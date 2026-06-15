서울 사위 '질들이기' 위한 충정도식 환대, 의미가 남다르네

|연재 <극장가는 길>은 어둠이 번지는 저녁, 극장을 향해 걷는 발걸음에서 시작된다. 객석과 무대에서 벌어지는 밀고 당기며 교차하는 숨소리, 조명기 점멸, 사라졌으나 사라지지 않는 세계 변화의 순간을 길어내고 이를 기록한다. 나는 지역의 연극과 축제의 현장을 묵묵히 걷고 보면서 그 무대의 잔상과 스쳐간 감정과에 대해 적으며 동시대적 의미를 함께 나누고자 한다.[기자말]
극단 배꼽의 <서울촌놈_질들이기>(남덕현 원작, 박세환 각색, 진유리 연출)를 보기 위해 지난 12일 금요일, 청주시 서원구 수곡동에 있는 '문화공간 새벽'을 찾았다. 이 극장은 두진백로아파트 단지 내 상가 지하에 있는데, 이 극장에 한 십여 년 만에 다시 온 듯하다.
평일 저녁 소극장이 정말 눈 깜짝할 사이에 남녀노소 관객들로 가득 들어찼는데, 지하소극장의 호황이 무척 이채로울 수밖에 없다. 지역 연극제는 단순한 작품 발표의 장이 아니라, '특정한 지역'에서 바라보는 세계 인식과 그 재현의 방식을 집약적으로 드러내는 장이라 할 수 있다.
'충북민족극한마당'이 갖는 의미 역시 여기에 있다. 수도권 중심의 주류 작품 생산과 유통 구조 바깥에서, 지역 연극은 이와는 다르게 직접적인 생활 감각과 지역정서가 담긴 언어를 통해 동시대를 포착한다. 흔히 지역 연극 작품을 익숙한 연극적 관습에 안주해 수동적이고 실험성이 미흡하다고 재단하기 일쑤여서 오히려 그 연극의 정체성과 고유성을 과소평가할 때가 많다.