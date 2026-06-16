벨기에 로멜루 루카쿠, 26초 만에 자책골 유도... 이집트와 승점 1점씩

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벨기에 루카쿠가 수비수 두 명을 이겨내고 있다.사실상 G조 1위 결정전이 첫 게임부터 펼쳐졌는데 누구도 활짝 웃지 못했다. 그나마 벨기에는 간판 골잡이 로멜루 루카쿠가 후반 교체 선수로 들어가지마자 단 26초 만에 귀중한 자책골을 유도하는 움직임을 보여줘 한숨을 돌릴 수 있었다.루디 가르시아 감독이 이끌고 있는 벨기에가 16일 오전 4시(아래 한국시간) 미국 시애틀 스타디움에서 벌어진 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵 G조 이집트와의 첫 게임에서 1대 1로 어렵게 비기며 조 1위 예측을 더 까다롭게 만들어 놓았다.아시아 축구의 강팀 이란과 오세아니아의 자존심 뉴질랜드가 묶여있는 G조에서 벨기에와 이집트는 서로 1위 자리를 노리는 눈치 싸움을 첫판부터 펼쳤다. 먼저 웃은 팀은 34살 생일 게임을 맞이한 모하메드 살라 주장의 이집트였다.이집트의 왕 모하메드 살라가 오른쪽 측면에서 기습적인 스루패스를 보내줘 에맘 아슈르의 벼락골을 19분 0초에 뽑아낸 것이다. '케빈 데 브라위너, 로멜루 루카쿠, 악셀 비첼'과 함께 네 번째 월드컵에 참가한 베테랑 골키퍼 티보 쿠르투아가 자기 오른쪽으로 몸을 날렸지만 도저히 따라갈 수 없는 속도의 슛이 그물 안으로 빨려들어갔다.좀처럼 유효슛 기록을 만들어내지 못하던 벨기에는 후반에 접어들면서 본격적인 반격을 펼쳤다. 골대 불운을 겪었지만 벨기에 축구를 상징한다고 할 수 있는 미드필더 케빈 데 브라위너의 오른발 직접 프리킥(53분)이 이집트 골문 왼쪽 기둥을 때리고 나온 것이다.그리고 벨기에의 믿기 힘든 동점골이 로멜루 루카쿠가 교체로 들어가자마자 들어갔다. 65분 19초에 케텔라에르 대신 초록 그라운드로 뛰어들어간 루카쿠가 첫 터치를 그대로 밀어넣은 것처럼 보였지만 슬라이딩 태클로 루카쿠의 슛을 막아내려던 이집트 수비수 모하메드 하니의 발끝 자책골(65분 45초)로 기록됐다. 토마스 뫼니에의 날카로운 오른쪽 얼리 크로스도 이 동점골에 큰 기여를 한 셈이다.벨기에는 내친김에 역전 결승골까지 노렸다. 83분에 오른쪽 크로스를 받은 센터백 브랜든 메쉘레의 헤더 슛이 빨려들어가는 것처럼 보였지만 이집트 골키퍼 모스타파 슈베이르가 자기 오른쪽으로 날아올라 슈퍼 세이브로 공을 쳐냈다.이제 벨기에는 22일 오전 4시 로스앤젤레스 스타디움에서 이란과 만나게 되며, 이집트도 같은 날 오전 10시 BC 플레이스 밴쿠버에서 뉴질랜드를 상대하게 된다.(6월 16일 화요일 오전 4시, 시애틀 스타디움)[골, 도움 기록 : 모하메드 하니(,자책골) / 에맘 아슈르(19분 0초,도움-)]- 공식 관중 : 66,775명- 주심 : 라몬 아바티(브라질)(4-2-3-1 감독 : 루디 가르시아)FW : 샤를 데 케텔라에르(AMF : 제레미 도쿠(85분↔마티아스 페르난테스-파르도), 케빈 데 브라위너(85분↔한스 바나켄), 레안드로 트로사르DMF : 유리 틸레만스, 아마도우 오나나(56분↔막심 데 퀴페르)DF : 티모시 카스타뉴(56분↔니콜라스 라스킨), 브랜든 메쉘레, 나단 응고이, 토마스 뫼니에GK : 티보 쿠르투아(4-2-3-1 감독 : 호삼 하산 후세인)FW : 오마르 마르무쉬AMF : 에맘 아슈르(69분↔라미 라비아),(76분↔함자 압델카림), 모스타파 지코(76분↔지조)DMF : 모하나드 라신, 마르완 아티아DF : 아흐메드 파투(88분↔카림 파에즈), 함디 파트히(88분↔이브라힘 아델), 야세르 이브라힘, 모하메드 하니GK : 모스타파 슈베이르