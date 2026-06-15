홍명보호, 멕시코 잡고 72년 만에 '월드컵 2차전-중남미 징크스' 깰까

대한민국 축구대표팀 '홍명보호'가 1차전 체코전 역전승의 상승세를 이어가며 또다른 드라마를 노리고 있다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 오는 19일 오전 10시(한국시간) 개최국 멕시코와 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 A조 2차전을 치른다.홍명보호는 지난 12일 펼쳐진 체코와의 1차전에서 2대 1 짜릿한 역전승을 거두며 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 첫 경기 승리를 달성했다. 승점 3점을 선점한 한국은 32강 진출에도 청신호를 밝혔다.기세를 이어가며 멕시코마저 잡아낸다면 한국은 마지막 남아프리카공화국과의 3차전 결과와 상관없이 월드컵 역사상 최초로 2경기만에 조별리그 통과를 조기 확정할 수 있다. 동시에 한국축구의 월드컵 조별리그 사상 첫 2연승, 조별리그 최다승점(7점, 2002년 한일대회) 기록 경신도 노려볼수 있다.대기록을 위해서는 먼저 한국 축구대표팀이 월드컵 도전사 72년간 단 한번도 깨지 못한 '2차전 징크스'를 넘어야 한다. 한국축구는 지금까지 총 11번의 월드컵 본선 무대를 밟았지만, 조별리그 2차전에서 아직까지 단 한 번도 승리를 얻지 못했다. 통산 2차전 성적은 4무 7패로 승률 0%다. 이중 4실점-2골차 이상을 내준 완패만 4번이었다. 한국축구가 1차전에서 4승 3무 5패(체코전 포함), 3차전에서 3승 2무 5패를 기록하며 선방한 것과는 큰 차이가 있다.한국 축구의 월드컵 첫 참가였던 1954년 스위스 월드컵에서는 조별리그를 2경기만 치렀다. 당시만 해도 세계축구의 변방에 불과했던 한국은 월드컵의 벽을 절감하며 2차전에서 튀르키예를 만나 0-7로 완패를 당했다.32년만에 월드컵 본선무대에 복귀한 1986년 멕시코월드컵에서는 불가리아를 상대로 1-1로 무승부를 기록하며 역사적인 월드컵 첫 승점을 따내는데 성공했다. 1990년 이탈리아 대회에서는 스페인을 만나 1-3으로 완패했다.1994 미국 월드컵은 한국이 최초의 16강진출에 가장 근접했던 대회로 꼽힌다. 한국은 2차전에서 1승제물이었던 볼리비아를 몰아붙이며 우세한 경기를 펼쳤으나 골 결정력 부족으로 아쉽게 0-0 무승부에 그쳤다. 1998년 프랑스월드컵에서는 당시 히딩크 감독이 이끄는 강호 네덜란드에게 0-5로 완패를 당했으나, 이때의 인연으로 4년뒤 히딩크 감독은 한국대표팀의 지휘봉을 잡고 월드컵 무대에 나서게 된다.하지만 히딩크 감독이 이끌었던 2002 한일월드컵에서 4강돌풍을 일으켰지만 조별리그 2차전인 미국에게만큼은 1대 1 무승부에 만족해야했다. 2006년 독일월드컵에서는 대회 준우승팀 프랑스를 상대로 박지성의 극적인 동점골에 힘입어 1대 1 무승부를 기록하는 저력을 발휘했다. 사상 최초의 원정 16강을 이뤄낸 2010년 남아공월드컵에서는, 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나를 상대로 박주영의 자책골과 곤살로 이과인에게 헤트트릭을 내주며 2차전에서 1-4로 완패했다.홍명보호 1기의 흑역사였던 2014 브라질월드컵에서는 최초의 아프리카팀인 알제리를 2차전에서 만나 전반에만 3골을 내주는 졸전 끝에 2-4로 완패하며 조별리그에서 탈락했다. 2018 러시아 대회에서는 멕시코를 상대하여 손흥민의 막판 추격골에도 불구하고 1-2로 무릎을 끓었다. 2022년 카타르 대회에서는 가나와 조규성의 멀티골로 접전끝에 2-3으로 패배하면서 최근 월드컵 4회연속 2차전 패배를 이어가고 있다.또한 한국축구는 월드컵에서 2차전 징크스 외에 '중남미 징크스'도 가지고 있다. 한국축구는 역대 월드컵에서 북중미의 멕시코를 비롯하여 남미팀까지 포함하여 통산 전적은 3무 7패로 한번도 이겨보지 못했다. 다만 멕시코를 제외하면 아르헨티나(1986년, 2010년), 우루과이(1990년,2010년), 브라질(2022) 등 모두 월드컵 우승경험이 있는 강호들이었다공교롭게도 이번 2차전 상대인 멕시코는 한국과 인연이 깊은 팀이다. 통산 전적은 한국이 4승 3무 8패(20득점, 31실점)로 열세다. 월드컵에서는 1998년 프랑스 월드컵 1차전(1-3), 2018 러시아 월드컵 2차전(1-2)에서 만나 모두 패배한 바 있다.1998년 대회에서는 하석주가 한국축구 월드컵 역사상 첫 선제골을 넣었으나, 이후 백태클로 퇴장당하면서 후반에만 세 골을 내주며 뼈아픈 역전패를 당했다. 2014년 대회에서는 한국이 조별리그 최종전에서 독일을 잡는 '카잔의 기적'을 연출하면서, 스웨덴에 완패하고도 어부지리로 16강티켓을 거머쥐게 된 멕시코에서 한국에 열광하는 '꼬레아 열풍'이 일어나기도 했다.이번 대회에서도 멕시코는 전력상 A조의 최대 강적이자, 개최국의 홈어드밴티지까지 안고 있어서 한국으로서는 쉽지않은 승부가 예상된다. 멕시코는 월드컵 우승후보급은 아니지만, 본선 단골손님이자, 토너먼트 진출의 보증수표와 같은 팀으로 유명하다. 가장 최근 맞대결은 지난해 9월 미국에서 열린 평가전에서 손흥민과 오현규의 연속골로 2-2 무승부를 기록한 바 있다..그래도 이번 대결은 한국이 멕시코를 잡을 수 있는 절호의 기회로도 꼽힌다. 멕시코는 1차전에서 남아공을 격파했지만, 수비진의 핵심은 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)가 무리한 파울로 레드카드를 받으면서 한국과의 2차전에 결장한다.한국은 체코와의 1차전에 이어 멕시코의 2차전도 같은 경기장인 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움에서 치르게 됐다. 최대 변수로 꼽히던 원정 경기장과 고지대 적응을 이미 마쳤다는 것은 우리에게 유리한 부분이다. 또한 한국은 1차전 이후 베스트 11에서 경고나 부상으로 인한 추가 전력 누수가 없다. 2차전에서는 백업 자원인 배준호와 김태현의 복귀도 기대되고 있어서 가용자원이 더 넓어질 수 있다.1승을 안고 있는 양팀간의 대결은 사실상의 조 1위 결정전이기도 하다. 한국이 멕시코를 꺾고 A조 1위에 오를 경우 이후의 토너먼트 일정까지 한결 수월해진다. A조 1위 팀은 32강과 16강 경기를 모두 멕시코시티 스타디움에서 치르는 반면 2위 팀은 미국으로 이동하여 원정 환경에 다시 적응해야한다. 또한 1위 팀은 32강에서 조별리그 3위 팀과 맞붙지만, B조 2위 팀을 상대해야 하는 2위보다 16강진출에 더 유리하다.한국과 멕시코의 맞대결은 A조의 운명을 좌우할 최대의 빅매치로 꼽힌다. 과연 홍명보호가 멕시코를 잡고 '2차전과 중남미 무승 징크스'을 떨쳐낼 수 있을까.