'타율·안타 선두 질주' 최원준, 대박이 된 kt의 48억 투자

케이비리포트

kt 최원준의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)올시즌 최원준의 활약을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 부분이 바로 발야구 능력이다. 화려한 타격 성적에 상당 부분 가려졌지만 최원준은 5년 전인 지난 2021시즌 40도루를 기록했던 리그 정상급 주자다. 올시즌에도 이미 15도루를 기록 중인 최원준은 30개 이상의 도루 페이스를 유지하고 있다.소속팀 kt 입장에서는 최원준의 적극적인 주루 플레이가 반갑다. 지난해 팀 도루 최하위에 머물렀던 kt는 과거 도루왕에 올랐던 심우준의 이적으로 기동력이 급감했다. 하지만 빠른 발을 가진 최원준의 합류로 공격의 다양성을 확보했다. 상대 배터리를 흔들고 한 베이스를 더 노리는 최원준의 적극적인 주루는 kt 공격의 새로운 무기가 됐다.프로 11년차인 최원준의 타격 능력이 올시즌 만개한 배경에는 FA 계약 이후 절치부심이 있었다. 지난해 최악의 부진 이후 휴식 대신 타격 메커니즘을 전면 수정한 최원준은 계약 첫 시즌 준비에 몰두했다. 여기에 소속팀 이강철 감독의 전폭적인 신뢰도 큰 힘이 됐다. 스프링캠프부터 붙박이 1번 타자로 낙점하며 심리적 안정감을 심어줬고, 최원준은 감독의 믿음에 최고의 성적으로 부응하고 있다.