37세 게이치, 백악관서 격투기 인생 최고의 순간 만끽

UFC

게이치는 3번의 타이틀 도전 끝에 UFC 라이트급 챔피언 벨트를 허리에 둘렀다.대학 시절까지 아마추어 레슬링 선수로 활약하며 NCAA 디비전1의 올-아메리칸(아마추어 올스타)에 선정된 게이치는 2011년 종합격투기 파이터로 데뷔해 2013년부터 신생단체 WSOF에서 활약했다.WSOF 데뷔 후 4연속 KO승을 거두며 WSOF 라이트급 챔피언에 오른 게이치는 2016년 12월까지 5차 방어에 성공했는데 5번의 방어전 중 4번이 KO승이었을 정도로 화끈한 스타일을 자랑하는 파이터였다.17승 무패의 화려한 전적을 안고 2017년 UFC에 입성한 게이치는 옥타곤 데뷔전에서 마이클 존슨을 2라운드 KO로 꺾으며 강한 인상을 남겼지만 에디 알바레즈와 더스틴 포이리에에게 연속 KO패를 당하며 연승 행진이 끊어졌다. UFC의 높은 벽을 느꼈지만 게이치는 이를 교훈 삼아 더욱 성숙한 파이터로 성장했고 제임스 빅과 에드손 바르보자, 도널드 세로니를 1라운드 KO로 꺾고 3연승을 내달렸다.라이트급의 다크호스로 떠오른 게이치는 2020년 5월 UFC에서 가장 변칙적인 스타일을 가진 파이터 토니 퍼거슨과 라이트급 잠정 타이틀전을 가졌다. 당시 퍼거슨은 UFC에서 12연승을 달리고 있을 정도로 '챔피언급'으로 평가받던 강자였다. 하지만 게이치는 퍼거슨과 엄청난 난타전을 벌인 끝에 5라운드 TKO로 승리하며 잠정 챔피언에 등극했고 '무패 챔피언' 하빕 누르마고메도프와 통합 타이틀전을 치렀다.게이치는 1라운드에서 좋은 타격으로 하빕을 위협했지만 레슬링 대결에서 열세를 보이면서 2라운드 1분 34초 만에 트라이앵글 초크에 걸려 기권했다. 게이치와의 3차 방어전 이후 하빕이 은퇴하면서 UFC 라이트급 타이틀은 공석이 됐고 게이치는 마이클 챈들러를 판정으로 꺾고 두 번째 타이틀 도전 기회를 잡았다. 게이치의 두 번째 타이틀전 상대는 UFC에서 10연승을 달리던 찰스 올리베이라였다.하지만 게이치는 10연승 과정에서 6번의 서브미션 승리를 기록했던 올리베이라의 주짓수를 경계하느라 평소처럼 저돌적인 파이팅을 보여주지 못했다. 게이치는 소극적으로 백스텝을 밟다가 올리베이라의 펀치에 맞고 다운된 후 그라운드에서 올리베이라에게 리어네이키드 초크를 허용하며 1라운드 서브미션으로 패했다. 게이치는 두 번의 타이틀전에서 패하면서 챔피언 경쟁에서 한 발 물러나는 듯했다.2023년 3월 라파엘 피지에프를 판정으로 꺾고 건재를 보여준 게이치는 4개월 후 자신에게 한 차례 패배를 안겼던 포이리에와 BMF 타이틀전(UFC 최고의 상남자를 가리는 비공식 타이틀)을 치렀다.포이리에에게 2라운드 하이킥 KO승을 거두며 5년 전에 당했던 패배를 설욕한 게이치는 정찬성의 은퇴전 상대였던 맥스 할러웨이와 BMF 1차 방어전을 치렀지만 경기 종료 1초를 남기고 실신 KO를 당했다.작년 3월 댄 후커와의 경기가 예정됐던 게이치는 후커의 부상 이탈 후 피지에프와 2년 만에 재대결을 가졌다. 이번에도 게이치는 피지에프를 판정으로 꺾었고, 지난 1월에는 UFC 데뷔 후 7연승의 상승세를 타고 있는 영국 파이터 페디 핌블릿과 잠정 타이틀전을 치렀다.게이치는 핌블릿을 KO시키진 못했지만 5라운드 내내 유리하게 경기를 이끌어가면서 만장일치 판정승으로 또 한 번 잠정 타이틀을 따냈다.UFC 백악관 대회는 메인이벤터가 될 것이 유력했던 존 존스와 코너 맥그리거가 차례로 이탈하면서 토푸리아와 게이치의 라이트급 타이틀전이 메인이벤트로 배치됐다. 토푸리아는 종합격투기 전적 17승 무패, UFC 전적 9승 무패로 알렉산더 볼카노프스키와 할러웨이, 올리베이라 같은 쟁쟁한 파이터들을 차례로 꺾고 UFC 패더급과 라이트급 챔피언에 오른 현존하는 최고의 파이터 중 한 명이다.하지만 경기에서 승리를 거둔 쪽은 '언더독'으로 평가받았던 게이치였다. 게이치는 1라운드에서 하이킥으로 토푸리아의 눈 부상을 이끌어냈고 2라운드에서 위기를 넘긴 이후 3라운드부터 토푸리아의 안면에 지속적으로 유효타를 적중시켰다. 토푸리아는 계속된 출혈에도 강한 투지로 4라운드까지 게이치의 공격을 견뎌냈지만 4라운드가 끝난 후 경기를 포기했고 게이치는 3번째 도전 만에 챔피언으로 등극했다.게이치는 3~4년 전까지만 하더라도 터프하고 화려한 타격전을 앞세워 상대를 많이 쓰러트리지만 그만큼 KO도 많이 당하는 선수로 유명했다. 하지만 최근엔 경기 운영과 노련미를 겸비하며 장기전에도 능한 파이터로 거듭났다. 만 37세의 게이치가 UFC 라이트급 타이틀을 얼마나 오래 지켜낼지는 알 수 없지만 끊임없는 도전 끝에 챔피언에 등극한 게이치의 성공은 격투팬들의 가슴을 뜨겁게 하기 충분하다.