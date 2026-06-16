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흔들리는 푸른 피의 에이스... 키움 상대로 반등할까

흔들리는 푸른 피의 에이스... 키움 상대로 반등할까

6월 ERA 5.40으로 부진, 16일 키움 상대로 부진 씻어낼까

박재형(kbo1982_ing)
26.06.16 09:27최종업데이트26.06.16 09:27
16일 키움전 선발로 나서는 삼성 원태인
16일 키움전 선발로 나서는 삼성 원태인삼성라이온즈

현재 정규리그 3위인 삼성은 '푸른 피의 에이스' 원태인을 내세워 키움과의 주중 시리즈 경기를 치른다.

삼성은 16일부터 18일까지 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 키움과의 주중 3연전 일정을 소화한다.

원태인은 이번 시즌 10경기 2승 5패 평균자책점 3.95를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 10일 kt전에선 5.2이닝 4실점(4자책)으로 고전하며 패전의 멍에를 썼다. 설상가상 개인 2연패 중이다.

특히 6월 들어 원태인의 성적 자체가 좋은 편이 아니다. 2경기 2패 평균자책점 5.40이다. 출루 허용률(1.89)부터 피안타율(0.380), 피OPS(0.926) 등 세부 지표도 좋지 않다.

비교적 강했던 키움 상대로 원태인은 위력적인 투구를 선보여야 한다
비교적 강했던 키움 상대로 원태인은 위력적인 투구를 선보여야 한다삼성라이온즈

이번 등판에서 원태인은 반전투를 선보여야 한다. 그나마 삼성이 기대하는 부분은 이번에 맞붙는 키움 상대로 원태인이 자신의 공을 유감 없이 발휘했다는 점이다. 이번 시즌 키움 상대로 2경기 나와 1승 1패 평균자책점 1.93으로 강한 모습을 보였다. 2경기 성적도 각각 7이닝 3실점(3자책), 7이닝 무실점으로 모두 QS+ 투구를 선보였다.

특히 원태인은 홈인 라팍에서 성적이 상당히 좋다. 7경기 2승 2패 평균자책점 3.29로 원정(3경기 3패 평균자책점 5.30)에서의 성적과 비교하면 상당하다. 라팍 키움전도 1차례 나와 7이닝 4피안타 2사사구 6탈삼진 무실점으로 호투하며 승리투수가 된 좋은 기억이 있다.

이번 시즌 키움의 삼성전 타격 성적을 보면, 그리 좋은 편은 아니다. 팀 타율은 0.213, OPS가 0.578로 리그 전체 최하위다. 지난 주에도 팀 타율은 0.235(8위), OPS가 0.667(9위)로 하위권이었다. 게다가 원태인도 이번 시즌 키움전 피안타율이 0.200, 피OPS가 0.499에 불과하다. 키움 킬러의 위력을 이번에도 과시해야 한다.

삼성 타선은 키움 선발 하영민을 공략해 원태인의 어깨를 가볍게 해주어야 한다
삼성 타선은 키움 선발 하영민을 공략해 원태인의 어깨를 가볍게 해주어야 한다키움히어로즈

지난 주 팀 타율 0.276로 6위, OPS는 0.743로 5위에 위치한 삼성 타선. 키움 선발 하영민을 공략해 원태인의 어깨를 가볍게 해주어야 한다.

하영민은 이번 시즌 12경기(9선발) 2승 4패 평균자책점 4.20을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 10일 NC전에선 5.2이닝 1실점(1자책)으로 호투했으나 패전의 쓴맛을 보고 말았다.

이번 시즌 삼성 상대로는 1차례 선발 등판이 있었다. 4월 25일 고척에서 5.2이닝 5피안타(1피홈런) 3사사구 6탈삼진 2실점(2자책)으로 호투하며 승리투수가 됐었다. 당시 맞대결에선 디아즈가 3타수 2안타(1홈런) 2타점 2득점, 박승규가 2타수 1안타 1볼넷으로 하영민 공략을 했었다.

장소를 바꿔 이번에는 대구다. 통산 라이온즈파크에선 9경기(4선발) 1승 4패 평균자책점 6.29로 저조했다.

원태인이 살아나야 삼성도 살아난다. 과연 이번 경기에서 삼성의 토종 에이스인 원태인은 반등에 성공할 수 있을까.

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삼성라이온즈 선발투수 토종에이스 푸른피의에이스 원태인

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KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

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