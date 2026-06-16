흔들리는 푸른 피의 에이스... 키움 상대로 반등할까

삼성라이온즈

비교적 강했던 키움 상대로 원태인은 위력적인 투구를 선보여야 한다이번 등판에서 원태인은 반전투를 선보여야 한다. 그나마 삼성이 기대하는 부분은 이번에 맞붙는 키움 상대로 원태인이 자신의 공을 유감 없이 발휘했다는 점이다. 이번 시즌 키움 상대로 2경기 나와 1승 1패 평균자책점 1.93으로 강한 모습을 보였다. 2경기 성적도 각각 7이닝 3실점(3자책), 7이닝 무실점으로 모두 QS+ 투구를 선보였다.특히 원태인은 홈인 라팍에서 성적이 상당히 좋다. 7경기 2승 2패 평균자책점 3.29로 원정(3경기 3패 평균자책점 5.30)에서의 성적과 비교하면 상당하다. 라팍 키움전도 1차례 나와 7이닝 4피안타 2사사구 6탈삼진 무실점으로 호투하며 승리투수가 된 좋은 기억이 있다.이번 시즌 키움의 삼성전 타격 성적을 보면, 그리 좋은 편은 아니다. 팀 타율은 0.213, OPS가 0.578로 리그 전체 최하위다. 지난 주에도 팀 타율은 0.235(8위), OPS가 0.667(9위)로 하위권이었다. 게다가 원태인도 이번 시즌 키움전 피안타율이 0.200, 피OPS가 0.499에 불과하다. 키움 킬러의 위력을 이번에도 과시해야 한다.