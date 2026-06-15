서울 사위 '질들이기' 위한 충정도식 환대, 의미가 남다르네

극단 배꼽

극단배꼽의 <서울촌놈 질들이기>공연이미지연출적 측면에서 보자면, 이 작품은 '마당극'이라는 장르적 목표를 충실히 수행한다. 충청도 사투리는 현실 재현을 넘어서 극의 리듬과 타이밍을 만들어내는 핵심 장치로 기능하고, 반복과 어긋남의 구조는 관객의 반응을 안정적으로 끌어낸다. 배우들의 앙상블 역시 견고하다. 특히 마을 사람들의 집단적 움직임은 하나의 코러스처럼 작동하며, 개별 캐릭터의 심리보다는 관계의 역학을 전면에 드러내면서 소극장 코미디로서의 완성도를 뒷받침한다.물론, 이 작품에서 공동체 내부의 균열을 고령화, 인구 소멸로 단순화되고 있으며, 월전리는 지나치게 단일한 목소리를 가진 공간으로 제시되고 있다. 그 안의 차이와 갈등은 거의 가시화되지 않고 있는데, 실제 공동체는 항상 복수의 이해관계와 긴장을 내포하고 있기 때문이다. 그래서 이를 보완한다면, '질들이기'는 단순한 동화가 아니라 협상과 충돌의 과정으로 확장될 수 있다고 봐진다. 또, 더 나아가서, 환대는 언제나 환대할 수 없는 것과의 마주침이 있을 수밖에 없다.이 연극이 환대 불가능성에 대한 자각 역시 동반해 그 불편한 지점을 회피하지 않고, 남서방이 끝내 마을에 완전히 흡수되지 못하는 새로운 접근도 있을 수 있다. 어쩌면 오늘의 연극은 그 환대의 실패를 보여주는 용기가 필요한지도 모르겠다.그럼에도 <서울촌놈 질들이기>는 분명 지역어와 생활 감각을 기반으로 한 생동감 있는 무대를 만들어낸다. 또한 지역성의 위계를 뒤집는 가능성을 보여주고 있기도 하다. '질들이기'라 언어적 장치가 제시한 질문, 누가 누구를 변화시키는가, 그리고 그 변화는 어떻게 이루어지는를 고민할 수 있게 한다. '충북민족극 한마당'에서 우리는 지역의 언어로 타자를 맞이하고, 지역의 리듬으로 관계를 조율하는 방식을 확인한다. 오늘의 연극에서 말하는 '질들이기'가, 단순히 전통 질서의 재생산이 아니라 한데 융화될 수 있는 상호적 사건으로 받아들여졌으면 한다.월전리 사람들의 인사가 끝나고 나는 또 제일 앞서 극장을 빠져나오는데, 그 걸음이 참 가볍다. 이 극장, 모두를 마을 사람으로 만든 게, 마당극의 힘이지 하면서.