데는 16일 오전 1시(한국시간) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 H조 조별리그 1차전에서 스페인과 득점 없이 0대 0으로 비겼다.예상치 못한 '언더독' 카보베르데의 선전으로 스페인의 1강 구도로 예상된 H조 판도를 안개정국으로 몰고갔다.스페인은 4-3-3 포메이션으로 출격했다. 우나이 시몬이 골키퍼 장갑을 낀 가운데 마르코스 요렌테-파우 쿠바르시-에므리크 라포르트-마르크 쿠쿠레야가 포백을 형성했다. 중원은 파비안 루이스-로드리-페드리가 책임졌으며, 전방은 페란 토레스-미켈 오야르사발-가비가 배치됐다.카보베르데는 4-1-4-1 포메이션으로 나섰다. 보지냐가 골문을 지키고, 시드니 카브랄-디네이 보르지스-피쿠 로페스-스티븐 모레이라가 포백을 이뤘다. 수비형 미드필더는 케빈 피나, 미드필드는 조반 카브랄-자미루 몬테이루-라로스 두아르트-히앙 멘데스가 자리했으며, 최전방에는 다일론 리브라멘투가 나섰다.스페인은 시작부터 높은 볼 점유율을 기록하며 경기를 압도했다. 하지만 답답한 공격의 연속이었다. 카보베르데의 로우 블록 수비를 효과적으로 파훼하지 못했다. 좁은 공간에서 세밀한 공격 전술의 부재가 뼈저리게 드러났다. 스페인의 첫 유효슈팅은 전반 20분에서야 나왔다. 페드리의 중거리 슈팅은 보지냐 골키퍼 선방에 막혔다.전반 38분에도 페드리의 날카로운 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 41분 기회가 가장 아쉬웠다. 쿠쿠레야가 머리로 떨궈주고, 토레스가 골문 앞에서 시도한 슈팅이 크로스바를 팅겨나왔다. 이어진 상황에서 오야르사발의 헤더마저 보지냐 골키퍼 손에 걸렸다.이후에도 보지냐 골키퍼의 선방쇼가 눈부셨다. 전반 45분 쿠쿠레야의 낮은 크로스를 토레스가 슈팅을 날렸지만 이 공을 보지냐 골키퍼가 막아냈다. 전반 추가시간 48분 라포르트의 헤더도 마찬가지였다.후반전 경기 양상은 크게 바뀌지 않았다. 후반 3분 오야르사발의 헤더가 골문을 빗나갔고, 파비안 루이스의 중거리 슈팅도 골문 안으로 향하지 않았다.이에 스페인은 시간이 지날수록 다급한 모습을 보였다. 카보베르데의 부비스타 감독은 후반 16분 카브랄, 라로스 두아르트, 리브라멘투 대신 윌리 세메두, 드로이 두아르트, 누누 다 코스타를 투입하며 체력을 안배했다.스페인의 루이스 데 라 푸엔테 감독은 후반 26분 결국 부상에서 완전히 회복하지 못한 라민 야말 카드를 꺼냈다. 루이스, 가비 대신 미켈 메리노, 야말이 가세하며 공격적인 승부수를 띄웠다.야말 투입 효과는 스페인 공격에 활기를 불어넣었다. 야말은 상대 수비진을 휘저으며 위력적인 돌파 능력을 선보였다. 후반 28분 요렌테의 패스를 받은 메리노가 시도한 슈팅이 골키퍼 정면으로 향하고 말았다.카보베르데는 후반 31분 카브랄 대신 주앙 파울루, 34분 몬테이루 대신 텔무 아르칸주를 넣으며 교체 카드를 모두 소진했다. 이에 스페인도 후반 36분 토레스 대신 올모, 42분 로드리 대신 니코 윌리엄스를 투입해 총력에 나섰다.후반 43분 야말이 과감한 돌파 이후 오야르사발에게 컷백을 내줬다. 그러나 오야르사발의 슈팅을 로페스가 몸을 날려 육탄 방어에 나섰다. 카보베르데의 수비는 단단했다. 후반 45분 오히려 빠른 역습을 통해 과감한 중거리 슈팅을 시도하는 등 라인을 한껏 올린 스페인에 부담을 가했다. 결국 두 팀의 치열했던 승부는 0대 0으로 막을 내렸다.다윗과 골리앗의 싸움이 예상된 경기였다. 스페인은 이번 2026 북중미 월드컵에서 다수의 베팅업체들로부터 우승후보 1순위로 평가받은 바 있다. 이에 반해 카보베르데는 이름만 들어도 생소한 나라다. 아프리카 대서양에 위치한 섬나라인 카보베르데는 1975년 포르투갈에서 독립했으며, 인구는 53만 명으로 세계 인구 순위에서 173위에 불과하다. 축구 변방국이었던 카보베르데는 아프리카 예선에서 강호 카메룬을 물리치고, 사상 최초의 월드컵 본선 진출 티켓을 거머쥐었다.스페인은 유로 2024에서 7전 전승으로 우승을 차지하며 세계 축구계를 주름잡기 시작했다. 데 라 푸엔테 감독은 기존의 스페인이 지닌 높은 볼 점유율과 후방에서의 세밀한 빌드업 기조를 이어가면서도 실리적인 색채를 더하며 스페인을 더욱 강하게 만들었다. 여기에 윌리엄스, 야말이라는 특급 신성 윙어들의 등장하면서 좌우 측면의 파괴력을 증대시켰다.하지만 불안요소는 있었다. 야말이 지난 4월 햄스트링 부상으로 시즌 아웃 판정을 받으면서 최근 평가전에 나서지 못했다. 야말 없이 카보베르데전에 임한 스페인은 측면 공격에서 이렇다 할 활로를 열지 못했다. 데 라 푸엔테 감독은 야말을 후반 중반 교체 투입하며 모험수를 던졌지만 끝내 결과를 뒤집는데 실패했다.월드컵 예선 통과으로도 기적이라고 여겨진 카보베르데는 본선 무대 첫 경기에서 대형 사고를 쳤다. 0대 0 무승부는 대량 점수로 패배할 것이란 세간의 평가를 뒤엎은 결과였다. 카보베르데는 끈끈한 투지와 정신력, 빈틈 없는 수비 조직력으로 스페인의 공세를 무력화시켰다.이날 스페인은 점유율에서 62%-28%(경합 10%), 슈팅수 27-6의 우세를 보이고도 카보베르데를 뚫지 못했다. 특히 이날 1986년생의 40살 노장 골키퍼 보지냐의 활약이 눈부셨다. 7개의 유효 슈팅을 모두 선방했으며, 이 가운데 박스 안 유효슈팅이 무려 6개였다. 다이빙 세이브도 4회를 기록했다.이번 북중미 월드컵은 강팀들의 부진이 이어지고 있다. 우승후보로 꼽힌 브라질, 네덜란드, 스페인이 첫 경기에서 모두 승리하지 못했다. 언더독들의 반란은 축구 팬들이 월드컵을 시청하는 하나의 흥미 요소가 될 수 있다. 카보베르데의 선전이 얼마나 이어질수 있을지 주목된다.