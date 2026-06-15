스필버그가 '폭로'한 진실의 실체, 인간에게 남은 마지막 능력

유니버설 픽처스

영화 <디스클로저 데이> 스틸컷영화의 세계는 둘로 나뉜다. 한쪽에는 '워덱스'라는 조직이 있다. 법 위에서 움직이는 이 집단은 수십 년간 외계와의 접촉 증거를 덮어 왔고 그 우두머리 노아 스캔런은 진실을 소수의 손아귀에 가둔다. 맞은쪽에는 그 기밀을 빼내 "진실은 80억 인류 모두의 것"이라며 세상에 터뜨리려는 보안 전문가 다니엘 켈너(조쉬 오코너 분)가 있다. 겉으로 드러난 이야기는 은폐와 폭로가 맞부딪치는 추격극이다.그러나 영화의 진짜 축은 따로 있다. 기상캐스터 마거릿 페어차일드(에밀리 블런트 분)는 어느 날 생방송 도중 알 수 없는 말을 쏟아내기 시작하더니 처음 보는 사람의 속마음까지 한눈에 들여다보는 능력을 얻는다. 만난 적도 없는 다니엘과 신비하게 이어져 그를 찾아 길을 나선다. 스필버그가 외계라는 거대한 소재 위에 올려놓은 것은 침공도 전쟁도 아닌, 타인의 속마음을 이해하는 힘이다. 바로 공감이다.이 공감은 과학이 아니라 종교의 언어로 빚어져 있다. 진실을 가둔 워덱스에는 조직을 이탈한 열두 명의 직원이 있는데 그 수는 자연스레 예수의 열두 제자를 떠올리게 한다. 마거릿이 쏟아내는 알 수 없는 말은 교회에서 '방언'이라 부르는 현상을 닮았고 다니엘의 연인 제인은 수녀였던 인물이다. 무엇보다 외계의 존재가 사슴의 모습으로 나타나는 순간이 그렇다. 구약 시편에서 사슴은 시냇물을 찾아 헐떡이는 목마름, 곧 신을 그리워하는 영혼의 갈증을 가리킨다. 우리가 그토록 이해하고 싶어 하는 가장 낯선 존재가 하필 그 그리움 자체의 모습을 빌려 찾아오는 셈이다. 스필버그는 그 목마름을 마거릿의 얼굴에 옮겨 심는다.이 장치들이 노리는 바는 분명하다. '복음(gospel)'이라는 말은 '기쁜 소식'이라는 뜻이다. 저 너머에서 당도한 진실의 선포다. 스필버그는 외계의 도래를 한낱 정보 유출이 아니라 하나의 '계시'로 끌어올린다. 그러므로 이 영화에서 공감은 진화가 다다른 능력이 아니라 은총처럼 위에서 내려앉는 무엇에 가깝다. 어느 평론가가 이 영화는 공감을 "마땅히 신적인 것"으로 떠받든다고 평한 까닭이다. 가장 세속적인 소재인 외계인을 빌려 감독은 가장 오래된 물음으로 되돌아간다. 우리는 무엇을 믿으며, 무엇을 향해 목말라하는가.그 경전 아래에는 한 편의 동화가 흐른다. 〈헨젤과 그레텔〉이다. 인물들은 흩어진 단서를 빵부스러기 삼아 어두운 숲 같은 음모 속을 더듬어 나아가고 달콤해 보이는 안식처는 번번이 덫으로 드러난다. 그리고 모든 추격의 밑바닥에는 스필버그가 평생 변주해 온 하나의 갈망이 있다. 집으로 돌아가려는 마음이다. 〈E.T.〉의 그 어린 외계인이 "집에 전화하고 싶다"며 애타게 되 뇌던 바로 그 마음 말이다.이 동화의 뼈대 덕분에 첩보 스릴러는 단순한 추격극을 넘어선다. 기만의 숲을 가로질러 제자리와 제 사람을 되찾으려는 원초적인 이야기가 되는 것이다. 데이터는 흘러넘치는데 정작 의미로 가는 길은 잃어버린 오늘 우리의 처지와도 그리 멀지 않다.물론 이 빽빽한 상징은 양날의 검이다. 깊이를 더할 수도, 과시적인 장식에 그칠 수도 있다. 미국 영화매체 버라이어티는 한때 문화를 이끌던 스필버그가 이번에는 수십 년 쌓인 외계 음모론을 오히려 뒤따라갈 뿐, 끝내 진짜 '경이와의 만남'에는 이르지 못했다고 적었다. 또 다른 평론가는 인류를 하나로 묶으려는 결말의 충동이 영화를 지나친 감상으로 기울게 한다고 봤다. 국내 일부 관객도 빼곡한 상징 앞에서 "자기들끼리만 아는 이야기"라며 겉도는 느낌을 호소했다. 모두 새겨들을 지적이다. 다만 냉소가 기본값이 된 시대에 외계의 도래를 기어이 '믿음'과 '귀향'의 이야기로 밀어붙이는 그 고집스러움이야말로 스필버그가 물러서지 않고 지켜 온 자리이기도 하다.외계의 존재가 사실로 확인된다는 것은 "외계인이 있다"는 사실 하나를 받아들이는 일에 그치지 않는다. 그것은 인류가 수천 년 쌓아 온 종교와 철학, 그리고 '인간이야말로 우주의 주인공'이라는 오래된 믿음을 통째로 뒤흔드는 일이다.영화는 이 거대한 질문을 한 쌍의 대화로 압축한다. 한쪽에는 두려움이 있다. 소명은 잃었으나 믿음은 잃지 않은 전직 수련 수녀 제인은, 신이 신적인 존재인지는 확신하지 못해도 인간에게 신이라는 관념만은 반드시 필요하다고 믿는다. 그래서 외계인이 드러나는 순간 사람들이 그들을 새로운 신으로 떠받들며 믿음을 잃을까 두려워한다. 맞은편에는 평정이 있다. 옛 수도원의 스승 마우라 수녀(엘리자베스 마블 분)는 흔들리지 않는다. 그녀는 창세기의 창조 이야기가 '이 땅 위의' 인간을 말할 뿐임을 짚으며 신이 이토록 광대한 우주를 오직 우리만을 위해 비워 두었을 리 없다고 되묻는다. 외계인이 있다 한들 그들 역시 또 하나의 피조물일 뿐, 온 우주의 창조주를 끌어내릴 두 번째 신은 아니라는 것이다.영화는 마우라 수녀의 편에 서는 듯하다. 흔히 외계인의 등장이 종교의 종말을 부를 거라고들 하지만, 역사 또한 신앙이 그리 쉽게 사라지지 않으며 교리는 오히려 더 넓어지곤 했음을 보여준다. 차라리 더 깊이 흔들리는 쪽은 인간 중심의 사고다. 지구가 우주의 중심이 아님을 받아들여야 했던 코페르니쿠스 시대의 충격이 더 깊은 형태로 한 번 더 되풀이될지 모른다. 국가니 민족이니 하는 해묵은 경계도 우리 바깥의 거대한 존재 앞에서는 한순간 사소해 보일 수 있다. 다만 스필버그의 손길이 늘 일관되지는 않는다. 신앙은 안전하다고 다독이면서도 외계의 힘을 매개하게 된 마거릿이 사람들에게 숭배받는 장면에서는 슬그머니 외계인을 새로운 신의 자리에 앉히기 때문이다. 위안과 불안이 한 영화 안에 나란히 놓인다.그러나 영화는 바로 그 지점에서 방향을 튼다. 이 거창한 전망도, 그 안에 담긴 모순까지도, 어쩌면 우리가 충격을 어떻게든 길들여 보려고 또다시 쌓아 올리는 바벨탑인지도 모른다. 스필버그가 정작 들여다보는 것은 우주의 규모가 아니라 사람과 사람 사이의 거리다. 그가 던지는 물음은 "외계인이 있는가"가 아니라 "그 사실 앞에서 우리는 과연 서로를 이해할 수 있는가"이다.