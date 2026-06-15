'우승 도전' 일본 축구의 무서운 저력... 강호 네덜란드와 2-2 무승부

연합뉴스/AP

[전반전]

[후반전]

2026 FIFA 북중미 월드컵 F조 1차전

(댈러스 스타디움, 미국 댈러스 - 2026년 6월 15일)

네덜란드 2 - 반 다이크(도움:둠프리스) 51' 서머빌(도움:흐라벤베르흐) 64'

일본 2 - 나카무라 게이토(도움:구보) 57' 오가와(도움:가마다) 88'

일본 축구대표팀 오가와 코키가 지난 14일 미국 텍사스주 댈러스 인근 알링턴에서 열린 월드컵 F조 경기에서 네덜란드를 상대로 두 번째 골을 넣은 뒤 동료들과 기뻐하고 있다.일본 축구의 발전은 어디까지일까. 이번에는 유럽의 강호 네덜란드를 상대로 패하지 않았다.일본은 15일 오전 5시(한국 시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 F조 1차전에서 2-2로 비겼다.이로써 승점 3을 획득한 네덜란드는 죽음의 F조에서 토너먼트 진출의 유리한 위치를 점했다. 일본은 첫 경기에서 패배를 당하며 남은 2경기에 대한 부담이 커졌다.네덜란드는 4-3-3 포메이션을 사용했다. 바르트 페르브뤼헌이 골문을 지키고 포백은 덴절 둠프리스-얀폴 판헤케-버질 반 다이크-미키 반 더 벤으로 구성됐다. 허리는 라이언 흐라벤베르흐-프렝키 더 용-티자니 레인더르스가 자리했으며, 전방은 코디 학포-도니얼 말런-크리센시오 서머빌이 공격을 이끌었다.일본은 3-4-2-1 전형을 꺼냈다. 스즈키 자이온이 골키퍼 장갑을 끼고, 이토 히로키-다니구치 쇼고-와타나베 츠요시가 스리백을 형성했다. 나카무라 게이토-가마다 다이치-사노 가이슈-도안 리츠가 허리를 맡았다. 2선 좌우에는 마에다 다이젠과 구보 다케후사, 원톱은 우에다 아야세가 선발로 출격했다.전반 2분 네덜란드로부터 첫 슈팅이 나왔다. 말런이 공을 잡고 돌아서며 다니구치를 제친 뒤 오른발 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 일본은 로우 블록을 형성하며 선수비 후역습 컨셉을 들고 나왔다. 네덜란드는 일본의 일사분란한 수비 블록을 효과적으로 분쇄하지 못하며 답답함을 보였다.일본도 간헐적인 공격 기회에서 슈팅까지 마무리하는 모습이었다. 전반 27분 이토 히로키의 왼발슛은 골문 위로 떠올랐다. 네덜란드가 조금이나마 일본 수비진을 위협한 것은 피지컬과 높이를 활용하는 세트 피스였다. 전반 33분 더 용의 오른쪽 코너킥에 이은 말런의 헤더가 스즈키 골키퍼에게 막혔다.공격의 세밀함에 있어서는 오히려 일본이 더 앞섰다. 전반 42분 와타나베가 공격 지역까지 올라가며 크로스를 올렸고, 나카무라 케이토의 슈팅이 골문 왼편으로 살짝 빗나갔다. 44분에는 가마다가 수비 사이로 전진 패스를 찔러넣으며 공간을 열었다. 이어 우에다의 강력한 슈팅이 옆그물을 때렸다. 네덜란드는 69%의 전반전 점유율에도 별다른 소득 없이 전반을 무득점으로 마감했다.네덜란드가 일본을 무너뜨린 건 결국 높은 크로스 패턴이었다. 후반 6분 세트 피스 공격 실패 이후 공이 뒤로 흘렀지만 장신 수비수들은 박스 안에서 대기했다. 오른쪽에서 둠프리스가 길게 올린 크로스를 반 다이크가 헤더로 마무리지었다.이후 난타전 양상으로 전개됐다. 일본은 곧바로 동점으로 응수했다. 후반 12분 왼쪽 하프 스페이스를 침투한 구보가 뒤로 패스했다. 공을 받은 나카무라가 수비수를 앞에 두고 오른발 슈팅을 시도해 골망을 갈랐다.이번에는 네덜란드의 차례였다. 후반 19분 흐라벤베르흐에게 패스를 받은 서머빌이 페널티 박스 오른쪽 모서리에서 안쪽으로 들어왔다. 왼발로 감아찬 슈팅을 골문 하단 구석으로 들어가면서 네덜란드가 2-1로 앞서나갔다.일본의 모리야스 하지메 감독은 후반 22분 마에다 대신 스피드가 뛰어난 이토 준야 카드를 꺼내들었다. 구보가 왼쪽, 이토 준야가 오른쪽 측면에 포진했다. 네덜란드의 로날드 쿠만 감독도 빠르게 대응했다. 후반 25분 말런, 서머빌, 레인더르스 대신 데파이, 퇸 코프메이너르스, 퀸턴 팀버를 교체 투입했다.후반 27분 학포가 왼쪽에서 중앙으로 드리블 돌파에 이은 슈팅이 스즈키 골키퍼 손에 걸렸다. 모리야스 감독은 후반 30분 3명을 한꺼번에 바꿨다. 와타나베, 구보, 도안 대신 도미야스 다케히로, 오가와 코키, 스가와라 유키나리를 넣으며 분위기 반전을 모색했다.일본은 후반 중반부터 라인을 끌어올리고, 고강도 압박으로 주도권을 쥐어나갔다. 네덜란드는 후반 36분 흐라벤베르흐 대신 수비수 아케, 후반 40분 학포 대신 브라이언 브로비를 넣으며 스리백으로 전환했다. 아케가 스리백의 왼쪽 스토퍼, 반 더 벤이 왼쪽 윙백으로 벌리는 형태였다.완전히 걸어잠그는 쿠만 감독의 선택은 끝내 패착이었다. 계속 두들기던 일본은 후반 44분 코너킥에서 동점골을 만들었다. 가마다가 올려준 코너킥을 오가와의 헤더가 골망을 흔들었다. 두 팀의 치열한 승부는 2-2로 종료됐다.일본은 최근 몇 년 동안 비약적인 성장세를 이뤄냈다. J리그 출신을 찾아보기 힘들만큼 선수단 대부분이 유럽에서 활약 중이다. 일본의 선수층은 매우 두터우며, 주전과 비주전의 격차가 크지 않다.무엇보다 모리야스 감독 체제로 8년 동안 호흡을 맞춰온 일본은 조직력과 전술 완성도가 매우 높은 수준으로 도달했다. 지난 2022 카타르 월드컵에서는 죽음의 조에 속하고도 독일과 스페인을 격파하며 조별리그를 통과했다. 비록 16강에서 크로아티아에 승부차기로 패하며 탈락했지만 일본 축구의 가능성을 확인한 대회였다.이후에도 일본은 강팀을 상대로 뛰어난 성과를 올리며, 월드컵 우승에 대한 꿈을 키워나갔다. 2023년 독일, 튀르키예를 제압한 데 이어 2025년에는 브라질에 3-2 대역전승을 거뒀고, 지난 3월에는 축구의 성지 웸블리에서 잉글랜드마저 무너뜨렸다. 이에 일본은 이번 월드컵을 앞두고 최고의 다크호스 팀으로 평가받았다.몇 가지 악재라면 부상이다. 미나미노 타구미, 미토마 카오루, 엔도 와타루가 부상으로 낙마한 것이다. 조 편성도 쉽지 않았다. 뚜렷한 1승 상대가 보이지 않는 F조(네덜란드, 일본, 스웨덴, 튀니지다.네덜란드와 일본은 월드컵에서 두 번째 만남이 성사됐다. 지난 2010 남아공 월드컵에서는 네덜란드가 1-0으로 승리한 바 있다.16년 만에 재대결에서 결과는 달라졌다. 일본은 16년 사이에 강팀으로 발돋움했다. 이날 네덜란드전에서 결코 밀리지 않았다. 전체적으로 수준 높은 경기력과 조직력을 선보이며 최근 상승세가 우연이 아님을 재입증했다. 무엇보다 네덜란드는 서머빌의 추가골 이후 수비 위주의 전술로 탈바꿈한 것이 실패로 돌아갔다. 일본은 끈질기게 따라붙었고, 공격적인 승부를 통해 상대를 몰아쳤다. 마침내 세트피스에서 오가와의 득점으로 무승부를 만드는 저력을 발휘했다.일본은 지난 월드컵에서도 독일과 스페엔에게 선제골을 내주고도 두 번의 역전승을 만든 바 있다. 지난해 10월 브라질과의 평가전에서는 0-2로 뒤진 상황을 3-2로 역전시키며 승리를 거뒀다. 이제 일본은 쉽게 무너지지 않는 팀이다. 언제든지 강팀을 상대로 전술 변화와 개인 능력을 통해 골을 생산할 수 있는 힘을 갖추고 있다.네덜란드와 일본이 나란히 비기면서 F조는 혼돈 양상으로 치닫을 전망이다.