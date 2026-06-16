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'타율·안타 선두 질주' 최원준, 대박이 된 kt의 48억 투자

'타율·안타 선두 질주' 최원준, 대박이 된 kt의 48억 투자

[KBO리그] 2026시즌 현재 타율·안타 1위인 최원준, 발야구까지 더해져 리그 최강 리드오프로 진화

케이비리포트(kbreportcom)
26.06.16 16:11최종업데이트26.06.16 16:11
kt 이적 후 타격 능력이 만개한 최원준
kt 이적 후 타격 능력이 만개한 최원준kt 위즈

지난 겨울만 해도 FA 외야수 최원준에 대한 평가는 그리 높지 않았다. 지난 시즌 최종 타율 0.242의 부진을 겪은 최원준이 kt 위즈와 4년 최대 48억 원 규모의 FA 계약을 맺자 구단이 오버페이했다는 의견이 대세였다. 하지만 불과 반 시즌도 지나지 않아 최원준에 대한 평가는 완전히 뒤집히고 말았다.

올시즌 현재(6/14 기준) 최원준은 타율 0.384, 99안타를 기록하며 타율과 최다안타 부문 선두를 질주하고 있다. 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 역시 3.84로 홈런 1위인 오스틴(LG 트윈스)과 선두를 다투고 있다. 여기에 엄청난 출루율(0.458)을 기록하며 리그 최고의 리드오프로 진화했다.

특히 인상적인 것은 안타 생산력에 더해진 과감한 주루 능력이다. 지난 12일 NC 다이노스전에서는 완성형 리드오프 최원준의 가치를 직관적으로 확인할 수 있었다. 2-2로 팽팽히 맞선 9회말 선두타자로 볼넷을 골라 출루한 뒤 후속 타자인 김현수의 안타 때 1루에서 홈까지 파고드는 혼신의 주루 플레이로 끝내기 승리를 완성했다.

kt 최원준의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
kt 최원준의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올시즌 최원준의 활약을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 부분이 바로 발야구 능력이다. 화려한 타격 성적에 상당 부분 가려졌지만 최원준은 5년 전인 지난 2021시즌 40도루를 기록했던 리그 정상급 주자다. 올시즌에도 이미 15도루를 기록 중인 최원준은 30개 이상의 도루 페이스를 유지하고 있다.

소속팀 kt 입장에서는 최원준의 적극적인 주루 플레이가 반갑다. 지난해 팀 도루 최하위에 머물렀던 kt는 과거 도루왕에 올랐던 심우준의 이적으로 기동력이 급감했다. 하지만 빠른 발을 가진 최원준의 합류로 공격의 다양성을 확보했다. 상대 배터리를 흔들고 한 베이스를 더 노리는 최원준의 적극적인 주루는 kt 공격의 새로운 무기가 됐다.

프로 11년차인 최원준의 타격 능력이 올시즌 만개한 배경에는 FA 계약 이후 절치부심이 있었다. 지난해 최악의 부진 이후 휴식 대신 타격 메커니즘을 전면 수정한 최원준은 계약 첫 시즌 준비에 몰두했다. 여기에 소속팀 이강철 감독의 전폭적인 신뢰도 큰 힘이 됐다. 스프링캠프부터 붙박이 1번 타자로 낙점하며 심리적 안정감을 심어줬고, 최원준은 감독의 믿음에 최고의 성적으로 부응하고 있다.

이강철 감독의 믿음 속에 리그 정상급 타격을 보이는 최원준(출처: KT 야매카툰 중 최원준 컷)
이강철 감독의 믿음 속에 리그 정상급 타격을 보이는 최원준(출처: KT 야매카툰 중 최원준 컷)케이비리포트/최감자/민상현

과거의 최원준과 비교했을 때 가장 달라진 것은 바로 타석에서의 마음가짐이다. 지난해까지만 해도 자신의 타순과 상대 선발을 지나치게 의식해 스스로를 압박하는 스타일이었지만 올해는 당장의 결과에 일희일비하지 않고 자신의 타격을 이어가고 있다. 하루 무안타를 기록해도 다음날 경기에서 바로 멀티히트 이상을 기록하는 안정감이 생겼다.

이제 관전 포인트는 최원준이 붙붙은 현재의 타격감을 언제까지 유지할 수 있느냐다. 현재까지의 기록 추이만 보면 2위(박성한)와 상당한 격차를 벌린 상태라 생애 첫 타격왕 등극은 물론이고 200안타 돌파(현재 99안타/ 시즌 223안타 페이스)도 충분히 노려볼 만하다. 물론 무더위가 심해지는 여름철 체력 관리와 상대 팀들의 집중 견제를 넘는 것이 전제 조건이다.

kt 타선에 기동력을 더한 최원준
kt 타선에 기동력을 더한 최원준kt 위즈

그럼에도 현 시점에서 모두가 인정하는 사실이 있다. 터질듯 안 터지던 최원준의 타격 재능이 올시즌 완전히 꽃 피웠다는 것이다. 올시즌 동료가 된 KBO 레전드이자 대선배인 김현수 역시 최원준이 자신보다 뛰어난 능력을 갖췄다며 극찬할 정도다.

FA 계약 당시 구단이 자신을 싸게 잘 데려왔다는 평가를 듣게 하겠다던 최원준의 다짐은 이미 완벽한 현실이 됐다. KT가 오랫동안 기다렸던 확실한 1번 타자이자 우승 경쟁을 이끌 핵심 전력으로 진화한 최원준이 리그 최고의 교타자로 완전히 자리매김할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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