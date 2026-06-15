철원에 울려 퍼진 목소리, 또 하나의 역사가 시작됐다

염동교

DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 중 너리시드 바이 타임미국 볼티모어 출신으로 자기색 뚜렷한 알앤비를 들려주는 너리시드 바이 타임. 여러 관계자와 음악 애호가가 눈여겨 본 순서였다. 인스타그램 통해 한국에서의 즐거운 나날을 공유한 신세대 음악가는 자유분방한 퍼포먼스로 DMZ 특유의 개방성과 호응했다.캐치학 댄서블한 리듬 트랙의 '오토매틱 러브(Automatic Love)'과 '9 2 5'같은 2025년 음반 <더 패셔네이트 원스(The Passionate Ones)>가 셋리스트의 중심이 되었다. 강렬한 분위기의 '잇츠 타임(It's Time)과 '베이비 베이비(BABY BABY)' 무르익은 솜씨와 더불어 "백인만 가득 찬 공연이 아니라서 좋군요"란 코멘트가 의미심장했다.한국 모던록의 발자취와도 같은 유앤미 블루와 깊은 음악성의 솔로 앨범으로 작가주의를 획득한 이승열. 유년기부터 좋아했던 뮤지션임과 더불어 그가 진행하는 EBS 라디오 '세계 음악 기행'의 애청자이기에 설레는 마음으로 음성을 경청했다.솔로 2집 < 인 익스체인지(In Exchange) >에 수록 '기억할게'는 그의 음악을 즐겨 들었던 이십 대 중반 어느 나날을 상기했고, 숱한 이별과 맞물린 '돌아오지 않아'가 눈물을 자아냈다. 고석정의 많은 이들이 각자의 사연으로 이승열의 음률과 공명하지 않았을까. 2025년 근작 '라이프 워스 이지 (Life Was Easy)'에서 합을 맞춘 피아니스트 임주연이 빛나는 조력자였다.