'AVC컵 우승' 차상현호에겐 '승리의 맛'이 필요했다

아시아배구연맹

한국 여자배구가 국제대회 우승을 차지한 것은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다.지난 2019년 최초의 외국인 사령탑 스테파노 라바리니 감독을 선임한 한국 여자배구는 2020 도쿄 올림픽에서 김연경과 양효진, 김희진 등 베테랑 선수들의 활약에 힘입어 일본, 튀르키예 등을 꺾고 4강에 진출했다. 하지만 올림픽이 끝난 후 라바리니 감독이 팀을 떠났고 김연경과 양효진, 김수지도 나란히 대표팀에서 은퇴했다. 한국 여자배구로서는 팀을 지탱했던 기둥들이 한꺼번에 빠져나간 셈이다.한국은 라바리니 감독의 후임으로 도쿄 올림픽에서 수석코치로 한국의 4강 진출에 기여했던 세자르 에르난데스 감독을 선임했다. 세자르 감독은 '한국 여자배구의 리빌딩'이라는 중요한 과제를 떠안았지만 그의 능력과 열정은 한국 대표팀을 맡기엔 한참 부족했다. 부임 후 첫 국제 대회였던 2022년 발리볼 네이션스리그(VNL)에서 12전 전패를 당한 세자르호는 이어진 세계선수권대회에서도 4연속 0-3 패배를 당했다.세자르호의 경기력은 해가 바뀐 후에도 전혀 나아지지 않았다. 2023년 VNL에서 2년 연속 전패의 수모를 당한 한국 여자배구는 이어진 아시아선수권대회에서도 베트남에게 충격적인 역전패를 당했다. 그리고 세자르 감독에게 마지막 기회였던 항저우 아시안게임에서도 베트남에게 다시 한 번 역전패를 당했고 8강에서 중국에게 0-3으로 패하며 2006년 도하 아시안게임 이후 17년 만에 노메달에 그쳤다.항저우 아시안게임이 끝나고 세자르 감독을 경질한 대한배구협회는 2024년 3월 1982년생의 젊은 사령탑 페르난도 모랄레스 감독을 선임했다. 모랄레스 감독 부임 후 한국 여자배구는 첫 번째 국제 대회였던 2024년 VNL 1주차 태국전에서 세트스코어 3-1로 승리하며 2021년부터 이어진 VNL 30연패의 사슬을 끊어냈다. 한국은 3주차에도 프랑스를 상대로 풀세트 접전 끝에 승리를 거두며 나름의 성과를 얻었다.하지만 한국은 작년 VNL 대회에서 2주차 캐나다전에서만 3-2로 승리했을 뿐 나머지 11경기에서 모두 패하며 1승11패를 기록했다. 모랄레스 감독 부임 후에도 2년 동안 VNL에서 3승21패를 기록하며 세계 배구와의 격차를 실감한 한국은 결국 작년 대회를 끝으로 VNL에서 강등됐고 모랄레스 감독 역시 작년 9월 대표팀에서 물러났다. 김연경 은퇴 후 4년 동안 부진을 거듭한 한국의 세계랭킹은 어느덧 40위까지 떨어졌다.대한배구협회는 작년 말 대표팀 감독을 공개 모집했고 지난 1월 GS칼텍스 KIXX를 8년 동안 이끌었던 차상현 감독이 새로운 사령탑으로 부임했다. 차상현 감독은 지난 3월 공모 과정에서 대한배구협회 경기력 향상위원회 위원 수가 충족되지 않은 채로 선임됐다는 이유로 대한체육회에서 불신임 통보를 받았다. 하지만 차상현 감독은 재공모를 통해 다시 감독으로 선임돼 이숙자 코치와 대표팀을 이끌게 됐다.작년 VNL에서 강등된 한국은 AVC컵에 출전했다. 이번 AVC컵에는 아시아 여자배구 3강 중국과 일본, 태국이 VNL 참가를 이유로 불참했고 일부 배구팬들은 이제 한국이 아시아 내에서도 '2류대회'에 출전하는 팀으로 전락했다며 조소를 보냈다. 하지만 2020 도쿄 올림픽 이후 4년 넘게 대표팀 유니폼을 입고 승리의 기쁨을 만끽한 기억이 없는 선수들은 대회의 규모나 수준을 가릴 입장이 아니었다.한국은 이번 AVC컵 조별리그에서 키르기스스탄과 우즈베키스탄, 필리핀, 호주, 대만을 상대했다. 한국은 12일 대만과의 조별리그 마지막 경기에서만 풀세트까지 가며 고전했을 뿐 조별리그 5전 전승을 거두며 가볍게 준결승에 진출했다. 대만전을 제외하면 4경기에서 12세트를 따내는 동안 상대에게 20점 이상 내준 세트가 단 한 번에 불과했을 정도로 아시아의 2티어 팀들을 상대로 한 수 위의 경기력을 보여줬다.한국은 4강에서 2023년 아시아선수권과 항저우 아시안게임에서 한국에게 연속 패배를 안겼던 베트남에게 세트스코어 3-0으로 승리하면서 설욕에 성공했다. 그리고 14일에 열린 결승에서는 조별리그에서 풀세트 접전을 벌였던 대만을 상대로 3-0 셧아웃 승리를 따내면서 7전 전승으로 우승을 차지했다. 차상현 감독 부임 후 첫 국제대회 우승이자 김연경 은퇴 후 오랜만에 느껴보는 '승리의 맛'이었다.한국은 이번 대회 우승을 차지하면서 40위까지 떨어졌던 세계랭킹을 31위로 끌어 올리며 29위의 베트남에 2계단, 24위의 태국에게 7계단 차이로 접근했다. 물론 태국과는 랭킹 포인트가 아직 10점 이상 벌어져 있지만 베트남과의 차이는 3.7점에 불과해 머지 않은 시간에 충분히 추월이 가능하다. 이번 대회를 통해 자신감을 끌어올린 차상현호의 다음 목표는 오는 9월에 열리는 아이치·나고야 아시안게임이다.