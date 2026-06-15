홍창기-양의지, '올라올 스타'는 결국 올라온다

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14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 4번타자 양의지가 3회초에 타격하고 있다. 2026.6.14두산은 2022년 10월 이승엽 신임감독(요미우리 자이언츠 타격코치)을 선임하면서 '취임 선물'로 2018 시즌이 끝나고 NC 다이노스로 이적했던 포수 양의지를 4+2년 총액 152억 원에 복귀시켰다. 어느덧 30대 중반을 넘어가고 있다는 점에서 우려의 목소리도 적지 않았지만 양의지는 두산 복귀 후 3년 동안 타율 .305, .314, .337을 기록하며 한 번도 3할 타율을 놓치지 않았고 작년에는 커리어 두 번째 타격왕에 등극했다.두산 복귀 후 3년 동안 2개의 골든글러브를 추가하며 단일 포지션 역대 최다 골든글러브 기록(9개)과 역대 최다 골든글러브 타이 기록(10개)을 동시에 달성한 양의지는 올해 두산과 맺은 4+2년 계약 중 4번째 시즌을 맞았다. 첫 3년의 활약이 워낙 좋았기 때문에 올해도 지난 3년과 비슷한 성적을 올리면 나머지 2년의 계약이 연장되는 것은 시간문제로 보였다. 하지만 양의지의 올 시즌 초반 부진은 심상치 않았다.시즌이 개막하자마자 3경기에서 14타수 무안타를 기록한 양의지는 4월까지 28경기에 출전했지만 타율 .223 2홈런12타점으로 최악의 부진에 빠졌다. 양의지는 5월 23경기에서 타율 .253 3홈런13타점으로 타격감을 조금 회복했지만 올 시즌 리그에서 가장 많은 연봉(42억 원)을 받는 선수의 성적으로는 한참 부족했다. 하지만 두산은 5월말부터 5연속 위닝시리즈를 달성했고 그 중심에는 '양의지의 부활'이 있었다.양의지는 6월에 두산이 치른 12경기에 모두 출전해 타율 .317 6홈런12타점8득점을 기록하고 있다. 실제로 양의지는 시즌 개막 후 51경기에서 때린 홈런(5개)보다 6월에 때린 홈런(6개)이 더 많다. 5월말 삼성과의 마지막 시리즈 성적까지 합치면 양의지의 최근 15경기 타율은 .362(47타수17안타)로 더 높아진다. 어느덧 양의지는 팀 내에서 가장 많은 홈런(11개)과 두 번째로 많은 타점(37개)을 기록하고 있다.양의지는 최근 "두산의 안방마님 양의지"로 시작되는 응원가와 지난 5월 9년 만에 재결성한 걸그룹 아이오아이의 신곡 <갑자기>의 후렴구가 묘하게 비슷해 화제가 된 바 있다. 여기에 15일 발표된 올스타 팬투표 2차 중간 집계에서도 173만4348표를 얻으며 독보적인 1위를 달리고 있다. 여전한 인기와 함께 개인과 팀 성적까지 좋아지고 있으니 두산 구단과 팬들은 양의지의 6월 상승세가 계속 이어지길 바라고 있다.