흔들리는 푸른 피의 에이스... 키움 상대로 반등할까

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삼성 타선은 키움 선발 하영민을 공략해 원태인의 어깨를 가볍게 해주어야 한다키움히어로즈
지난 주 팀 타율 0.276로 6위, OPS는 0.743로 5위에 위치한 삼성 타선. 키움 선발 하영민을 공략해 원태인의 어깨를 가볍게 해주어야 한다.
하영민은 이번 시즌 12경기(9선발) 2승 4패 평균자책점 4.20을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 10일 NC전에선 5.2이닝 1실점(1자책)으로 호투했으나 패전의 쓴맛을 보고 말았다.
이번 시즌 삼성 상대로는 1차례 선발 등판이 있었다. 4월 25일 고척에서 5.2이닝 5피안타(1피홈런) 3사사구 6탈삼진 2실점(2자책)으로 호투하며 승리투수가 됐었다. 당시 맞대결에선 디아즈가 3타수 2안타(1홈런) 2타점 2득점, 박승규가 2타수 1안타 1볼넷으로 하영민 공략을 했었다.
장소를 바꿔 이번에는 대구다. 통산 라이온즈파크에선 9경기(4선발) 1승 4패 평균자책점 6.29로 저조했다.
원태인이 살아나야 삼성도 살아난다. 과연 이번 경기에서 삼성의 토종 에이스인 원태인은 반등에 성공할 수 있을까.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기