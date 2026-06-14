"보스턴 지명된 거 봤어요"... KIA 곽도규, 여자야구에 건넨 진심

KIA 타이거즈 제공

"지명된 거 봤어요. 축하드립니다!"

미국 여자 프로야구리그(WPBL)에 진출한 여자야구 국가대표 주장 김현아가 6월 14일 시구를 마치고 환하게 웃고 있다KIA 타이거즈 좌투수 곽도규(22)는 야구를 사랑한다. 성별에 관계없이 말이다. 한국 여자야구 국가대표팀 주장 김현아(26)가 전한 짧은 일화에는 편견 없이 모든 야구를 관심 있게 지켜보는 젊은 투수의 진지한 면모가 오롯이 담겨 있었다. 곽도규의 진심 어린 응원을 받은 여자야구 대표팀은 이제 다음 달 열리는 세계 야구 월드컵(WBSC) 예선 무대로 향한다.6월 14일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 두산 베어스전에 앞서 김현아의 승리 기원 시구 행사가 진행됐다. 아침 일찍부터 차로 4시간을 이동해 광주에 도착한 김현아는 시구 직전 스쳐 지나가던 곽도규와 우연히 마주쳤고, 곽도규는 김현아를 먼저 알아보고 보스턴 지명 소식을 언급하며 먼저 축하 인사를 건넸다.곽도규가 언급한 것은 지난해 11월 열린 미국 여자 프로야구리그(Women's Pro Baseball League·WPBL) 드래프트 결과였다. WPBL은 미국에서 1954년 이후 72년 만에 재개되는 여자야구 프로 리그로, 올해 8월 초 개막한다. 지난해 열린 WPBL 드래프트에서 한국 국가대표팀 주전 포수 김현아는 보스턴 구단으로부터 1라운드 전체 4순위라는 상당히 높은 순번으로 지명을 받고 프로야구 선수가 됐다.당시 반짝 화제가 되긴 했지만, 반년이 훌쩍 지난 뒤에 KBO리그 현역 선수가 여자야구계의 소식을 정확히 파악하고 먼저 다가와 축하를 건넨 것은 곽도규가 성별에 얽매이지 않고 야구라는 종목 자체를 얼마나 존중하는지 보여주는 대목이다.