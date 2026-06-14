'이것이 현실판 스토브리그' 53년의 한 풀어낸 뉴욕 닉스

로이터/연합뉴스

뉴욕 닉스가 미국프로농구(NBA) 챔피언 결정전에서 샌안토니오 스퍼스를 꺾고 53년 만에 정상에 올랐다.NBA(미국 프로농구) 뉴욕 닉스가 '작은 거인' 제일런 브런슨의 맹활약을 앞세워 기나긴 무관의 역사를 청산하고 무려 53년 만에 정상을 탈환했다.뉴욕은 14일 열린 NBA 2026 챔피언결정전(7전 4선승제) 5차전에서 홈 팀 샌안토니오 스퍼스를 94대 90으로 역전승을 거뒀다. 이로서 뉴욕은 4승 1패로 시리즈를 승리하면서 종전 1973년 마지막 우승 이후 53년 만에 정상에 올랐다. 통산으로는 세 번째(1970년·1973년·2026년) 우승이다.뉴욕은 1946년 NBA 출범과 동시에 창단해 미국에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 프로농구단 중 하나다. 미국 최대 도시를 연고로 하는 빅마켓인 만큼 인기 역시 다른 팀들을 압도한다. 미국의 경제전문지 포브스가 선정한 '프로스포츠 구단 가치 평가'에서 2016년부터 6년 연속 NBA 구단 1위를 기록하기도 했다.심지어 이 당시는 뉴욕이 플레이오프에도 번번이 떨어지며 구단 역사상 최악의 암흑기를 겪던 시절이었다. 성적이 안나와도 비싼 티켓값과 중계권료 등으로 많은 수입을 벌어들일 수 있었기 때문이었다.인기에 비하여 우승과는 좀처럼 인연이 없었다. NBA가 아직 전세계적인 인기를 끌기 전인 1970년대 두 번의 우승 이후로는 래리 버드의 보스턴 셀틱스, 배드보이즈 디트로이트 피스톤즈, 마이클 조던의 시카고 불스 등 리그를 지배한 쟁쟁한 강팀들에 밀려 만년 조연 신세였다. 1990년대 '킹콩' 패트릭 유잉을 앞세어 강호로 군림하며 2번의 파이널 진출을 이뤄냈으나 아쉽게 준우승에 그쳤다.21세기 들어서는 하위권을 맴도는 기간이 길어지며 암흑기를 보냈다. 2000년부터 2020년까지 파이널 진출은 한번도 없었고 플레이오프에 진출한 횟수도 5차례에 불과했다. 구단의 방만한 경영과 잘못된 투자로, 성적은 안 나오는데 선수들에게 거액의 연봉을 안기고, 감독들은 자주 교체되는 악순환이 이어졌다.뉴욕 구단은 2020년 레온 로즈 사장을 선임하며 대대적인 구단 개혁에 나섰다. 로즈는 미국 최대 연예·스포츠 기획사인 CAA(Creative Artists Agency)의 농구 총괄 에이전트 출신으로, 프로농구계의 생리에 밝은 인물이었다. 주로 농구인 출신이나 기업인이 맡던 사장 지리에 에이전트 출신을 기용한 것은 파격적인 인사였다.로즈는 부임과 동시에 구단 운영에 전면적인 개혁을 단행하며 팀의 체질을 바꾸는데 앞장섰다. 냉철한 선수단 구조조정으로 실력에 비하여 과도한 연봉을 받던 선수들을 정리했고, 선수 스카우팅과 데이터 분석팀 강화 등 시스템을 통한 구단 운영 체제를 확립했다. 이 과정에서 언론과 팬들로부터 많은 비판을 듣기도 했지만 로즈는 흔들리지 않았다.그중에서도 로즈가 발굴해낸 최고의 작품은 현재 뉴욕의 에이스가 된 제일런 브런슨이었다. 빌라노바 대학을 졸업하고 2018년 NBA 신인드래프트 2라운드 33순위로 댈러스 매버릭스에 입단하여 프로경력을 시작한 브런슨은, 2022년 뉴욕으로 이적하며 팀의 에이스로 자리잡았다.​브런슨은 대학시절부터 주전 포인트가드로 두 번이나 NCAA(전미대학농구) 우승을 차지한 엘리트 선수였지만, NBA에서는 작은 신장(공식 프로필 188cm, 86kg)과 피지컬의 약점으로 저평가받으며 낮은 순위로 지명 받았고 초창기에는 최저 연봉을 받으며 뛰어야 했다.​ 오랫동안 '가드 잔혹사'에 시달려온 뉴욕은 FA가 된 브런슨을 영입하기 위하여 4년 1억 400만 달러의 계약을 제시했다. 이전까지 브런슨이 댈러스에서 풀타임 주전으로 뛴 것은 단 한시즌 뿐이었다. 심지어 올스타나 올 NBA팀 경력이 모두 한번도 없던 선수가 1억 달러의 대형계약을 체결한 것은 브런슨이 사상 최초였다.많은 전문가들과 농구 팬들은 슈퍼스타도 아닌 단신 가드에게 거액을 들인 로즈의 안목을 비웃었다. 로즈가 과거 브런슨의 에이전트 출신이었기에 사적인 인연이 작용한게 아니냐는 비난도 받았다. 하지만 결과적으로 로즈의 판단은 '신의 한 수'였다. 브런슨은 뉴욕 입단 이후 단숨에 팀의 에이스로 성장했고 2024년부터 올해까지 3년연속 올NBA 세컨드팀에 선정됐다. 브런슨의 입단과 함께 뉴욕도 2020년대 플레이오프 단골손님으로 부활했다.2025-26시즌 마침내 리빌딩을 완성한 뉴욕은 화려하게 비상했다. 지난해 12월 정규 시즌 중 열린 NBA 컵대회에서 샌안토니오 스퍼스를 꺾고 우승을 차지하며 전초전을 화려하게 장식했다. 하지만 뉴욕은 컵대회 우승 배너를 올 시즌 파이널에서 우승할 때까지 걸지 않겠다고 선언하겠다며 정상탈환에 대한 강력한 의지를 드러냈다.뉴욕은 올시즌 정규 리그에서 53승 29패를 기록하며 동부 컨퍼런스 3위로 플레이오프에 진출했다. 1라운드에서 6번 시드 애틀란타 호크스를 만나 4승 2패로 통과했고, 컨퍼런스 준결승과 결승에서는 7번 시드 필라델피아와 4번 시드 클리블랜드를 연이어 4연승으로 스윕하며 동부 컨퍼런스를 제패하고 27년만에 파이널에 진출했다.파이널에서 만난 상대는 공교롭게도 컵대회 결승에 이어 또다시 샌안토니오였다. 뉴욕이 종전 마지막으로 파이널에 진출했던 1999년에 샌안토니오를 만나 1승 4패로 무릎을 끓은바 있다. 이번에도 NBA '올해의 수비왕' 빅터 웸반야마를 앞세운 샌안토니오가 전력과 홈어드밴티지에서 우위로 평가받았다.하지만 뉴욕에는 브런슨이 있었다. 브런슨은 올해 정규리그에서 74경기에 출전하여 평균 26점, 6.8어시스트, 3.3리바운드에 기록하며 NBA 세컨팀에 선정됐다. 수비압박이 더 심해지는 플레이오프에서도 동부 결승까지 평균 26.9점 2.8리바운드 6.6어시스트 0.9스틸로 팀을 이끌었다.샌안토니오는 스테폰 캐슬을 앞세워 브런슨을 봉쇄하려고 했다. 캐슬은 서부 컨퍼런스 결승에서 정규시즌 MVP이자 득점왕 셰이 길저스 알렉산더를 잘 봉쇄하며 팀의 승리를 이끈 리그 정상급 수비였다.하지만 물오른 브런슨의 기세는 파이널에도 멈추지 않았다. 브런슨은 파이널 5경기에서 무려 32.6점, 4.2리바운드 4.6어시스트를 기록하며 샌안토니오를 폭격했다.뉴욕은 시리즈 승부가 결정된 4.5차전에서 연속으로 짜릿한 역전 드라마를 만들어냈다. 4차전에서 무려 29점차의 열세를 극복하고 종료 1.2초전 기적의 팁인으로 NBA 파이널 역사에 남을 대역전승을 이끌었다. 5차전에서도 한때 16점 차까지 끌려가던 승부를 4쿼터에 기어코 뒤집어내며 놀라운 집중력을 과시했다.특히 브런슨은 우승을 결정한 5차전에서 45점을 몰아쳤고 특히 4쿼터에 15점을 기록하며 홀로 공격을 이끌었다. 브런슨이 기록한 45점은, 1998년 파이널의 마이클 조던 이후 원정팀 선수가 우승을 확정한 시리즈 최종전에서 기록한 최다 득점 타이기록이었다. 역대급 활약에 NBA 챔피언결정전 최우수선수(MVP)도 당연히 브런슨의 몫이었다.브런슨의 부친 릭 브런슨은 전 뉴욕 닉스 선수이자 현재 뉴욕 닉스에서 코치를 맡고 있다. 릭은 1999년 NBA 파이널에서 뉴욕 닉스가 샌안토니오에 패했을 때 뉴욕 선수단의 일원이었다.당시 아버지 릭은 파이널에서 출전시간도 거의 얻지못한 벤치멤버에 불과했지만, 아들 제일런은 아버지가 당시 못다 이룬 우승의 한을, 그것도 같은 팀을 상대로 27년만에 똑같이 복수(4승 1패)해내며 진정한 '뉴욕의 왕'으로 등극했다.뉴욕은 이번 플레이오프에서 13연승 포함 16승 3패의 압도적인 전적으로 우승을 차지했다. 무려 53년만에 뉴욕의 우승이 확정된 순간에 수많은 뉴욕 팬들이 거리로 쏟아져나와 환호했고 일부는 눈물을 흘렸다. 만년 약체팀이 긴 암흑기를 딛고 다시 정상에 올라오는 과정, 과소평가 받던 단신가드가 온갖 편견을 딛고 세계 최고의 선수들이 모이는 NBA의 정점에 등극하는 순간까지, 그야말로 드라마 <스토브리그> 현실 농구판이라도 해도 손색이 없는 완벽한 서사의 피날레였다.