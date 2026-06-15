'도로 최하위' 롯데... 약팀의 악순환에 빠진 진짜 이유는?

케이비리포트

2026 KBO리그 팀 순위(6/14 기준) (출처: 야구기록실 KBREPORT)기존 마무리 김원중이 부진한 틈을 타 최준용이 새 수호신으로 자리잡았고 박정민도 불펜 필승조로 가능성을 보였다. 외국인 타자 레이예스도 약점으로 꼽혔던 장타력(10홈런/장타율 0.534)을 보완하며 타선의 중심을 지키고 있다. 6년차 포수 손성빈의 발전도 분명한 수확이다.문제는 선수들의 이런 개별 성장이 팀 전체의 경쟁력 상승으로 연결되지 않는다는 점이다. 올시즌 역시 롯데는 고질적인 약점을 반복하고 있다. 결정적인 순간마다 나오는 수비진의 실수와 집중력 부족, 경기 후반 흔들리는 불펜, 기복이 심한 타선으로 루징시리즈가 반복되고 있다.특히 시즌 초반 팀을 지탱했던 선발진마저 최근 들어 흔들리면서 순위가 점차 하락 곡선을 그리고 있다. 타선이 침묵하면 선발진 부담이 커지고 결국 불펜 과부하로 이어지는 구조다. 타선이 모처럼 힘을 낼 때는 투수진이 무너지면서 연승은 짧고 연패는 길어지는 악순환이다.