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철원에 울려 퍼진 목소리, 또 하나의 역사가 시작됐다

철원에 울려 퍼진 목소리, 또 하나의 역사가 시작됐다

[현장] DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 1일차

염동교(ydk8811)
26.06.15 17:48최종업데이트26.06.15 17:48
DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌
DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌염동교

지난 12일, 강원도 철원 고석정까지 대중교통으로 근 세 시간이 걸렸다. 도착 무렵 살짝 지친 것도 사실이지만, 전통적 모양새의 고석정이 보이자 마음이 사르르 녹아내렸고 랜드와 피스 두 스테이지에서 스테레오로 들려오는 소리가 자양강장제처럼 에너지를 주입했다. 팔찌 수령 후 잠깐 행사장을 둘러본 다음 첫 무대인 펑카프릭으로 향했다. 늦게 도착한 만큼 얼른 공연에 집중하고 싶었다.

한국 알앤비 명곡 '띵크 어바웃 츄(Think About Chu)'의 주인공 아소토 유니온에서 건반을 쳤던 임지훈. 오르간을 향한 무한한 애정으로 아예 충무로에 오르간 바 '콩코드'를 차리기도 했던 그와 펑카프릭 덕에, 랜드 스테이지가 1970년대 미국 음악 프로그램 〈소울 트레인〉으로 탈바꿈했다. 프린스의 '팝 라이프(Pop Life)'와 '띵크 어바웃 츄(Think About Chu)'를 섞은 듯한 미드템포 잼은 1970~80년대 소울·펑크(Funk) 마니아에게 반가운 순간이었다.

이날의 발견은 영국 런던 출신 6인조 데드레터였다. 포스트펑크의 시니컬함에 색소폰을 통한 전위성을 한 스푼 얹어 독특한 소리를 구현했기 때문이다. 리드 보컬 잭 로렌스를 비롯해 멤버들의 에너지가 대단했다. 전도유망한 밴드의 시작점을 본 것 같아 뿌듯한 마음이 들었다.

DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 중 너리시드 바이 타임
DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 중 너리시드 바이 타임염동교

미국 볼티모어 출신으로 자기색 뚜렷한 알앤비를 들려주는 너리시드 바이 타임. 여러 관계자와 음악 애호가가 눈여겨 본 순서였다. 인스타그램 통해 한국에서의 즐거운 나날을 공유한 신세대 음악가는 자유분방한 퍼포먼스로 DMZ 특유의 개방성과 호응했다.

캐치학 댄서블한 리듬 트랙의 '오토매틱 러브(Automatic Love)'과 '9 2 5'같은 2025년 음반 <더 패셔네이트 원스(The Passionate Ones)>가 셋리스트의 중심이 되었다. 강렬한 분위기의 '잇츠 타임(It's Time)과 '베이비 베이비(BABY BABY)' 무르익은 솜씨와 더불어 "백인만 가득 찬 공연이 아니라서 좋군요"란 코멘트가 의미심장했다.

한국 모던록의 발자취와도 같은 유앤미 블루와 깊은 음악성의 솔로 앨범으로 작가주의를 획득한 이승열. 유년기부터 좋아했던 뮤지션임과 더불어 그가 진행하는 EBS 라디오 '세계 음악 기행'의 애청자이기에 설레는 마음으로 음성을 경청했다.

솔로 2집 < 인 익스체인지(In Exchange) >에 수록 '기억할게'는 그의 음악을 즐겨 들었던 이십 대 중반 어느 나날을 상기했고, 숱한 이별과 맞물린 '돌아오지 않아'가 눈물을 자아냈다. 고석정의 많은 이들이 각자의 사연으로 이승열의 음률과 공명하지 않았을까. 2025년 근작 '라이프 워스 이지 (Life Was Easy)'에서 합을 맞춘 피아니스트 임주연이 빛나는 조력자였다.

DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 중 이승열
DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 중 이승열염동교

한국 펑크(Punk)의 어린 대부 차승우가 동료들을 삼삼오오 모아 결성한 차승우와 사촌들. 더 모노톤즈를 함께 했던 보컬리스트 훈조의 목소리가 멀찍이서 들려왔다. 2015년을 살던 청춘의 가슴에 파문을 남긴 '인 투 더 나이트(Into the Night)'. 멜랑꼴리한 곡조에 이어 더 문샤이너스 시절 '모험광 백서'에서 대규모 청중을 호령하는 모습은 단골 음반 가게에서 디깅하는 차분함과 사뭇 달라 이색적이었다.

"우리가 철원에서 서스턴 무어를 보고 있다니요!" 음악을 열렬히 사랑하는 지인이자 콘텐츠 크리에이터인 지인이 흥분했다. 미국 얼터너티브 록 계보의 가장 중요한 이름 중 하나인 소닉 유스를 이끌었던 서스턴 무어가 토요일 피스 스테이지의 마지막을 장식한 것. 블랙 사바스를 연상하게 하는 육중한 기타 리프의 캔털루프(Cantaloupe)와 뉴욕 록계 대선배 벨벳 언더그라운드의 '템테이션 인사이드 유어 하트(Temptation Inside Your Heart)' 커버, 드럼 스틱으로 기타 줄을 긁는 퍼포먼스 모두 도드라졌다.

올여름 원 유니버스 페스티벌을 통해 내한 예정인 슈게이즈 레전드 마이 블러디 발렌타인의 베이시스트기도 한 데비 조지가 연에 올라 의미를 더했다. 2024년 펜타포트 락 페스티벌에 왔던 킴 고든과 2026년 DMZ에서의 더스틴 무어에 소닉 유스의 서사가 계속되는 기분이었다.

DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 중 서스턴 무어
DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 중 서스턴 무어염동교

분수 무대에서 서태지와 아이들과 케미컬 브라더스를 믹싱한 디제이 셋에 맞춰 춤추는 군중과 펑카프릭의 그루브에 맞춰 기차를 만든 젊은이들, 어깨동무하고 일본 밴드 에프씨오의 낙관주의를 만끽하던 관중. 세상과 사회의 각종 제약은 잠시 내려놓고 온전히 음악과 축제에 빠져드는, DMZ는 그런 힘이 있는 곳이다. 독일 학자 페르디난트 퇴니에스가 주창했던, 본능과 감성에 의해 결성된다는 공동사회 개념이 여기에서 실현되지 않나, 생각될 만큼 매년 DMZ 피스트레인은 각별한 기억을 선사한다.
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대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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